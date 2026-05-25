El Grupo Menarini anuncia nuevos datos en la Reunión Anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (asco) 2026

Los datos abarcan siete presentaciones tanto de tumores sólidos como de neoplasias malignas hematológicas, proporcionando actualizaciones sobre el beneficio potencial que estas terapias pueden aportar a los pacientes.





Se presentarán los datos del régimen de elacestrant más capivasertib del estudio ELEVATE, lo que subraya su potencial en entornos de combinación en mBC, junto con las actualizaciones del programa de desarrollo clínico de elacestrant, incluido su posible papel como opción de monoterapia en el cáncer de mama adyuvante.





El socio de Stemline, Karyopharm Therapeutics, presentará una presentación oral de última hora del ensayo SENTRY de fase 3 de selinexor en mielofibrosis

"SOLO PARA MEDIOS COMERCIALES MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS"

FLORENCIA, Italia y NUEVA YORK, 25 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Menarini Group ("Menarini"), compañía farmacéutica y de diagnóstico internacional líder, y Stemline Therapeutics, Inc. ("Stemline"), subsidiaria de propiedad total de Menarini Group, enfocada en llevar tratamientos oncológicos transformadores a pacientes con cáncer, anunciaron que se presentarán nuevos datos relacionados con elacestrant y tagraxofusp en la Reunión Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (asco) de 2026.

Se presentarán nuevos datos que exploran la seguridad y la eficacia preliminar de elacestrant en combinación con capivasertib en pacientes con cáncer de mama metastásico (CMM) alterado por la vía ER+/HER2- PI3K/AKT/PTEN- del estudio ELEVATE de fase 1/2. Se compartirán detalles adicionales sobre los estudios en curso de elacestrant en combinación, en el entorno avanzado: ADELA (combinación fundamental de fase 3 con everolimus); ELECTRA (combinación de fase 1b/2 con abemaciclib en pacientes con metástasis cerebrales); y CAPELA (combinación de fase 2 con capecitabina). Por último, se presentará en el congreso una actualización del estudio ELEGANT, que explora elacestrant como tratamiento adyuvante en el cáncer de mama precoz con ganglios positivos con alto riesgo de recurrencia.

También se aceptan para su presentación los nuevos datos de combinación de tagraxofusp de fase 2 en pacientes con neoplasia de células dendríticas plasmocitoides blásticas (BPDCN), que presentará Naveen Pemmaraju, MD, Profesor, Departamento de Leucemia, División de Medicina del Cáncer, The University of Texas MD Anderson Cancer Center. Además, el socio de Stemline, Karyopharm Therapeutics, presentará una presentación oral de última hora del ensayo SENTRY de fase 3 de selinexor en pacientes sin tratamiento previo con JAKi con mielofibrosis (MF). Selinexor es comercializado en los EE. UU. por Karyopharm Therapeutics y en la UE por Stemline.

"Los amplios datos oncológicos que se presentarán, que abarcan tanto los tumores sólidos como las neoplasias malignas hematológicas, destacan nuestra dedicación a abordar los cánceres más difíciles de tratar con altas necesidades no satisfechas", afirmó Elcin Barker Ergun, directora ejecutiva del Grupo Menarini. "Nuestro enfoque sigue siendo acelerar la innovación para proporcionar terapias transformadoras y dirigidas que ofrezcan avances significativos a los pacientes y las comunidades de atención médica dedicadas a su atención".

Vea a continuación los detalles completos de las próximas presentaciones:

2026 Reunión Anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (asco) Autor principal Título e ID del resumen Presentación Detalles Elacestrant Wassim McHayleh Elacestrant en combinación con capivasertib en pacientes con cáncer de mama avanzado

ER+/HER2-: actualización de ELEVATE, un estudio marco abierto de

fase 1b/2 Resumen: 1098 1 de junio de 2026; 1:30 – 4:30 p. m. CT Tablero para carteles 212 Aditya Bardia ELEGANT: Elacestrant versus standard endocrine therapy in

women and men with node-positive, estrogen receptor-positive

(ER+), HER2-negative (HER2-), early breast cancer with high risk of

recurrence in a global, multicenter, randomized, open-label phase 3 study

(Elegant: elacestrant frente a la terapia endocrina estándar en mujeres y hombres con cáncer

de mama precoz con ganglios positivos, receptor de estrógeno positivo (ER + Resumen: TPS1153 1 de junio de 2026; 1:30 – 4:30 p. m. CT Tablero para póster 262A Antonio Llombart-

Cussac ADELA: A double-blind, placebo-controlled, randomized phase 3 de elacestrant + everolimus versus elacestrant + placebo en ER+/HER2- pacientes con cáncer de mama avanzado con

