Menarini Group annonce de nouvelles données lors de la réunion annuelle 2026 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO)

Les données couvrent sept présentations sur les tumeurs solides et les hémopathies malignes, fournissant des mises à jour sur les avantages potentiels que ces thérapies peuvent apporter aux patients.





Les données du schéma elacestrant plus capivasertib de l'étude ELEVATE seront présentées, soulignant son potentiel en association dans le cancer du sein, ainsi que des mises à jour du programme de développement clinique elacestrant, y compris son rôle potentiel en tant qu'option de monothérapie dans le cancer du sein en phase d'adjuvant.





Le partenaire de Stemline, Karyopharm Therapeutics, fera une présentation orale de dernière minute de l'essai de phase 3 SENTRY sur le selinexor dans la myélofibrose.

"RÉSERVÉ AUX MÉDIAS MÉDICAUX ET PHARMACEUTIQUES"

FLORENCE, Italie et NEW YORK, 25 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le groupe Menarini («Menarini»), une société pharmaceutique et diagnostique internationale de premier plan, et Stemline Therapeutics, Inc. («Stemline»), une filiale à part entière du groupe Menarini, dont l'objectif est d'apporter des traitements oncologiques transformationnels aux patients atteints de cancer, ont annoncé que de nouvelles données relatives à l'elacestrant et au tagraxofusp seront présentées lors de la réunion annuelle 2026 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO).

De nouvelles données explorant la sécurité et l'efficacité préliminaire de l'elacestrant en combinaison avec le capivasertib chez les patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique (mBC) altéré par la voie ER+/HER2- PI3K/AKT/PTEN- seront présentées à partir de l'étude de phase 1/2 ELEVATE . Des détails supplémentaires sur les études en cours sur l'association d'elacestrant, dans le cadre d'un traitement avancé, seront communiqués : ADELA (association pivot de phase 3 avec l'évérolimus) ; ELECTRA (association de phase 1b/2 avec l'abemaciclib chez des patients atteints de métastases cérébrales) ; et CAPELA (association de phase 2 avec capecitabine). Enfin, une mise à jour de l'étude ELEGANT, explorant l'elacestrant comme traitement adjuvant dans le cancer du sein précoce avec envahissement ganglionnaire et risque élevé de récidive, sera présentée au congrès .

Les nouvelles données de phase 2 sur l'association tagraxofusp chez des patients atteints d'un néoplasme blastique des cellules dendritiques plasmacytoïdes (BPDCN) ont également été acceptées. Elles seront présentées par Naveen Pemmaraju, MD, professeur, département de leucémie, division de médecine du cancer, Université du Texas MD Anderson Cancer Center. En outre, le partenaire de Stemline, Karyopharm Therapeutics, présentera un exposé oral de dernière minute sur l'essai de phase 3 SENTRY portant sur le selinexor chez des patients atteints de myélofibrose (MF) n'ayant jamais eu recours à la JAKi. Selinexor est commercialisé aux États-Unis par Karyopharm Therapeutics et dans l'Union européenne par Stemline.

«Les nombreuses données oncologiques qui seront présentées, englobant à la fois les tumeurs solides et les hémopathies malignes, soulignent notre volonté de nous attaquer aux cancers les plus difficiles à traiter et dont les besoins ne sont pas satisfaits», a déclaré Elcin Barker Ergun, PDG du groupe Menarini. «Nous continuons à nous concentrer sur l'accélération de l'innovation afin de fournir des thérapies ciblées transformationnelles qui offrent des avancées significatives aux patients et aux communautés de soins de santé qui se consacrent à leurs soins».

Vous trouverez ci-dessous tous les détails des présentations à venir :

2026 Réunion annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) Auteur principal Titre du résumé et ID Présentation Détails Elacestrant Wassim McHayleh Elacestrant en association avec le capivasertib chez les patientes atteintes d'un cancer du sein avancé

ER+/HER2- : Mise à jour de l'étude ELEVATE, une

étude de phase 1b/2 ouverte et parapluie Résumé : 1098 1er juin 2026 ; 13h30 - 16h30 CT Panneau d'affichage 212 Aditya Bardia ELEGANT : Elacestrant versus traitement endocrinien standard chez

femmes et hommes atteints d'un cancer du sein précoce avec ganglions positifs, récepteurs aux œstrogènes positifs

(ER+), HER2 négatif (HER2-) et présentant un risque élevé de récidive

dans une étude de phase 3 globale, multicentrique, randomisée et ouverte. Résumé : TPS1153 1er juin 2026 ; 13h30 - 16h30 CT Panneau d'affichage 262a Antonio Llombart-

Cussac ADELA : Une étude de phase 3 en double aveugle, contrôlée par placebo et randomisée. essai de elacestrant + everolimus par rapport à elacestrant + placebo dans le traitement de l'hypertension artérielle. Patientes atteintes d'un cancer du sein avancé ER+/HER2- avec des tumeurs

