SEUL, Coreia do Sul, 15 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Medit, líder global em soluções de escaneamento odontológico 3D, anunciou o lançamento da "Promoção de fim de ano de 2025 da Medit", uma campanha por tempo limitado que oferece benefícios significativos para profissionais de odontologia em todo o mundo. Os profissionais de odontologia podem saber mais sobre os detalhes da promoção e são incentivados a deixar suas informações de contato em https://www.medit.com/medit-mobility-trade-up-promotion2025/. A promoção celebra a estreia do Medit i900 Mobility, oferecendo promoções exclusivas de lançamento juntamente com grandes oportunidades de atualização em toda a família Medit i900.

Medit anuncia promoção de fim de ano de 2025

Benefícios exclusivos de lançamento para o Medit i900 Mobility

Como parte do lançamento do Medit i900 Mobility, a Medit está introduzindo uma promoção especial que proporciona uma experiência de mobilidade aprimorada por meio de elementos de valor agregado disponíveis apenas durante o período promocional. Este benefício foi projetado para apoiar clínicos que buscam um fluxo de trabalho móvel contínuo e flexível.

Trade-in e trade-up para a família Medit i900

Como parte da celebração de fim de ano, a Medit também está introduzindo um atraente programa trade-in e trade-up, permitindo que os clientes atualizem para a família Medit i900 — uma das linhas de scanners intraorais mais avançadas. Esta oferta permite que as clínicas modernizem suas capacidades de odontologia digital com precisão, velocidade e usabilidade líderes do setor, enquanto desfrutam de economias significativas de até 30%.

Promoção por tempo limitado até o fim de 2025

Esta promoção está disponível apenas até o final do ano, oferecendo aos profissionais de odontologia uma rara oportunidade de experimentar as inovações mais recentes da Medit e atualizar seus fluxos de trabalho clínicos com um valor excepcional. Todos os benefícios são por tempo limitado e não serão estendidos além do período promocional.

O Medit i900 Mobility está liderando uma nova onda de inovação na indústria odontológica global como a primeira solução em odontologia digital a ter suporte para um fluxo de trabalho baseado em iPad. Além disso, a família Medit i900 já conquistou grande popularidade em ambientes clínicos graças ao seu design leve e à excepcional precisão de escaneamento.

Os profissionais de odontologia interessados em atualizar seus scanners ou explorar os fluxos de trabalho da Medit focados em mobilidade são incentivados a visitar https://www.medit.com/medit-mobility-trade-up-promotion2025/ para verificar a elegibilidade, saber mais sobre a disponibilidade local e enviar seus detalhes para acompanhamento.

Sobre a Medit

A Medit é uma provedora global de scanners intraorais 3D e soluções de odontologia digital baseadas em tecnologia proprietária. A empresa possibilita fluxos de trabalho colaborativos entre clínicas e laboratórios odontológicos por meio de soluções inovadoras de hardware e software. Com sede em Seul, na Coreia do Sul, desde 2000, a Medit tem uma forte presença global com seus escritórios nas Américas e na Europa e uma rede de distribuidores que engloba mais de 100 países. Para obter mais informações e atualizações, acesse www.medit.com.

