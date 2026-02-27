Medit、国際女性デーキャンペーン「Glow Together」を発表

Medit

27 2月, 2026, 14:00 JST

ソウル、韓国、2026年2月27日 /PRNewswire/ -- デジタル歯科ソリューションのグローバルプロバイダーであるMeditは、本日、3月より「Glow Together」キャンペーンを開始すると発表しました。

本取り組みは、Meditの女性社員による小さなアクションから始まりました。「光は分かち合うことでより強くなる」という理念のもと、国際女性デーの精神に着想を得て、歯科コミュニティ内のつながりを促進し、参加を実社会における具体的なケアへとつなげることを目的としています。

本キャンペーンは女性の活躍に着想を得ていますが、志と行動を結びつけたいすべての歯科医療従事者に開かれています。

詳細はこちら：
https://www.medit.com/glow_together/

共有する光から生まれる力

本キャンペーンは、共有された小さな行動がどのようにして持続的なインパクトを生み出すかについての社内対話から始まりました。単なる記念的な取り組みではなく、思いやりとつながり、そして意志がどのように社会に具体的な支援をもたらすかを示します。

GDRとの連携による子どもたちへの支援

対象スキャナー（Medit i900 Mobility、または販売地域により i900 / i900 classic）を購入・登録すると、キャンペーンに参加できます。

参加1件につき、Meditは10人分の子どもの歯科治療費相当額を寄付します。2026年のGDRプロジェクトを通じて数千人の子どもたちへの支援を目標としています。

Glow Together キャンペーンキット

  • スキャナーキャリングケース
  • スキャナー保護ケース（臨床用途不可）
  • ミニランプ
  • ブレスレット
  • メンター主導インサイトシリーズ

メンター主導インサイトシリーズ

成長・キャリア・リーダーシップ・成功の再定義などをテーマとした事前収録セッションを提供します。臨床研修ではありません。

Meditについて

Meditは独自技術を基盤とする3D口腔内スキャナーおよびデジタル歯科ソリューションのグローバル企業です。2000年創業、本社は韓国ソウルに所在し、世界100か国以上に販売ネットワークを展開しています。

SOURCE Medit

