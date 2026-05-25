Menarini Group Anuncia Novos Dados na Reunião Anual da American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2026

Os dados abrangem sete apresentações em tumores sólidos e malignidades hematológicas, fornecendo atualizações sobre o benefício potencial que essas terapias podem trazer aos pacientes.





Os dados do regime de elacestranto mais capivasertibe do estudo ELEVATE serão apresentados ressaltando seu potencial em configurações de combinação em mBC, juntamente com atualizações do programa de desenvolvimento clínico de elacestranto, incluindo seu papel potencial como uma opção de monoterapia no câncer de mama adjuvante.





A parceira da Stemline, a Karyopharm Therapeutics, apresentará uma apresentação oral tardia do estudo SENTRY de fase 3 de selinexor na mielofibrose

"APENAS PARA MÍDIA COMERCIAL MÉDICA E FARMACÊUTICA"

FLORENÇA, Itália e NOVA YORK, 25 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- O Grupo Menarini ("Menarini"), empresa internacional líder no setor farmacêutico e de diagnósticos, e a Stemline Therapeutics, Inc. ("Stemline"), subsidiária pertencente ao Grupo Menarini, focada em trazer tratamentos oncológicos transformadores para pacientes com câncer, anunciaram que novos dados relacionados ao elacestranto e ao tagraxofusp serão apresentados na Reunião Anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO) de 2026.

Novos dados que exploram a segurança e a eficácia preliminar do elacestranto em combinação com capivasertibe em pacientes com câncer de mama metastático (mBC) alterado pela via ER+/HER2- PI3K/AKT/PTEN- do estudo ELEVATE de fase 1/2 serão apresentados. Detalhes adicionais sobre os estudos em andamento do elacestranto em combinação, no cenário avançado, serão compartilhados: ADELA (combinação essencial de fase 3 com everolimo); ELECTRA (combinação de fase 1b/2 com abemaciclibe em pacientes com metástases cerebrais); e CAPELA (combinação de fase 2 com capecitabina). Por fim, uma atualização do estudo ELEGANT, explorando o elacestranto como tratamento adjuvante no câncer de mama precoce positivo para linfonodos com alto risco de recorrência, será apresentada no congresso.

Também são aceitos para apresentação novos dados de combinação de tagraxofusp de fase 2 em pacientes com neoplasia de células dendríticas plasmocitoides blásticas (BPDCN), que serão apresentados por Naveen Pemmaraju, MD, Professor, Departamento de Leucemia, Divisão de Medicina do Câncer, The University of Texas MD Anderson Cancer Center. Além disso, o parceiro da Stemline, a Karyopharm Therapeutics, apresentará uma apresentação oral tardia do estudo SENTRY de fase 3 de selinexor em pacientes virgens de JAKi com mielofibrose (MF). O Selinexor é comercializado nos EUA pela Karyopharm Therapeutics e na UE pela Stemline.

"Os extensos dados oncológicos que serão apresentados, abrangendo tumores sólidos e malignidades hematológicas, destacam nossa dedicação ao combate aos cânceres mais difíceis de tratar com altas necessidades não atendidas", disse Elcin Barker Ergun, CEO do Menarini Group. "Nosso foco continua sendo acelerar a inovação para fornecer terapias transformacionais e direcionadas que ofereçam avanços significativos aos pacientes e às comunidades de saúde dedicadas aos seus cuidados."

Veja abaixo todos os detalhes das próximas apresentações:

Reunião Anual da American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2026 Autor principal Título e ID do Resumo Apresentação Detalhes Elacestranto Wassim McHayleh Elacestranto em combinação com capivasertibe em pacientes com câncer de mama avançado

ER+/HER2: Atualização do ELEVATE, um estudo aberto de

fase 1b/2 Resumo: 1098 1º de junho de 2026; 13h30-16h30 CT Placa de cartaz 212 Aditya Bardia ELEGANTE: Elacestranto comparado à terapia endócrina padrão em

mulheres e homens com câncer de mama precoce positivo para linfonodos, positivo para receptor de estrogênio

(ER+), negativo para HER2 (HER2-) com alto risco de

recorrência em um estudo global, multicêntrico, randomizado e aberto de fase 3 Resumo: TPS1153 1º de junho de 2026; 13h30-16h30 CT Placa de cartaz 262a Antonio Llombart-

Cussac ADELA: Uma fase 3 randomizada, duplo-cega, controlada por placebo estudo de elacestranto + everolimo versus elacestranto + placebo em Pacientes com câncer de mama avançado ER+/HER2- com

tumores com mutação ESR1 progredindo em terapia endócrina + CDK4/6i*# Resumo: TPS1154 1º de junho de 2026; 13h30-16h30 CT Placa de cartaz 262b Nuhad Ibrahim ELECTRA: Um estudo multicêntrico aberto, de fase 1b/2 de elacestranto em combinação com abemaciclibe em pacientes com metástase de câncer de mama ER+/HER2- Resumo: TPS1155 1º de junho de 2026; 13h30-16h30 CT Placa de cartaz 263a Kristina Fanucci CAPELA: Um estudo randomizado aberto multicêntrico de fase II de capecitabina em associação com elacestranto versus capecitabina sozinho no câncer de mama receptor de estrogênio (ER)-positivo avançado (TBCRC 070)* Resumo: TPS1156 1º de junho de 2026; 13h30-16h30 CT Placa de cartaz 263b Tagraxofusp Naveen Pemmaraju Um estudo de fase II de Tagraxofusp, Hyper-CVAD e Venetoclax para Pacientes com BPDCN recém-diagnosticado ou recidivante/refratário * Resumo: 6502 Apresentação oral 2 de junho de 2026; 10:09 – 10:21 CT Selinexor John Mascarenhas Selinexor mais ruxolitinibe na mielofibrose sem inibidores de JAK: Ensaio SENTRY fase 3 * Resumo: LBA6500 Apresentação oral 2 de junho de 2026; 9h45 – 12h45 CT *Denota pesquisa patrocinada pelo investigador ou pesquisa colaborativa

#O estudo ADELA é um estudo fundamental co-patrocinado com o MEDSIR

Sobre o Programa de Desenvolvimento Clínico de

Elacestranto O elacestranto também está sendo pesquisado em vários estudos clínicos de câncer de mama patrocinados por empresas, isoladamente ou em combinação com outras terapias. ELEGANTE (NCT06492616) é um estudo de fase 3 que avalia a eficácia do elacestranto em comparação à terapia endócrina padrão em mulheres e homens com câncer de mama precoce positivo para linfonodos, ER+, HER2- com alto risco de recorrência. ADELA (NCT06382948) é um estudo randomizado, duplo-cego de fase 3 que avalia o elacestranto em combinação com everolimus em pacientes com CMm ER+, HER2- com tumores por mutação no gene ESR1. ELEVATE (NCT05563220) é um ensaio clínico de fase 1b/2 que avalia a segurança e a eficácia de elacestranto combinado com alpelisibe, everolimus, capivasertibe, palbociclibe, ribociclibe ou abemaciclibe. ELECTRA (NCT05386108) é um estudo multicêntrico, aberto, de fase 1b/2 que avalia o elacestranto em combinação com abemaciclibe em pacientes com câncer de mama ER+, HER2-. A parte da fase 2 avalia este regime de tratamento em pacientes com metástases cerebrais. ELCIN (NCT05596409) é um ensaio de fase 2 que avalia a eficácia do elacestranto em pacientes com câncer de mama avançado / metastático positivo para receptor de estrogênio (ER+), receptor do fator de crescimento epidérmico humano negativo (HER2-) que receberam uma ou duas terapias hormonais anteriores e nenhum inibidor de CDK4/6 anterior no ambiente metastático. O elacestranto também está sendo avaliado em ensaios adicionais conduzidos por investigadores, em ensaios realizados em colaboração com outras empresas, no câncer de mama metastático, bem como na doença precoce.

Para relatar SUSPEITAS DE REAÇÕES ADVERSAS, entre em contato com a Stemline Therapeutics, Inc.

em [email protected]. Todas as informações relevantes podem ser encontradas em https://stemline.com/contact/

Informações completas de prescrição para elacestrant podem ser encontradas em https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/orserdu#product-info

Informações completas de prescrição de selinexor podem ser encontradas em https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/nexpovio#product-info

Informações completas de prescrição para tagraxofusp podem ser encontradas em https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/elzonris#product-info

Sobre o Grupo Menarini

O Grupo Menarini é uma empresa farmacêutica e de diagnóstico líder internacional, com um faturamento de $ 5,5 bilhões e mais de 17.000 funcionários. A Menarini está focada em áreas terapêuticas com altas necessidades não atendidas com produtos para cardiologia, oncologia, pneumologia, gastroenterologia, doenças infecciosas, diabetologia, inflamação e analgesia. Com 18 unidades de produção e 9 centros de Pesquisa e Desenvolvimento, os produtos da Menarini estão disponíveis em 140 países em todo o mundo. Para mais informações, visite www.menarini.com.

Sobre a Stemline Therapeutics Inc. A

Stemline Therapeutics, Inc. ("Stemline"), subsidiária integral do Menarini Group, é uma empresa biofarmacêutica comercial focada em trazer tratamentos oncológicos transformacionais para os pacientes. A Stemline comercializa o elacestranto, uma terapia endócrina oral indicada para o tratamento de mulheres na pós-menopausa ou homens adultos com câncer de mama avançado ou metastático com mutação ESR1, receptor de estrogênio (ER)-positivo, receptor 2 do fator de crescimento epidérmico humano (HER2)-negativo com progressão da doença após pelo menos uma linha de terapia endócrina, nos EUA, Europa e outras regiões globais. A Stemline também comercializa o tagraxofusp-erzs, uma nova terapia direcionada ao CD123, para pacientes com neoplasia de células dendríticas plasmocitoides blásticas (BPDCN), um câncer hematológico agressivo, nos Estados Unidos, Europa e outras regiões globais. Além disso, a Stemline comercializa o selinexor, um inibidor de XPO1 para mieloma múltiplo, na Europa. A empresa também está conduzindo vários estudos de expansão de rótulo com elacestranto e tagraxofusp em indicações de câncer de mama e hematológico, respectivamente, e tem um extenso pipeline clínico de candidatos a medicamentos adicionais em vários estágios de desenvolvimento para uma série de cânceres sólidos e hematológicos.

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FONTE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite