Une plus grande portée, plus d'innovation : Connected Service Experience de Syncron maintenant sur AWS Marketplace

Optimisation du marché secondaire et de l'après-vente pour les biens et équipements complexes et de grande valeur

STOCKHOLM, 19 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Syncron, l'un des principaux fournisseurs de solutions intelligentes de gestion du cycle de vie des services, a le plaisir d'annoncer que sa plateforme cloud Connected Service Experience (CSX) est désormais disponible sur AWS Marketplace. La grande portée d'AWS permet à Syncron de fournir ses solutions innovantes à une base de clientèle mondiale encore plus large. Syncron fonctionnant sur l'infrastructure AWS et une grande partie des clients de Syncron utilisant déjà AWS, l'intégration des données est fluide et apporte une valeur ajoutée significative pour ces clients. La plateforme de Syncron permet aux clients d'importer directement leurs données pour bénéficier d'analyses avancées, offrant ainsi une visibilité et un contrôle de bout en bout sur l'ensemble du cycle de vie des services. Il est ainsi plus facile pour les entreprises d'adopter et de développer de nouvelles stratégies pour le marché de l'après-vente et des modèles commerciaux à forte marge, tels que l'équipement en tant que service, ce qui leur permet de se démarquer sur le marché et d'atteindre une croissance à long terme.

Syncron CSX est une solution évolutive avancée alimentée par l'IA et l'AA qui aide les fabricants, les distributeurs et les concessionnaires de biens et d'équipements de grande valeur à optimiser leurs stratégies de gestion du cycle de vie des services (SLM). Il s'agit notamment de capacités de tarification, d'inventaire et de planification des pièces détachées de classe mondiale, ainsi que d'une gestion efficace de la garantie, des réparations et de l'assistance aux techniciens. Elle augmente le chiffre d'affaires, réduit les coûts et améliore l'efficacité opérationnelle, ce qui en fait un outil idéal pour les secteurs qui nécessitent une gestion complète des services et une assistance à la clientèle, tels que l'automobile, la construction, l'équipement industriel, l'exploitation minière, l'agriculture et bien d'autres encore.

Améliorer la satisfaction des clients et permettre la servicisation de l'industrie manufacturière

Au cours des trois dernières années, Syncron a élargi son réseau de partenaires afin d'étendre sa portée et d'améliorer ses services. "En tant qu'experts spécialisés dans l'amélioration des performances du marché de l'après-vente dans des secteurs complexes, nous sommes particulièrement bien placés pour aider nos clients à transformer leur gestion du cycle de vie des services. Syncron connecte et synchronise de manière unique tous les aspects des opérations du marché de l'après-vente, créant ainsi de puissantes synergies entre les différents domaines de service", a déclaré Claudine Bianchi, directrice générale du marketing de Syncron. "Travailler avec AWS nous permet de faire évoluer nos solutions et d'accélérer les innovations basées sur les données pour nos clients. En tirant parti de notre plateforme CSX, les entreprises peuvent exploiter la valeur profonde de leurs données à grande échelle, en apportant une information fondée sur les données à tous les niveaux de leur activité de marché secondaire".

Actuellement, plus de 4 000 fournisseurs de logiciels indépendants (ISV) sont répertoriés sur AWS Marketplace, avec plus de 2,5 millions d'abonnements actifs et 300 000 clients actifs.

Le réseau de données est le moteur de l'innovation de Syncron

Un autre aspect de la relation entre Syncron et AWS est qu'elle offre des techniques avancées de traitement des données, telles que Data Mesh. Syncron utilise ces technologies pour structurer efficacement les données afin de générer des recommandations prédictives et prescriptives pour les clients, créant ainsi de nouveaux services puissants et des synergies entre les lignes de services. Les avantages de cette approche holistique pour les clients sont qu'elle permet d'obtenir un retour sur investissement (ROI) pouvant atteindre x50 en réduisant les coûts et en améliorant les marges, et qu'elle contribue à offrir une expérience de service exceptionnelle pour chaque client, à chaque fois.

À propos de Syncron

Syncron aide les fabricants et les distributeurs à tirer parti de la nouvelle économie des services en optimisant la rentabilité du marché de l'après-vente, en renforçant la fidélité des clients et en facilitant la transition vers la servicisation. Syncron aligne tous les services après-vente sur sa plateforme cloud Connected Service Experience (CSX), aidant ainsi les entreprises à se démarquer grâce à des expériences après-vente exceptionnelles tout en favorisant une croissance significative des recettes. Les plus grandes marques mondiales font confiance à Syncron, ce qui en fait le plus grand leader mondial privé de solutions SaaS de gestion intelligente du cycle de vie des services. Pour en savoir plus, consultez le site syncron.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1832423/Syncron_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2464386/syncron_aws_marketplace.jpg