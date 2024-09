Matrixport erweitert Präsenz in Europa mit Übernahme der in der Schweiz ansässigen Crypto Finance Asset Management

Umbenennung der FINMA-beaufsichtigten Einheit in Matrixport Asset Management AG

SINGAPUR, 01. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Matrixport, ein führender All-in-One-Hub für Krypto-Finanzdienstleistungen, gab heute den Abschluss der zu 100 % in bar abgewickelten Übernahme von Crypto Finance (Asset Management) AG („CFAM") bekannt, einem lizenzierten Schweizer Krypto-Vermögensverwalter, der zuvor Teil der zur Gruppe Deutsche Börse gehörenden Crypto Finance Group (CFG) war.

Die in Matrixport Asset Management AG („MAM") umbenannte Rechtseinheit mit Sitz in der Schweiz ist ein Pionier bei der Bereitstellung von Krypto-Anlagelösungen für institutionelle Anleger. Sie verwaltet den ersten von der FINMA genehmigten Krypto-Fonds und bietet eine umfassende Palette von Krypto-Anlageprodukten und Strukturierungsmöglichkeiten.

John Ge, Mitbegründer und CEO von Matrixport, sagte: „Wir freuen uns über die Gründung von MAM und heißen das Team herzlich in der Matrixport-Familie willkommen. Die Übernahme ermöglicht unseren Kunden den Zugang zu den innovativsten und regulierungskonformsten Krypto-Vermögensverwaltungsprodukten und steht im Einklang mit unserer Strategie, unsere Dienstleistungen in Europa weiter auszubauen."

Der bisherige Head of Asset Management von CFAM wurde zum CEO von MAM ernannt.

Stefan Schwitter, CEO von Matrixport Asset Management, fügte hinzu: „Wir sind begeistert, nun zu einem der wahren Krypto-Pioniere in der Branche der digitalen Vermögenswerte zu gehören. Unsere sich ergänzenden Stärken werden dem bestehenden und zukünftigen Kundenstamm der Matrixport-Gruppe auf globaler Ebene einen echten Mehrwert bieten."

Mit der Integration bekräftigt Matrixport sein Engagement für die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und stärkt gleichzeitig seine Marktführerschaft im Bereich der Verwaltung von Kryptoanlagen.

Christopher Liu, Chief Compliance Officer & Head of Regulatory bei Matrixport, sagte: „Die Übernahme erweitert unsere regulatorische Präsenz in der Schweiz und spiegelt unser beständiges Engagement für eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehörden wider, um die bestehenden Vorschriften zu überprüfen und die spezifischen Vorschriften für virtuelle Vermögenswerte in den kommenden Jahren zu verfeinern."

Die Transaktion hat alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten, auch von der FINMA, und ist abgeschlossen.

Informationen zu Matrixport

Matrixport wurde 2019 gegründet und ist der weltweit führende All-in-One-Hub für Krypto-Finanzdienstleistungen. Mit einem verwalteten Vermögen von 6 Milliarden US-Dollar bietet Matrixport globalen Nutzern verschiedene Krypto-Finanzlösungen, die auf optimale Kapitaleffizienz und nachhaltige Erträge ausgelegt sind.

Matrixport ist in Hongkong lizenziert (TCSP und Money Lender), arbeitet als Appointed Representative im Vereinigten Königreich, ist in den USA als MSB registriert und ist Mitglied der Schweizer SRO-VFQ der FINMA. Das Unternehmen wurde von CB Insights als eines der „50 vielversprechendsten Blockchain-Unternehmen" anerkannt und in der Hurun „2024 Global Unicorn List" aufgeführt.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.matrixport.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2441268/Matrixport_Logo.jpg