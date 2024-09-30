Matrixport 成功收購瑞士加密資產管理公司，擴展歐洲資管版圖

FINMA授權的加密資產管理公司 CFAM 將更名為 Matrixport Asset Management AG

新加坡2024年9月30日 /美通社/ -- Matrixport，全球領先、亞洲最大的一站式加密金融服務平台，今日宣布完成對 Crypto Finance (Asset Management) AG ("CFAM") 的全現金收購。 CFAM 原隸屬於德意志交易所集團（Deutsche Börse）旗下的Crypto Finance Group (CFG)，是一家受 FINMA 監管的瑞士加密資產管理公司。

CFAM 今後將正式更名為 Matrixport Asset Management AG ("MAM")。 MAM 將基於所持有的合規資格為歐洲市場的合格機構及個人投資者、承銷機構、（普通）投資者提供全面的加密資管服務，並持續賦能首個獲得FINMA 批准的加密投資基金，提升其業績表現。

John Ge，Matrixport 聯合創辦人兼CEO 表示，「對於Matrixport Asset Management AG（MAM）的成立及原CFAM 團隊的加入，我們樂見其成。我相信，透過本次收購，Matrixport 將為用戶提供集創新與合規於一體的加密資產管理產品和解決方案。」

曾任 CFAM 資產管理負責人的 Stefan Schwitter 被任命為 MAM 的 CEO。 Stefan Schwitter 表示，「很開心能夠加入 Matrixport，攜手拓展歐洲加密資管市場。相信在我們的共同努力下，我們將可以為Matrixport現有及潛在的全球客戶群提供更優質的服務。」

本次收購再次向市場展示了 Matrixport 對合規化營運的承諾與決心，也夯實了Matrixport 在加密資產管理領域的龍頭地位。

Christopher Liu，Matrixport 首席合規官兼監管負責人表示，「針對CFAM 的收購不僅擴大了我們在瑞士的合規營運範圍，也是推動Matrixport 全球合規化中的重要一環。未來，我們將持續與監管機構合作，在當前法律法規的監督下合規運營，並積極推動加密合規制度的進一步完善。」

該交易已獲得包括瑞士金融市場監督管理局（FINMA）在內的所有必要監管批准，並已成功順利完成。

關於 Matrixport

Matrixport 成立於2019年，是全球領先、亞洲最大的一站式加密金融服務平台。 Matrixport 的資金管理及託管量達60億美金，為全球用戶提供多樣化的加密金融方案，協助用戶實現資金利用率最大化和資產的持續增值。

Matrixport 現已獲得香港信託公司牌照&放債人牌照，英國FCA 合規授權代表公司，美國金錢服務牌照，瑞士FINMA SRO-VFQ 會員，被CB Insights 評為「全球50 家最有前景的區塊鍊和加密公司之一」，並入選胡潤「2024全球獨角獸榜」。

Matrixport 官方網址：https://www.matrixport.com

SOURCE Matrixport