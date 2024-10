Matrixport breidt aanwezigheid in Europa uit met overname van Zwitsers Crypto Finance Asset Management

Onder FINMA-toezicht staande eenheid omgedoopt tot Matrixport Asset Management AG

SINGAPORE, 1 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Matrixport, een toonaangevende all-in-one hub voor financiële cryptodiensten, kondigde vandaag aan dat het de overname in contanten van Crypto Finance (Asset Management) AG ("CFAM") heeft afgerond. Het gaat hier om een gelicentieerde Zwitserse beheerder van cryptomiddelen die voorheen deel uitmaakte van de Crypto Finance Group (CFG), en die eigendom is van de Deutsche Börse Group.

De in Zwitserland gevestigde eenheid, Matrixport Asset Management AG ("MAM") genaamd, is een pionier in het leveren van institutionele cryptobeleggingsoplossingen, beheert het eerste door FINMA goedgekeurde cryptofonds en biedt een uitgebreide reeks cryptobeleggingsproducten en structureringsmogelijkheden.

John Ge, medeoprichter en CEO van Matrixport: "We zijn erg blij met de oprichting van MAM en heten het team van harte welkom in de Matrixport-familie. De overname geeft klanten toegang tot de meest innovatieve producten voor compliant crypto-activabeheer en sluit aan bij onze strategie om de dienstverlening in Europa verder uit te breiden."

Het vorige Hoofd vermogensbeheer van CFAM is benoemd tot CEO van MAM.

Stefan Schwitter, CEO van Matrixport Asset Management, voegt hieraan toe: "We zijn enthousiast om ons aan te sluiten bij een van de echte pioniers op het gebied van crypto in de digitale activa-industrie. Onze complementaire sterke punten zullen waarde toevoegen aan het bestaande en toekomstige klantenbestand van Matrixport Group op mondiaal niveau."

De integratie bevestigt Matrixport's streven naar naleving van de regelgeving en versterkt tegelijkertijd haar marktleiderschap op het gebied van crypto-activabeheer

Christopher Liu, Chief Compliance Officer en Hoofd Regelgeving van Matrixport, verklaart: "De overname breidt onze regelgevende voetafdruk in Zwitserland uit en weerspiegelt onze vastberaden inzet om voortdurend samen te werken met regelgevers om bestaande regelgeving te herzien en de komende jaren de specifieke regelgeving voor virtuele activa te verfijnen."

Met de goedkeuring van alle benodigde wettelijke goedkeuringen, samen met die van FINMA, is de transactie nu afgerond.

Over Matrixport

Matrixport, opgericht in 2019, is 's werelds toonaangevende alles-in-één hub voor financiële diensten op het gebied van cryptografie. Met een beheerd vermogen (AUM) van $ 6 miljard biedt Matrixport wereldwijde gebruikers diverse financiële crypto-oplossingen die zijn ontworpen voor optimale kapitaalefficiëntie en duurzame rendementen.

Matrixport heeft een licentie in Hong Kong (TCSP en Money Lender), werkt als een aangestelde vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk, is geregistreerd als een MSB (gelddienstverlener) in de VS en is lid van de Zwitserse FINMA SRO-VFQ. Het werd door CB Insights erkend als een van de "50 meest veelbelovende blockchainbedrijven" en is opgenomen in de Hurun "2024 Global Unicorn List".

