Matrixport étend sa présence en Europe avec l'acquisition de Crypto Finance Asset Management basé en Suisse

L'unité supervisée par la FINMA devient Matrixport Asset Management AG

SINGAPOUR, 30 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Matrixport, une plateforme de services financiers cryptographiques tout-en-un de premier plan, a annoncé aujourd'hui la finalisation de son acquisition entièrement payée en cash de Crypto Finance (Asset Management) AG (« CFAM »), un gestionnaire d'actifs cryptographiques suisse agréé qui faisait auparavant partie de Crypto Finance Group (CFG) détenu par le groupe Deutsche Börse.

Rebaptisée Matrixport Asset Management AG (« MAM »), l'unité basée en Suisse est pionnière dans la fourniture de solutions d'investissement en crypto-monnaies de qualité institutionnelle, gérant le premier fonds de crypto-monnaies approuvé par la FINMA tout en offrant une gamme complète de produits d'investissement en crypto-monnaies et de capacités de structuration.

John Ge, cofondateur et PDG de Matrixport, a déclaré : « Nous sommes ravis de la création de MAM et accueillons chaleureusement l'équipe au sein de la famille Matrixport. Cette acquisition permet aux clients d'accéder aux produits de gestion de crypto-actifs conformes les plus innovants, et s'inscrit dans notre stratégie d'expansion des services en Europe. »

L'ancien responsable de la gestion d'actifs de CFAM a été nommé directeur général de MAM.

Stefan Schwitter, PDG de Matrixport Asset Management, a ajouté : « Nous sommes ravis de rejoindre l'un des véritables pionniers des cryptomonnaies dans le secteur des actifs numériques. Nos forces complémentaires apporteront une valeur ajoutée à la clientèle actuelle et future du groupe Matrixport au niveau mondial. »

Cette intégration réaffirme l'engagement de Matrixport en faveur de la conformité réglementaire, tout en renforçant sa position de leader sur le marché de la gestion d'actifs cryptographiques.

Christopher Liu, chef de la conformité et responsable des affaires réglementaires chez Matrixport, a déclaré : « L'acquisition élargit notre empreinte réglementaire en Suisse et reflète notre engagement ferme à collaborer continuellement avec les régulateurs pour examiner les réglementations existantes et affiner les réglementations spécifiques aux actifs virtuels dans les années à venir. »

La transaction a reçu toutes les approbations réglementaires nécessaires, y compris celle de la FINMA, et a été finalisée.

À propos de Matrixport

Fondée en 2019, Matrixport est la première plateforme tout-en-un de services financiers liés aux cryptomonnaies au monde. Avec 6 milliards de dollars d'actifs sous gestion, Matrixport offre aux utilisateurs du monde entier diverses solutions financières cryptographiques, conçues pour une efficacité optimale du capital et des rendements durables.

Matrixport est titulaire de licences à Hong Kong (TCSP et Money Lender), opère en tant que représentant désigné au Royaume-Uni, est enregistrée en tant qu'ESM aux États-Unis et a un statut de membre SRO-VQF de la FINMA en Suisse. Elle a été reconnue par CB Insights comme l'une des « 50 sociétés de blockchain les plus prometteuses » et figure dans la « Global Unicorn List » 2024 de Hurun.

