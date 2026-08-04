마시모, 팀 베너를 사장으로 임명

다나허 자회사로서 마시모의 새로운 혁신과 성장 시대를 이끌 경력 있는 헬스케어 임원

어바인, 캘리포니아, 2026년 8월 4일 /PRNewswire/ -- 다나허(Danaher) 산하 기업이자 맥박산소측정 및 기타 환자 모니터링 솔루션 분야의 전문 진단 솔루션 혁신기업인 마시모(Masimo)가 2026년 8월 3일 자로 팀 베너(Tim Benner)를 사장으로 임명했다고 8월 3일에 발표했다.

2025년 6월 마시모에 합류한 이후, 베너는 회사의 전략 수립과 고객 관계 강화, 그리고 다나허의 마시모 인수 이후 사업 전환 과정을 이끄는 데 핵심적인 역할을 수행해 왔다. 그는 마시모의 최고 마케팅 전략 책임자를 역임했으며, 가장 최근에는 최고 영업 책임자로서 회사의 글로벌 영업 조직과 마케팅, 전략적 성장 이니셔티브, 고객 참여 노력을 총괄했다. 그의 이번 임명은 마시모와 다나허 경영진 모두가 그가 회사를 다음 성장과 혁신의 장으로 이끌어갈 역량을 갖췄다고 확신하고 있음을 보여준다.

Tim Benner President, Masimo

다나허의 줄리 소이어 몽고메리(Julie Sawyer Montgomery) 차기 최고경영자는 "팀은 경력과 역량을 갖춘 마시모의 리더로서, 회사가 장기적인 성공을 거둘 수 있도록 자리매김하는 데 핵심적인 역할을 해 왔다"고 말했다. 이어 "그의 전략적 리더십과 고객에 대한 깊은 이해, 그리고 혁신에 대한 헌신은 그를 다나허 자회사로서 마시모의 다음 장을 이끌어갈 적합한 리더로 만든다"고 덧붙였다.

베너는 의료 기술 산업에서 30년이 넘는 임원급 리더십 경험을 보유하고 있으며, 에드워즈 라이프사이언시스(Edwards Lifesciences), 애보트(Abbott), 테루모(Terumo), 이나리 메디컬/스트라이커(Inari Medical/Stryker), 그리고 가장 최근에는 마시모에서 고위 리더십 직책을 역임했다. 그는 커리어 전반에 걸쳐 고성과 조직을 구축하고 영업 우수성을 이끌어내며 전 세계 임상의와 환자들에게 혁신적인 헬스케어 기술을 전달하는 데 기여해 왔다.

팀 베너 마시모 사장은 "마시모의 사장으로 취임하게 되어 영광"이라고 말했다. 이어 "30년이 넘는 기간 동안 마시모는 환자 치료를 개선하는 획기적인 기술을 개발함으로써 전 세계 임상의들의 신뢰를 얻어왔다. 다나허 자회사로서 우리는 마시모의 혁신 정신과 다나허 비즈니스 시스템(Danaher Business System)의 역량을 결합해 이러한 유산을 계속 발전시킬 놀라운 기회를 가지고 있다. 전 세계 환자들의 치료 성과를 개선하는 데 기여하는 의미 있는 혁신을 계속 선보이는 과정에서, 우리의 뛰어난 동료들과 고객들과 함께 일하게 될 것을 기대한다"고 덧붙였다.

베너는 사장으로서 마시모의 글로벌 사업을 이끌게 되며, 회사의 환자 모니터링 포트폴리오 전반에 걸친 혁신을 추진하고, 고객 파트너십을 강화하며, 상업적 성장을 가속화하고, 획기적인 기술을 통해 환자의 치료 성과를 개선하고자 하는 마시모의 사명을 발전시키는 책임을 맡게 된다.

마시모 소개

다나허의 자회사이자 맥박 산소 측정 및 기타 환자 모니터링 솔루션 분야의 전문 진단 솔루션 혁신기업인 마시모는 혁신적인 측정 기술, 센서, 환자 모니터, 자동화 및 연결성 솔루션을 포함한 업계를 선도하는 다양한 모니터링 기술을 개발하고 생산한다. 우리의 사명은 우리의 혁신을 통해 임상의들이 환자 치료를 혁신할 수 있도록 힘을 실어주는 것이다. 1995년 도입된 마시모 SET® 모션 및 저관류 상태 측정(Measure-through Motion and Low Perfusion™) 맥박산소측정 기술은 100건이 넘는 독립적이고 객관적인 연구에서 다른 맥박산소측정 기술보다 우수한 성능을 보인 것으로 나타났으며, 이러한 연구 결과는 www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature에서 확인할 수 있다. 마시모 SET®는 매년 전 세계에서 2억 명이 넘는 환자에게 사용되고 있는 것으로 추정되며, 2026년 뉴스위크(Newsweek) 세계 최고 병원(World's Best Hospitals) 순위에서 선정된 미국 상위 10개 병원 모두에서 주력 맥박 산소 측정기로 사용되고 있다. 마시모와 그 제품에 대한 자세한 정보는 www.masimo.com에서 확인할 수 있다.

다나허 소개

다나허는 인류 건강 증진을 위해 과학과 기술의 힘을 가속화하는 데 힘쓰는 생명과학 및 진단 분야의 선도적인 글로벌 혁신기업이다. 업계를 선도하는 여러 사업체가 연결된 생태계를 통해 다나허는 고객들과 나란히 협력하며 가장 복잡한 과학적, 임상적 과제들을 해결하고, 혁신이 필요한 환자들에게 발견에서 전달까지 더 빠르게 이어지도록 돕는다. 다나허 비즈니스 시스템을 기반으로, 첨단 과학기술과 입증된 혁신 역량은 더 빠르고 정확한 진단을 실현하며, 생명을 바꾸는 치료법을 발견하고 개발하며 전달하는 데 필요한 시간과 비용, 위험을 줄이는 데 기여한다. 지속적인 개선과 운영상의 우수성을 바탕으로, 전 세계 6만 명이 넘는 다나허의 동료들은 지속적인 영향을 전달하고 전 세계 삶의 질을 개선하는 동시에 더 건강하고 지속 가능한 미래를 만들어가는 데 집중하고 있다. 자세한 내용은 www.danaher.com에서 확인할 수 있다.

미디어 문의처:

크리스틴 매컬러(Christine McCullough)

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SOURCE Masimo Corporation