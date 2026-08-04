Masimo、Tim Benner氏を社長に任命

経験豊富な医療業界のエグゼクティブがDanaher傘下のMasimoにおいて、

イノベーションと成長の新たな章を率いる

カリフォルニア州アーバイン, 2026年8月4日 /PRNewswire/ -- Danaher傘下の企業であり、パルスオキシメトリーおよびその他の患者モニタリングソリューション分野における専門的な診断ソリューションのイノベーション企業であるMasimoは、2026年8月3日付でTim Benner氏を社長に任命したことを発表しました。

2025年6月にMasimoに入社して以来、Benner氏は同社の戦略策定、顧客関係の強化、そしてDanaherによるMasimo買収後の事業移行を主導するうえで、重要な役割を果たしてきました。同氏は、Masimoで最高マーケティング・戦略責任者を務め、直近では最高商業責任者として、同社のグローバルな商業組織、マーケティング、戦略的成長イニシアチブ、および顧客エンゲージメント活動を統括してきました。今回の任命は、MasimoとDanaherの両社の経営陣が、同社を成長とイノベーションの次なる段階へと導く彼の能力に信頼を寄せていることを示しています。

Tim Benner President, Masimo

「Timは、Masimoにおいて力強く経験豊富なリーダーであり、同社の長期的な成功に向けた基盤づくりに不可欠な役割を果たしてきました」と、Danaher Corporationの次期CEOであるJulie Sawyer Montgomeryは述べています。「彼の戦略的なリーダーシップ、顧客に対する深い理解、そしてイノベーションへの取り組みは、Danaher傘下として新たな章を迎えるMasimo'にとって、まさにふさわしいリーダーであることを示しています。」

Benner氏は、医療技術業界において30年以上にわたる経営幹部としての経験を有しており、Edwards Lifesciences、Abbott、Terumo、Inari Medical/Stryker、そして直近ではMasimoにおいて、上級管理職を務めてきました。彼はこれまでのキャリアを通じて、高い業績を上げる組織を築き上げ、コマーシャル・エクセレンスを推進し、世界中の医療従事者や患者に革新的な医療技術を提供することに貢献してきました。

「Masimoの社長を務められることを光栄に思います」と、Masimoの社長であるTim Benner氏は述べています。「30年以上にわたり、Masimoは、患者ケアの向上につながる画期的な技術を開発することで、世界中の医療従事者から信頼を勝ち得てきました。Danaher傘下として、私たちはMasimoのイノベーションの精神とDanaher Business System（ダナハー・ビジネス・システム）の力を融合させることで、その伝統をさらに発展させるという素晴らしい機会を得ています。才能あふれる社員やお客様と共に、世界中の患者の治療成果の向上に寄与する有意義なイノベーションを提供していくことを楽しみにしています。」

Benner氏は社長として、Masimoのグローバル事業を統括し、同社の患者モニタリング製品群全体におけるイノベーションの推進、顧客とのパートナーシップの強化、事業成長の加速、そして画期的な技術を通じて患者の転帰を改善するというMasimoの使命の推進に責任を負います。

Masimoについて

Danaher傘下のMasimoは、パルスオキシメトリーおよびその他の患者モニタリングソリューション分野における専門的な診断ソリューションのイノベーション企業であり、 革新的な測定技術、センサー、患者モニター、自動化および接続ソリューションなど、業界をリードする幅広いモニタリング技術を開発・製造しています。私たちの使命は、イノベーションを通じて、臨床医が患者ケアを変革できるよう支援することです。1995年に導入されたMasimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™パルスオキシメトリーは、100件以上の独立した客観的な研究において、他のパルスオキシメトリー技術よりも優れた性能を示すことが実証されています。これらの研究結果は、www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature でご覧いただけます。Masimo SET® は、世界中で毎年2億人以上の患者に使用されていると推定されており 、 『Newsweek』誌 が発表した2026年版「世界の優れた病院（World's Best Hospitals ）」のトップ10にランクインしているすべての病院において、主要なパルスオキシメトリーとして採用されています。Masimoおよびその製品に関する詳細情報は、 www.masimo.comでご覧いただけます。

Danaherについて

Danaherは、ライフサイエンスおよび診断分野における世界をリードするイノベーション企業であり、科学と技術の力を活用して人々の健康の向上に貢献することに尽力しています。業界をリードする企業からなる相互連携したエコシステムを通じて、私たちはお客様と緊密に連携し、お客様が直面する最も複雑な科学的・臨床的課題の多くを解決しています。これにより、イノベーションを「発見」から「提供」へとより迅速に導き、それを必要とする患者様へ届けるお手伝いをしています。Danaher Business System（ダナハー・ビジネス・システム）を基盤とする当社の高度な科学技術と実証済みの革新能力は、より迅速で正確な診断を可能にし、人生を好転させる治療法の発見、開発、および提供に必要な時間、コスト、リスクを低減します。継続的な改善とオペレーショナル・エクセレンスを通じて、世界中に6万人以上いる当社の従業員は、より健康で持続可能な未来を築き上げるとともに、世界中で持続的な影響をもたらし、人々の生活の質を向上させることに注力しています。詳細は www.danaher.comをご覧ください。

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Christine McCullough

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SOURCE Masimo Corporation