mutées ESR1 progressant sous traitement endocrinien + CDK4/6i*# Résumé : TPS1154 1er juin 2026 ; 13h30 - 16h30 CT Panneau d'affichage 262b Nuhad Ibrahim ELECTRA : Étude multicentrique ouverte de phase 1b/2 portant sur l'utilisation de elacestrant en association avec l'abemaciclib chez des patientes atteintes d'une tumeur cérébrale. métastases du cancer du sein ER+/HER2- Résumé : TPS1155 1er juin 2026 ; 13h30 - 16h30 CT Panneau d'affichage 263a Kristina Fanucci CAPELA : Étude de phase II, multicentrique, ouverte et randomisée, portant sur l'utilisation de capécitabine en association avec l'elacestrant versus capécitabine en monothérapie dans le cancer du sein avancé à récepteurs d'œstrogènes positifs (ER) (TBCRC 070)* Résumé : TPS1156 1er juin 2026 ; 13h30 - 16h30 CT Panneau d'affichage 263b Tagraxofusp Naveen Pemmaraju Essai de phase II de Tagraxofusp, Hyper-CVAD et Venetoclax dans le traitement de l'hypertension artérielle. Patients atteints d'un BPDCN nouvellement diagnostiqué ou en rechute/réfractaire * Résumé : 6502 Présentation orale 2 juin 2026 ; 10:09 - 10:21 CT Selinexor John Mascarenhas Selinexor plus ruxolitinib dans la myélofibrose sans inhibiteur de JAK : Phase 3 de l'essai SENTRY* Résumé : LBA6500 Présentation orale 2 juin 2026 ; 9:45 - 12:45 CT *Indique une recherche sponsorisée par l'investigateur ou une recherche collaborative

#L'étude ADELA est une étude pivot co-sponsorisée avec MEDSIR.

A propos du programme de développement clinique d'Elacestrant

Elacestrant fait également l'objet de plusieurs essais cliniques parrainés par l'entreprise dans le cadre du cancer du sein, seul ou en association avec d'autres thérapies. ELEGANT (NCT06492616) est un essai de phase 3 évaluant l'efficacité de l'elacestrant par rapport au traitement endocrinien standard chez les femmes et les hommes atteints d'un cancer du sein précoce avec envahissement ganglionnaire, ER+, HER2- et présentant un risque élevé de récidive. ADELA (NCT06382948) est un essai de phase 3 randomisé en double aveugle évaluant l'élacestrant en association avec l'évérolimus chez des patients atteints d'un cancer du sein ER+, HER2- avec tumeurs à mutation ESR1. ELEVATE (NCT05563220) est un essai clinique de phase 1b/2 évaluant la sécurité et l'efficacité de l'élacestrant associé à l'alpélisib, à l'évérolimus, au capivasertib, au palbociclib, au ribociclib ou l'abémaciclib. ELECTRA (NCT05386108) est une étude multicentrique ouverte de phase 1b/2 évaluant l'élacestrant en association avec l'abémaciclib chez des patientes atteintes d'un cancer du sein ER+, HER2-. La phase 2 évalue ce traitement chez des patientes présentant des métastases cérébrales. ELCIN (NCT05596409) est un essai de phase 2 évaluant l'efficacité de l'élacestrant chez des patients atteints d'un cancer du sein avancé/métastatique ER+/HER2- ayant reçu une ou deux hormonothérapies préalables et n'ayant pas reçu d'inhibiteurs CDK4/6 dans le cadre métastatique. L'élacestrant est également évalué dans d'autres essais menés par des chercheurs, dans des essais menés en collaboration avec d'autres entreprises, dans le cancer du sein métastatique ainsi qu'à un stade précoce.

Pour signaler des effets indésirables suspectés, contacter Stemline Therapeutics, Inc.

à [email protected]. Toutes les informations pertinentes sont disponibles à l'adresse suivante : https://stemline.com/contact/

Les informations complètes sur la prescription de l'elacestrant sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/orserdu#product-info

Les informations complètes sur la prescription du selinexor sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/nexpovio#product-info

Les informations complètes sur la prescription de tagraxofusp sont disponibles sur le site https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/elzonris#product-info.

À propos du groupe Menarini

Le groupe Menarini est une entreprise pharmaceutique et diagnostique internationale de premier plan, qui réalise un chiffre d'affaires de 5,5 milliards de dollars et emploie plus de 17 000 personnes. Menarini se concentre sur les domaines thérapeutiques où les besoins ne sont pas satisfaits, avec des produits pour la cardiologie, l'oncologie, la pneumologie, la gastro-entérologie, les maladies infectieuses, la diabétologie, l'inflammation et l'analgésie. Avec 18 sites de production et 9 centres de recherche et développement, les produits Menarini sont disponibles dans 140 pays à travers le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.menarini.com.

À propos de Stemline Therapeutics Inc.

Stemline Therapeutics, Inc. (« Stemline »), détenue à 100 % par le groupe Menarini, est une société biopharmaceutique à vocation commerciale dont l'objectif est de mettre à la disposition des patients des traitements oncologiques révolutionnaires. Stemline commercialise aux États-Unis, dans l'Union européenne et dans d'autres régions du monde, l'élacestrant, une hormonothérapie orale indiquée pour le traitement des femmes ménopausées ou des hommes adultes atteints d'un cancer du sein avancé ou métastatique à récepteurs d'œstrogènes (ER) positifs, à récepteurs du facteur de croissance épidermique humain 2 (HER2) négatifs et à mutations de l'ESR1, et dont la maladie progresse après au moins une ligne d'hormonothérapie. Stemline commercialise également aux États-Unis, en Europe et dans d'autres régions du monde le tagraxofusp-erzs, une nouvelle thérapie ciblée sur le CD123, pour les patients atteints de néoplasme blastique des cellules dendritiques plasmacytoïdes (BPDCN), un cancer hématologique agressif. En outre, Stemline commercialise en Europe le selinexor, un inhibiteur de XPO1 pour le traitement du myélome multiple. La société mène également de multiples études d'extension d'étiquette avec l'élacestrant et le tagraxofusp dans les indications du cancer du sein et du cancer hématologique, respectivement, et dispose d'un vaste portefeuille clinique de médicaments candidats supplémentaires à différents stades de développement pour un grand nombre de cancers solides et hématologiques.

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