tumores con mutación ESR1 que progresan con terapia endocrina + CDK4/6i*# Resumen: TPS1154 1 de junio de 2026; 1:30 – 4:30 p. m. CT Tablero para carteles 262B Nuhad Ibrahim ELECTRA: Un estudio abierto multicéntrico, fase 1b/2 de elacestrant en combinación con abemaciclib en pacientes con metástasis de cáncer de mama ER+/HER2- Resumen: TPS1155 1 de junio de 2026; 1:30 – 4:30 p. m. CT Tablero para póster 263a Kristina Fanucci CAPELA: un estudio aleatorizado abierto multicéntrico de fase II de capecitabina en combinación con elacestrant frente a capecitabina solo en cáncer de mama avanzado con receptor de estrógeno (ER)positivo (TBCRC 070)* Resumen: TPS1156 1 de junio de 2026; 1:30 – 4:30 p. m. CT Tablero para póster 263b Tagraxofusp Naveen Pemmaraju Un ensayo de fase II de Tagraxofusp, Hyper-CVAD y Venetoclax para Pacientes con BPDCN recién diagnosticado o recidivante/refractario * Resumen: 6502 Presentación oral 2 de junio de 2026; 10:09 – 10:21 a. m. CT Selinexor John Mascarenhas Selinexor más ruxolitinib en la mielofibrosis sin tratamiento previo con inhibidores de JAK: Ensayo SENTRY fase 3 * Resumen: LBA6500 Presentación oral 2 de junio de 2026; 9:45 a. m. a 12:45 p. m. CT *Indica investigación patrocinada por investigadores o investigación colaborativa

#El estudio ADELA es un estudio fundamental copatrocinado por MEDSIR

Acerca del Programa de Desarrollo Clínico de Elacestrant

Elacestrant también se está investigando en varios ensayos clínicos patrocinados por la empresa en la enfermedad de cáncer de mama, solo o en combinación con otras terapias. ELEGANT (NCT06492616) es un ensayo de fase 3 que evalúa la efectividad de elacestrant frente a la terapia endocrina estándar en mujeres y hombres con cáncer de mama temprano con ganglios positivos, ER+, HER2- con alto riesgo de recurrencia. ADELA (NCT06382948) es un ensayo aleatorizado, doble ciego de fase 3 que evalúa el elacestrant en combinación con everolimus en pacientes con CMM con ER+, HER2-BC con tumores ESR1-mut. ELEVATE (NCT05563220) es un ensayo clínico de fase 1b/2 que evalúa la seguridad y eficacia de elacestrant combinado con alpelisib, everolimus, capivasertib, palbociclib, ribociclib o abemaciclib. ELECTRA (NCT05386108) es un estudio abierto de fase 1b/2, multicéntrico que evalúa el elacestrant en combinación con abemaciclib en pacientes con cáncer de mama ER+, con HER2. La parte de la fase 2 evalúa este régimen de tratamiento en pacientes con metástasis cerebrales. ELCIN (NCT05596409) es un ensayo de fase 2 que evalúa la eficacia del elacestrant en pacientes con cáncer de mama avanzado/metastásico ER+, con HER2 que recibieron una o dos terapias hormonales previas y ningún inhibidor de CDK4/6 previo en el entorno metastásico. El elacestrant también se está evaluando en ensayos adicionales dirigidos por investigadores, en ensayos realizados en colaboración con otras compañías, en cáncer de mama metastásico, así como en el estadio temprano de la enfermedad.

Para informar PRESUNTAS REACCIONES ADVERSAS, comuníquese con Stemline Therapeutics, Inc.

en [email protected]. Toda la información relevante se puede encontrar en https://stemline.com/contact/

La información de prescripción completa de elacestrant se puede encontrar en https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/orserdu#product-info

La información de prescripción completa de selinexor se puede encontrar en https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/nexpovio#product-info

La información de prescripción completa de tagraxofusp se puede encontrar en https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/elzonris#product-info

Acerca del Grupo Menarini

El Grupo Menarini es una empresa farmacéutica y de diagnóstico líder a nivel internacional, con un volumen de negocios de $ 5,5 mil millones y más de 17.000 empleados. Menarini se centra en áreas terapéuticas con un alto grado de necesidades no satisfechas con productos para cardiología, oncología, neumología, gastroenterología, enfermedades infecciosas, diabetología, inflamación y analgesia. Menarini cuenta con 18 plantas de producción y 9 centros de investigación y desarrollo; asimismo, sus productos están disponibles en 140 países de todo el mundo. Para obtener más información, visite www.menarini.com.

Acerca de Stemline Therapeutics Inc.

Stemline Therapeutics, Inc. ("Stemline"), subsidiaria de propiedad total de Menarini Group, es una empresa biofarmacéutica en fase comercial enfocada en llevar tratamientos oncológicos transformadores a los pacientes. Stemline comercializa elacestrant, una terapia endocrina oral indicada para el tratamiento de mujeres posmenopáusicas o de hombres adultos con cáncer de mama avanzado o metastásico con mutación ESR1, con receptor de estrógeno (ER) positivo, receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2) negativo, con progresión de la enfermedad después de al menos una línea de terapia endocrina, en EE. UU., Europa y otras regiones del mundo. Stemline además comercializa tagraxofusp-erzs, una novedosa terapia dirigida contra CD123, para pacientes con neoplasia blástica de células dendríticas plasmocitoides (BPDCN, por sus siglas en inglés), un cáncer hematológico agresivo, en Estados Unidos, Europa y otras regiones del mundo. Por otra parte, Stemline comercializa selinexor, un inhibidor de XPO1 para el mieloma múltiple, en Europa. Adicionalmente, la empresa también lleva a cabo múltiples estudios de expansión de etiquetas con elacestrant y tagraxofusp en indicaciones para cáncer de mama y hematológico, respectivamente, y cuenta con una extensa cartera clínica de candidatos a fármacos adicionales en distintas etapas de desarrollo para una gran variedad de cánceres sólidos y hematológicos.

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FUENTE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite