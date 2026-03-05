El premio más importante del mundo en investigación cerebral se otorga por descubrimientos revolucionarios sobre cómo percibimos el tacto y el dolor

The Brain Prize 2026 se otorga a los profesores David Ginty (EE. UU.) y Patrik Ernfors (Suecia) por sus descubrimientos pioneros sobre cómo el sistema nervioso detecta y procesa el tacto y el dolor. Su trabajo ha reescrito los libros de texto y ha abierto nuevas vías para el desarrollo de tratamientos específicos para afecciones como el dolor crónico y la hipersensibilidad al tacto.

COPENHAGUE, Dinamarca, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El sistema somatosensorial nos proporciona la percepción de nuestro propio cuerpo y sus interacciones físicas con el mundo. Nuestro sentido del tacto nos permite percibir una brisa pasajera, sentir la forma y la textura de los objetos en nuestras manos o el contacto físico con otras personas. Proporciona una retroalimentación sensorial crucial que controla cómo movemos nuestro cuerpo y respondemos al mundo exterior. El sistema somatosensorial también abarca nuestra capacidad para sentir dolor. El dolor puede ser causado por estímulos mecánicos, calor y sustancias químicas nocivas. Si bien es desagradable, es esencial para nuestra supervivencia, ya que actúa como un sistema de alerta que nos protege del peligro. Las alteraciones en nuestra capacidad normal para percibir el tacto y el dolor pueden provocar afecciones graves y debilitantes, como la hipersensibilidad al tacto, que se observa en muchos trastornos del desarrollo, y el dolor crónico, que afecta a millones de personas en todo el mundo.

Aunque el tacto y el dolor se han estudiado durante más de 150 años, Patrik Ernfors (Karolinska Institutet, Suecia) y David Ginty (Facultad de Medicina de Harvard, EE. UU.) han revolucionado el campo al identificar cómo las células nerviosas de la piel transforman los estímulos dolorosos, térmicos y mecánicos, como las caricias, las vibraciones o la presión, en señales neuronales. Además, han identificado cómo estas señales se transmiten y procesan en la médula espinal y luego se envían al cerebro, donde se crean la percepción y las reacciones emocionales y conductuales ante nuestras interacciones con el mundo físico.

En conjunto, sus descubrimientos han reescrito los principios de los libros de texto sobre la somatosensación y han sentado las bases para una nueva generación de intervenciones específicas para el dolor y la disfunción somatosensorial basadas en tipos de células y vías neuronales específicos.

El profesor Andreas Meyer-Lindenberg es presidente del Comité de Selección de The Brain Prize y explica los motivos por los que The Brain Prize 2026 se ha otorgado a los profesores David Ginty y Patrik Ernfors:

"La somatosensación define la integridad del cuerpo y el límite entre el cuerpo y el mundo, por lo que es crucial para nuestra percepción física de nosotros mismos y nuestras interacciones con el mundo que nos rodea. La capacidad de detectar e interpretar el tacto, el dolor, la picazón y la temperatura depende de una extraordinaria diversidad de neuronas sensoriales periféricas, células de soporte y circuitos de la médula espinal y del tronco encefálico organizados con precisión. Al descubrir y clasificar distintos tipos de neuronas sensoriales, vincularlas con órganos y vías terminales específicos, y proporcionar nuevas herramientas genéticas y moleculares de uso generalizado, su trabajo ha creado un modelo para comprender el tacto normal y determinar dónde se producen fallos en trastornos como el dolor crónico y la hiper e hiposensibilidad que pueden estar asociados a enfermedades del sistema nervioso".

En nombre de la Lundbeck Foundation, la directora ejecutiva, Lene Skole, extiende sus más sinceras felicitaciones a los dos galardonados:

"Nuestra capacidad para sentir el tacto y el dolor es quizás el sentido más infravalorado de todos. Nos proporciona nuestro sentido del yo y de nuestras interacciones con el mundo. Sin él, nos sentiríamos incorpóreos. Es difícil imaginarlo y, para apreciar realmente lo profundo que es, solo tenemos que fijarnos en lo que ocurre cuando el sentido del tacto y el dolor fallan. Los nuevos conocimientos fundamentales sobre la neurociencia del tacto y el dolor aportados por Patrik Ernfors y David Ginty son realmente notables y suponen una esperanza para los pacientes que padecen trastornos como el dolor crónico. Es un verdadero placer otorgar a estos destacados científicos The Brain Prize 2026".

