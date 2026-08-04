Masimo nombra a Tim Benner como director general

Se trata de un ejecutivo experimentado del sector salud que liderará la próxima etapa de innovación y crecimiento de Masimo como parte de Danaher

IRVINE, California, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Masimo, una empresa de Danaher e innovadora en soluciones de diagnóstico especializado en oximetría de pulso y otras soluciones de monitorización de pacientes, ha dado a conocer el nombramiento de Tim Benner como director general, cargo que ocupa con efecto a partir del 3 de agosto de 2026.

Tim Benner President, Masimo

Desde que se unió a Masimo en junio de 2025, Benner ha desempeñado un papel fundamental en la definición de la estrategia de la compañía, el fortalecimiento de las relaciones con los clientes y la gestión de la transición tras la adquisición de Masimo por parte de Danaher. Ha ocupado los cargos de director de marketing y estrategia de Masimo y, más recientemente, de director comercial, liderando la organización comercial global, el marketing, las iniciativas de crecimiento estratégico y la captación de clientes. Su nombramiento refleja la confianza que tanto la dirección de Masimo como la de Danaher depositan en su capacidad para guiar a la compañía en su próxima etapa de crecimiento e innovación.

"Tim es un líder sólido y experimentado de Masimo, y ha desempeñado un papel fundamental en el posicionamiento de la empresa para el éxito a largo plazo", comentó Julie Sawyer Montgomery, consejera delegada designada de Danaher Corporation. "Su liderazgo estratégico, su profundo conocimiento de los clientes y su compromiso con la innovación lo convierten en el líder idóneo para la próxima etapa de Masimo como empresa de Danaher".

Benner cuenta con más de 30 años de experiencia en puestos de alta dirección en la industria de la tecnología médica, incluyendo cargos directivos en Edwards Lifesciences, Abbott, Terumo, Inari Medical/Stryker y, más recientemente, Masimo. A lo largo de su trayectoria profesional, ha creado organizaciones de alto rendimiento, impulsado la excelencia comercial y contribuido a que tecnologías sanitarias innovadoras lleguen a médicos y pacientes de todo el mundo.

"Es un honor poder presidir Masimo", declaró Tim Benner, director general de Masimo. "Durante más de tres décadas, Masimo se ha ganado la confianza de los profesionales sanitarios de todo el mundo gracias al desarrollo de tecnologías revolucionarias que mejoran la atención al paciente. Como parte de Danaher, tenemos una oportunidad excepcional destinada a poder consolidar este legado combinando el espíritu innovador de Masimo con la solidez del Sistema de Negocios de Danaher. Espero con interés trabajar junto a nuestros colaboradores de gran talento y nuestros clientes para seguir ofreciendo innovaciones significativas que contribuyan a mejorar los resultados de los pacientes en todo el mundo".

Como director general, Benner dirigirá el negocio global de Masimo, contando con la responsabilidad de impulsar la innovación en toda la cartera de productos de monitorización de pacientes de la compañía, fortalecer las alianzas con los clientes, acelerar el crecimiento comercial y promover la misión de Masimo de mejorar los resultados de los pacientes a través de tecnologías innovadoras.

Acerca de Masimo

Masimo, una empresa de Danaher e innovadora en soluciones de diagnóstico especializado en oximetría de pulso y otras soluciones de monitorización de pacientes, desarrolla y produce una amplia gama de tecnologías de monitorización líderes en el sector, incluyendo mediciones innovadoras, sensores, monitores de pacientes y soluciones de automatización y conectividad. Nuestra misión es que nuestras innovaciones permitan a los profesionales sanitarios transformar la atención al paciente. La oximetría de pulso Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™, presentada en 1995, ha demostrado un rendimiento superior al de otras tecnologías de oximetría de pulso en más de 100 estudios independientes y objetivos, que pueden consultarse en www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature. Se estima que Masimo SET® se utiliza en más de 200 millones de pacientes en todo el mundo cada año y es la oximetría de pulso principal en los 10 mejores hospitales de Estados Unidos, según la clasificación de Newsweek de 2026. Para obtener más información sobre Masimo y sus productos, visite www.masimo.com.

Acerca de Danaher

Danaher es una empresa líder mundial en ciencias de la vida e innovación en diagnóstico, comprometida con acelerar el poder de la ciencia y la tecnología para mejorar la salud humana. A través de nuestro ecosistema interconectado de empresas líderes en la industria, trabajamos codo a codo con nuestros clientes para resolver muchos de sus desafíos científicos y clínicos más complejos, ayudando a que las innovaciones pasen del descubrimiento a la aplicación más rápidamente para los pacientes que dependen de ellas. Impulsados por el Sistema de Negocios de Danaher, nuestra ciencia y tecnología avanzadas y nuestra probada capacidad de innovación permiten diagnósticos más rápidos y precisos, y reducen el tiempo, el coste y el riesgo necesarios para descubrir, desarrollar y ofrecer terapias que transforman vidas. Mediante la mejora continua y la excelencia operativa, nuestros más de 60.000 empleados en todo el mundo se centran en generar un impacto duradero y mejorar la calidad de vida a nivel global, al tiempo que construyen un futuro más saludable y sostenible. Descubra más en www.danaher.com.

Contacto de medios:

Christine McCullough

[email protected]