Matrixport aumenta sua presença na Europa com a aquisição da Crypto Finance Asset Management, sediada na Suíça

Unidade supervisionada pela FINMA é rebatizada como Matrixport Asset Management AG

SINGAPURA, 30 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Matrixport , um importante centro de serviços financeiros especializados em criptomoedas, anunciou hoje que concluiu a aquisição em dinheiro da Crypto Finance (Asset Management) AG ("CFAM"), uma gestora de criptoativos suíça licenciada que anteriormente fazia parte do Crypto Finance Group (CFG), de propriedade do Deutsche Börse Group.

Rebatizada como Matrixport Asset Management AG ("MAM"), a unidade sediada na Suíça é pioneira no fornecimento de soluções de investimento em criptomoedas de nível institucional, gerenciando o primeiro fundo de criptomoedas aprovado pela FINMA e oferecendo um conjunto abrangente de produtos de investimento em criptomoedas e recursos de estruturação.

John Ge, cofundador e CEO da Matrixport, disse: "É com satisfação que criamos a MAM e acolhemos calorosamente a nova equipe na família Matrixport. A aquisição permite que os clientes tenham acesso aos produtos de gestão de criptoativos mais inovadores e compatíveis, e se alinha à nossa estratégia de expansão dos serviços na Europa."

O antigo diretor de gestão de ativos da CFAM foi promovido a CEO da MAM.

Stefan Schwitter, CEO da Matrixport Asset Management, disse ainda: "Estamos entusiasmados com a nossa união a um dos verdadeiros pioneiros das criptomoedas no setor de ativos digitais. Nossos pontos fortes se complementam e agregarão valor à base de clientes atuais e futuros do Matrixport Group em nível internacional."

A integração reafirma o compromisso da Matrixport com a conformidade regulatória e, ao mesmo tempo, fortalece sua liderança no mercado de gestão de criptoativos.

Christopher Liu, Diretor de Conformidade e Chefe de Regulamentação da Matrixport, disse: "A aquisição amplia nossa presença regulatória na Suíça e reflete nosso firme compromisso em colaborar continuamente com os órgãos reguladores na revisão das regulamentações existentes e no aperfeiçoamento das regulamentações específicas de ativos virtuais nos próximos anos."

A transação recebeu todas as aprovações regulatórias necessárias, inclusive da FINMA, e foi concretizada.

Sobre a Matrixport

Fundada em 2019, a Matrixport é o principal hub integrado do mundo para serviços financeiros de criptomoedas. Com US$ 6 bilhões em AUM (ativos sob gestão), a Matrixport oferece aos usuários internacionais diversas soluções financeiras de criptomoedas desenvolvidas para otimizar a eficiência do capital e obter retornos sustentáveis.

A Matrixport é licenciada em Hong Kong (TCSP e Money Lender), opera como Representante Designado no Reino Unido, é registrada como MSB nos EUA e é membro da FINMA SRO-VFQ da Suíça. Foi reconhecida pela CB Insights como uma das "50 Most Promising Blockchain Companies" (50 empresas de blockchain mais promissoras) e incluída na Hurun "2024 Global Unicorn List".

Para obter mais informações, acesse: https://www.matrixport.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2441268/Matrixport_Logo.jpg

FONTE Matrixport