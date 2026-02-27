Medit anuncia la campaña "Glow Together" por el Día Internacional de la Mujer

SEÚL, Corea del Sur, 27 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Medit, proveedor global de soluciones digitales en odontología, anunció hoy que la campaña "Glow Together" comenzará en marzo. La iniciativa nació a partir de pequeños pasos impulsados por las empleadas de Medit. La luz se vuelve más poderosa cuando se comparte. Inspirada en el espíritu del Día Internacional de la Mujer, la campaña busca fortalecer la conexión dentro de la comunidad odontológica y transformar la participación en atención real y significativa más allá de la clínica.

Aunque inspirada por el impacto que impulsan las mujeres, la campaña está abierta a todos los profesionales odontológicos que deseen unir propósito y acción.

Una campaña basada en la luz compartida

"Glow Together" surgió de una conversación interna sobre cómo pequeños actos, cuando se comparten, pueden generar impulso e impacto medible. La campaña va más allá del reconocimiento simbólico y destaca cómo el cuidado y la intención colectiva pueden traducirse en apoyo tangible a las comunidades.

Convertir la participación en atención real a través de GDR

La campaña está vinculada a la atención odontológica infantil mediante la colaboración con Global Dental Relief (GDR).

Con la compra y registro de un escáner elegible — Medit i900 Mobility (o Medit i900 / i900 classic según disponibilidad local) — los clientes se convierten en parte de la campaña.

Por cada participación elegible, Medit realizará una donación destinada a financiar el equivalente al coste de atención dental para 10 niños, con el objetivo de apoyar a miles de niños a través de los proyectos GDR 2026.

Sobre Medit

Medit es proveedor global de escáneres intraorales 3D y soluciones digitales odontológicas basadas en tecnología propia. Fundada en 2000 en Seúl, cuenta con oficinas en Europa y América y una red de distribución en más de 100 países.
