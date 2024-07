Mehr Reichweite, mehr Innovation: Connected Service Experience von Syncron jetzt auf dem AWS Marketplace

Optimiert Aftermarket und After Sales für hochwertige, komplexe Anlagen und Geräte

STOCKHOLM, 18. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Syncron, ein führender Anbieter von intelligenten Lösungen für das Service Lifecycle Management, freut sich bekannt zu geben, dass seine Connected Service Experience (CSX) Cloud-Plattform jetzt auf dem AWS Marketplace verfügbar ist. Die große Reichweite von AWS ermöglicht es Syncron, seine innovativen Lösungen einem noch breiteren globalen Kundenstamm anzubieten. Da Syncron auf der AWS-Infrastruktur läuft und ein großer Teil der Syncron-Kunden bereits AWS nutzt, ist die Datenintegration nahtlos und bietet einen erheblichen Mehrwert für diese Kunden. Die Plattform von Syncron ermöglicht es Kunden, ihre Daten für erweiterte Analysen direkt zu importieren und bietet so eine durchgängige Sichtbarkeit und Kontrolle über den gesamten Lebenszyklus von Dienstleistungen. Dies erleichtert den Unternehmen die Einführung und Skalierung neuer Aftermarket-Strategien und margenstarker Geschäftsmodelle, wie z. B. Equipment-as-a-Service, und hilft ihnen, sich auf dem Markt zu differenzieren und langfristiges Wachstum zu erzielen.

Syncron CSX ist eine fortschrittliche KI- und ML-gestützte, skalierbare Lösung, die Herstellern, Distributoren und Händlern von hochwertigen Anlagen und Geräten hilft, ihre Service Lifecycle Management (SLM)-Strategien zu optimieren. Dazu gehören eine weltweit führende Preisgestaltung für Ersatzteile, Funktionen zur Planung des Ersatzteil- und Händlerteilebestands sowie ein effizientes Garantie-, Reparatur- und Technikermanagement. Es steigert den Umsatz, senkt die Kosten und verbessert die betriebliche Effizienz. Damit ist es ideal für Branchen, die ein umfassendes Servicemanagement und eine umfassende Kundenbetreuung benötigen, wie z. B. die Automobilindustrie, das Baugewerbe, die Industrieausrüstung, der Bergbau, die Landwirtschaft und andere.

Verbesserung der Kundenzufriedenheit und Ermöglichung Servitization der Fertigung

In den letzten drei Jahren hat Syncron sein Partnernetzwerk erweitert, um seine Reichweite zu vergrößern und seine Dienstleistungen zu verbessern. „Als Experten, die sich auf die Verbesserung der Aftermarket-Performance in komplexen Branchen konzentrieren, sind wir einzigartig positioniert, um unsere Kunden bei der Umgestaltung ihres Service Lifecycle Managements zu unterstützen. Syncron verbindet und synchronisiert auf einzigartige Weise jeden Aspekt des Aftermarket-Geschäfts und schafft so starke Synergien zwischen den einzelnen Servicebereichen", sagte Claudine Bianchi, Chief Marketing Officer bei Syncron. „Die Zusammenarbeit mit AWS ermöglicht es uns, unsere Lösungen zu skalieren und neue datengesteuerte Innovationen für unsere Kunden schneller umzusetzen. Durch die Nutzung unserer CSX-Plattform können Unternehmen den Wert ihrer Daten in großem Umfang erschließen und datengestützte Intelligenz in jeden Winkel ihres Aftermarket-Geschäfts bringen."

Derzeit sind mehr als 4.000 unabhängige Softwareanbieter (ISVs) auf dem AWS Marketplace gelistet, mit mehr als 2,5 Millionen aktiven Abonnements und 300.000 aktiven Kunden.

Datennetzwerk treibt Syncron-Innovation an

Ein weiterer Aspekt der Beziehung zwischen Syncron und AWS ist die Bereitstellung fortschrittlicher Datenverarbeitungstechniken wie Data Mesh. Syncron nutzt diese Technologien zur effizienten Strukturierung von Daten, um prädiktive und präskriptive Empfehlungen für Kunden zu generieren und so leistungsstarke neue Dienstleistungen und Synergien über Servicebereiche hinweg zu schaffen. Die Vorteile dieses ganzheitlichen Ansatzes für Kunden sind eine bis zu 50-fache Steigerung des Return on Investment (ROI) durch Kostenreduzierung, Verbesserung der Gewinnspannen und die Bereitstellung eines außergewöhnlichen Serviceerlebnisses für jeden Kunden zu jeder Zeit.

Informationen zu Syncron

Syncron hilft Herstellern und Händlern, die neuen Servicewirtschaft gewinnbringend zu nutzen, indem es die Rentabilität des Aftermarkets optimiert, die Kundenbindung erhöht und den Übergang zur Servitization ermöglicht. Syncron richtet alle Aftermarket-Services auf seine Cloud-Plattform Connected Service Experience (CSX) aus und hilft Unternehmen, sich durch außergewöhnliche Aftermarket-Erlebnisse zu differenzieren und gleichzeitig ein signifikantes Umsatzwachstum zu erzielen. Weltweit führende Marken vertrauen Syncron und machen das Unternehmen zum größten privaten Weltmarktführer für intelligente SaaS-Lösungen für das Service Lifecycle Management. Weitere Informationen finden Sie unter syncron.com.

