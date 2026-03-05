全球最大規模的大腦研究獎項，表彰揭開人類觸覺與痛覺感知奧秘的開創性成就

05 3月, 2026, 23:00 CST

2026 年 The Brain Prize（大腦獎）頒予美國學者 David Ginty 教授及瑞典學者 Patrik Ernfors 教授，旨在表彰其開創性研究，深刻闡明神經系統探測及處理觸覺與疼痛的機制。 兩人的研究成果不但改寫了教科書內容，也為開發慢性疼痛、觸覺過敏等病症的針對性治療方案，開闢了新方向。

丹麥哥本哈根2026年3月5日 /美通社/ -- 軀體感覺系統賦予我們對個人身體的感知，以及身體與世界的物理互動。 觸覺讓我們能感受微風輕拂，體會手中物件的形狀及質感，或是與他人的接觸。 這種感覺系統提供關鍵的反饋訊息，引導身體動作，並決定我們如何對外在環境作出反應。 軀體感覺系統亦掌管我們的痛覺。 疼痛可由機械刺激、熱力和有害化學物質所引起。 痛楚雖苦，卻是人類賴以生存的關鍵訊號，猶如警報系統，讓我們避開傷害。 一旦正常的觸覺及痛覺功能失調，便可能引發影響日常生活的嚴重病症，例如在多種發展障礙中常見的觸覺過敏，以及困擾全球數以百萬計人口的慢性疼痛。

人類研究觸覺及痛覺已逾 150 載，但 Patrik Ernfors（瑞典卡羅林斯卡學院，Karolinska Institutet）與 David Ginty（美國哈佛醫學院，Harvard Medical School）的研究，徹底革新這個領域。兩人成功識別出皮膚神經細胞，如何將撫摸、振動或按壓等機械刺激，以及痛楚和高溫等訊號，轉化為神經訊號。 他們更進一步描繪出這些訊號的傳遞路徑：訊號如何被傳送至脊髓作處理，繼而到達大腦，最終在腦內形成我們對外界互動的感知，以及隨之而來的情緒及行為反應。

HM The King of Denmark, patron of The Brain Prize, attending the prize ceremony 2025.
他們的發現不僅改寫教科書中軀體感覺的基本原理，也為新一代針對特定細胞類型及神經通路的疼痛及軀體感覺障礙治療方案奠定基礎。

The Brain Prize 評選委員會主席 Andreas Meyer-Lindenberg 教授說明今年將 Brain Prize 2026 頒發給 David Ginty 教授及 Patrik Ernfors 教授的原因：

「軀體感覺不僅確立身體完整性，也劃清身體與外界的界線，因此對於自我身體意識以及與周遭環境的互動都不可或缺。 我們能夠感知並解讀觸覺、痛覺、痕癢及溫度，有賴極其多樣化的外周感覺神經元、支援細胞，以及結構精密的脊髓與腦幹神經迴路。 他們發現並歸納出不同的感覺神經元類別，釐清其與特定末端器官及神經通路的關係，並提供廣泛應用的全新遺傳學與分子生物學工具。這些研究成果共同繪製出藍圖，以便更深入了解正常的觸覺機制，也為尋找慢性疼痛，以及與神經系統疾病相關的觸覺過敏或遲鈍等問題的根源，提供精確指引。」

Lundbeck Foundation 行政總裁 Lene Skole 謹代表基金會，向兩位得獎者致以熱烈祝賀：

「觸覺及痛覺，或許是五感之中最易被低估的。 它賦予自我意識，以及與世界互動的真實感。 失去的話，我們將感覺不到自己的存在。 箇中感受，實難憑空想像。若要深切體會其意義之重大，只要看看當觸覺及痛覺失常時所面臨的困境。 Patrik Ernfors 及 David Ginty 對觸覺與痛覺神經科學的破格洞察可謂石破天驚，更為深受慢性疼痛等疾病困擾的病人帶來希望曙光。 我們滿懷欣喜，將 2026 年 The Brain Prize 頒授給這兩位卓越的科學家。」

brainprize.org

