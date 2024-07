Mais alcance, mais inovação: a experiência de serviço conectado da Syncron agora no AWS Marketplace

Otimiza o mercado de reposição e pós-venda para ativos e equipamentos complexos e de alto valor

ESTOCOLMO, 19 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Syncron, fornecedora líder de soluções inteligentes de gerenciamento do ciclo de vida do serviço, tem o prazer de anunciar que sua plataforma de nuvem Connected Service Experience (CSX) já está disponível no AWS Marketplace. O amplo alcance do AWS permite que a Syncron ofereça suas soluções inovadoras a uma base de clientes global ainda mais ampla. Com o serviço da Syncron sendo executado na infraestrutura do AWS e uma grande parte dos clientes da Syncron já usando o AWS, a integração de dados é perfeita e agrega valor significativo para esses clientes. A plataforma Syncron permite que os clientes importem diretamente seus dados para análises avançadas, fornecendo visibilidade de ponta a ponta e controle sobre todo o ciclo de vida do serviço. Isso facilita a adoção e o escalonamento de novas estratégias de mercado de reposição e modelos de negócios de alta margem, na forma de equipamentos como serviço, ajudando as empresas a se diferenciarem no mercado para alcançar um crescimento de longo prazo.

O Syncron CSX é uma solução escalável avançada alimentada por IA e ML que ajuda fabricantes, distribuidores e revendedores de ativos e equipamentos de alto valor a otimizar suas estratégias de Gerenciamento do Ciclo de Vida de Serviço (SLM). Isso inclui os melhores preços de peças do mundo, estoque de peças e recursos de planejamento de peças para revendedores, além de gerenciamento eficiente de garantia, reparos e capacitação de técnicos. Aumenta a receita, reduz os custos e melhora a eficiência operacional, tornando-o ideal para setores que exigem gerenciamento completo de serviços e atendimento ao cliente, como automotivo, construção, equipamentos industriais, mineração, agricultura e muito mais.

Melhorar a satisfação do cliente e permitir a servitização da produção

Nos últimos três anos, a Syncron expandiu sua rede de parceiros para ampliar seu alcance e aprimorar seus serviços. "Como especialistas focados em melhorar o desempenho do mercado de reposição em setores complexos, estamos posicionados de forma única para ajudar nossos clientes a transformar seu gerenciamento do ciclo de vida do serviço. O Syncron conecta e sincroniza de forma única todos os aspectos das operações de mercado de reposição, criando sinergias poderosas entre áreas de serviço individuais ", disse Claudine Bianchi, Diretora de Marketing da Syncron. "Trabalhar com o AWS nos permite dimensionar nossas soluções e acelerar novas inovações baseadas em dados para nossos clientes. Ao alavancar nossa plataforma CSX, as empresas podem extrair o profundo valor de seus dados em escala, levando inteligência baseada em dados a todos os cantos de seus negócios de mercado de reposição."

Atualmente, mais de 4.000 fornecedores independentes de software (ISVs) estão listados no AWS Marketplace, com mais de 2,5 milhões de assinaturas ativas e 300.000 clientes ativos.

A rede de dados impulsiona a inovação do Syncron

Um aspecto adicional do relacionamento da Syncron com o AWS é que ela fornece técnicas avançadas de processamento de dados, como o Data Mesh (Malha de Dados). O Syncron usa essas tecnologias para estruturar dados de forma eficiente para gerar recomendações preditivas e prescritivas para os clientes, criando novos serviços e sinergias poderosos em todas as linhas de serviço. Os benefícios para os clientes dessa abordagem holística são transformar o retorno sobre o investimento (ROI) em até x50, reduzindo custos, melhorando as margens e ajudando a oferecer sempre uma experiência de serviço excepcional para todos os clientes.

Sobre a Syncron

A Syncron ajuda os fabricantes e distribuidores a capitalizar a nova economia de serviços, otimizando a rentabilidade do mercado de reposição, aumentando a fidelidade do cliente e permitindo a transição para a servitização. A Syncron alinha todos os serviços de pós-venda com sua plataforma de nuvem Connected Service Experience (CSX), ajudando as empresas a se diferenciarem por meio de experiências excepcionais de mercado de reposição, ao mesmo tempo em que impulsionam um crescimento significativo da receita. As principais marcas do mundo confiam na Syncron, tornando-a assim a maior líder global de propriedade privada em soluções SaaS de gerenciamento inteligente do ciclo de vida do serviço. Para mais informações, visite syncron.com.

