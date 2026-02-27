SEUL, Coreia do Sul, 27 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Medit, fornecedora global de soluções digitais em odontologia, anunciou hoje que a campanha "Glow Together" terá início em março. A iniciativa "Glow Together" começou com pequenos passos dados pelas colaboradoras da Medit. A luz torna-se mais poderosa quando é compartilhada. Criada no espírito do Dia Internacional da Mulher, a campanha foi concebida para fortalecer conexões em toda a comunidade odontológica — e transformar a participação em cuidados significativos no mundo real, para além da clínica.

“Glow Together” Campaign by Medit

Embora inspirada pelo Dia Internacional da Mulher e pelo impacto impulsionado pelas mulheres, "Glow Together" está aberta a todos os profissionais de odontologia que desejem participar de uma campanha que conecta propósito e ação.

Saiba mais sobre detalhes, elegibilidade e inscrição: https://www.medit.com/glow_together/

Uma campanha construída sobre a luz compartilhada

"Glow Together" nasceu de uma conversa interna entre as integrantes femininas da equipe Medit sobre como pequenos gestos — quando compartilhados — podem gerar impulso e impacto mensurável. A campanha vai além de um momento simbólico de reconhecimento, destacando como cuidado, conexão e intenção podem avançar juntos e apoiar comunidades de forma tangível.

Transformando participação em cuidado real por meio da GDR

"Glow Together" vincula a participação aos cuidados odontológicos infantis por meio da parceria da Medit com a Global Dental Relief (GDR).

Ao adquirir e registrar um scanner qualificado — Medit i900 Mobility (ou Medit i900 / i900 classic nos mercados onde o i900 Mobility não estiver disponível) — os clientes passam a fazer parte da campanha.

Para cada participação qualificada, a Medit realizará uma doação destinada a ajudar a financiar o equivalente ao custo de atendimento odontológico para 10 crianças, com uma meta de impacto alinhada ao apoio a milhares de crianças por meio dos projetos da GDR em 2026.

Saiba mais sobre a GDR: https://www.globaldentalrelief.org/

Kit Glow Together para participantes

Como agradecimento, a Medit fornecerá um Kit Glow Together, como lembrete tangível de luz, cuidado e conexão. O kit inclui:

Bolsa para transporte do scanner

Capa protetora do scanner (não destinada a uso clínico)

Mini luminária

Pulseira

Série exclusiva de Insights conduzidos por mentores

Série de Insights conduzida por mentores (Inspiração e Crescimento)

Além do kit, os participantes recebem acesso a uma série de sessões pré-gravadas com mentores de diferentes áreas. A série aborda temas como:

Lições de crescimento e impulso real

Momentos decisivos na carreira

Liderança sustentável em todas as fases da prática

Redefinindo o sucesso com propósito e perspectiva

Este conteúdo destina-se à inspiração e desenvolvimento profissional, não constituindo treinamento clínico.

Disponibilidade por tempo limitado

A campanha estará disponível por tempo limitado durante o período promocional. Profissionais interessados devem visitar a página oficial para verificar elegibilidade e disponibilidade local.

Sobre a Medit

A Medit é uma fornecedora global de scanners intraorais 3D e soluções digitais em odontologia baseadas em tecnologia proprietária. Desde 2000, com sede em Seul, a empresa mantém presença global com escritórios nas Américas e na Europa e uma rede de distribuidores em mais de 100 países.

https://www.medit.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2921516/Press_Release_I_Glow_Campaign__EN_20260210_064902.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1798058/Logo_MEDIT_Logo.jpg

FONTE Medit