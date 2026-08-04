Masimo nomeia Tim Benner como presidente

Executivo experiente da área da saúde pronto para liderar o próximo capítulo de

inovação e crescimento da Masimo como uma empresa da Danaher

IRVINE, Califórnia, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Masimo, uma empresa Danaher e inovadora em soluções especializadas de diagnóstico em oximetria de pulso e outras soluções de monitoramento de pacientes, anunciou hoje a nomeação de Tim Benner como presidente, com efeito a partir de 3 de agosto de 2026.

Tim Benner, presidente da Masimo

Desde que ingressou na Masimo em junho de 2025, Benner desempenhou um papel fundamental na definição da estratégia da empresa, no fortalecimento do relacionamento com os clientes e na condução dos negócios durante a transição após a aquisição da Masimo pela Danaher. Ele atuou como diretor de Marketing e Estratégia da Masimo e, mais recentemente, como diretor comercial, liderando a organização comercial global da empresa, o marketing, as iniciativas de crescimento estratégico e os esforços de envolvimento com o cliente. Sua nomeação reflete a confiança que tanto a Masimo quanto a liderança da Danaher depositam em sua capacidade de conduzir a empresa em seu próximo capítulo de crescimento e inovação.

"Tim é um líder forte e experiente da Masimo e desempenhou um papel fundamental no posicionamento da empresa para o sucesso a longo prazo", disse Julie Sawyer Montgomery, CEO designada da Danaher Corporation. "Sua liderança estratégica, profundo conhecimento dos clientes e compromisso com a inovação o tornam o líder certo para o próximo capítulo da Masimo como uma empresa da Danaher."

Benner traz em seu histórico mais de 30 anos de experiência em liderança executiva na indústria de tecnologia médica, incluindo cargos de liderança sênior na Edwards Lifesciences, Abbott, Terumo, Inari Medical/Stryker e, mais recentemente, na Masimo. Ao longo de sua carreira, ele construiu empresas de alto desempenho, impulsionou a excelência comercial e ajudou a levar tecnologias inovadoras de saúde para médicos e pacientes em todo o mundo.

"É uma honra servir como presidente da Masimo", disse Tim Benner, presidente da Masimo. "Há mais de três décadas, a Masimo conquista a confiança de médicos em todo o mundo, desenvolvendo tecnologias inovadoras que aprimoram o atendimento ao paciente." Como empresa do grupo Danaher, temos uma oportunidade incrível de dar continuidade a esse legado, combinando o espírito inovador da Masimo com o poder do Danaher Business System. Aguardo com expectativa a oportunidade de trabalhar ao lado de nossos talentosos colaboradores e clientes, enquanto continuamos a oferecer inovações significativas que ajudam a aprimorar os resultados para pacientes em todo o mundo."

Como presidente, Benner liderará os negócios globais da Masimo, com a responsabilidade de promover a inovação em todo o portfólio de monitoramento de pacientes da empresa, fortalecer as parcerias com os clientes, acelerar o crescimento comercial e promover a missão da Masimo de melhorar os resultados para os pacientes por meio de tecnologias inovadoras.

Sobre a Masimo

A Masimo, uma empresa da Danaher e inovadora em soluções de diagnóstico especializadas em oximetria de pulso e outras soluções de monitoramento de pacientes, desenvolve e produz uma ampla diversidade de tecnologias de monitoramento líderes do setor, incluindo medições inovadoras, sensores, monitores de pacientes e soluções de automação e conectividade. Nossa missão é que nossas inovações capacitem os profissionais de saúde a transformar o atendimento ao paciente. A oximetria de pulso Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™, introduzida em 1995, demonstrou superar outras tecnologias de oximetria de pulso em mais de 100 estudos independentes e objetivos, que podem ser encontrados em www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature. Estima-se que o Masimo SET® seja utilizado em mais de 200 milhões de pacientes em todo o mundo a cada ano , sendo a principal oximetria de pulso em todos os 10 melhores hospitais dos EUA, segundo a lista dos Melhores Hospitais do Mundo de 2026 da Newsweek . Informações adicionais sobre a Masimo e seus produtos podem ser encontradas em www.masimo.com.

Sobre a Danaher

A Danaher é uma empresa líder global em inovação em ciências da vida e diagnósticos, comprometida em acelerar o poder da ciência e da tecnologia para melhorar a saúde humana. Por meio de nosso ecossistema interconectado de empresas líderes do setor, trabalhamos lado a lado com os clientes para solucionar muitos de seus desafios científicos e clínicos mais complexos, ajudando a acelerar a transição de inovações da descoberta à entrega para os pacientes que dependem delas. Impulsionados pelo Danaher Business System, nossa ciência e tecnologia avançadas, aliadas à nossa comprovada capacidade de inovação, possibilitam diagnósticos mais rápidos e precisos, além de reduzir o tempo, o custo e o risco necessários para descobrir, desenvolver e fornecer terapias que transformam vidas. Por meio da melhoria contínua e da excelência operacional, nossos mais de 60.000 colaboradores em todo o mundo estão determinados a gerar um impacto duradouro e melhorar a qualidade de vida globalmente, construindo um amanhã mais saudável e sustentável. Explore mais em www.danaher.com.

Assessoria de imprensa:

Christine McCullough

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FONTE Masimo Corporation