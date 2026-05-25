Menarini Group gibt neue Daten auf der Jahrestagung 2026 der American Society of Clinical Oncology (ASCO) bekannt

Die Daten umfassen sieben Präsentationen zu soliden Tumoren und hämatologischen Malignomen und bieten aktuelle Informationen über den potenziellen Nutzen dieser Therapien für Patienten.





Es werden Daten aus der ELEVATE-Studie vorgestellt, die das Potenzial von Elacestrant in Kombination mit Capivasertib bei mBC unterstreichen, sowie aktuelle Daten aus dem klinischen Entwicklungsprogramm von , einschließlich der potenziellen Rolle von Elacestrant als Monotherapieoption bei adjuvantem Brustkrebs.





Der Partner von Stemline, Karyopharm Therapeutics, wird eine bahnbrechende Präsentation der Phase-3-Studie SENTRY mit Selinexor bei Myelofibrose vorstellen

"NUR FÜR MEDIZINISCHE UND PHARMAZEUTISCHE FACHMEDIEN"

FLORENZ, Italien und NEW YORK, 25. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die Menarini Group („Menarini"), ein international führendes Pharma- und Diagnostikunternehmen, und Stemline Therapeutics, Inc. („Stemline"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Menarini Group, die sich darauf konzentriert, Krebspatienten transformative onkologische Behandlungen anzubieten, gaben bekannt, dass neue Daten zu Elacestrant und Tagraxofusp auf der Jahrestagung 2026 der American Society of Clinical Oncology (ASCO) vorgestellt werden.

Es werden neue Daten zur Sicherheit und vorläufigen Wirksamkeit von Elacestrant in Kombination mit Capivasertib bei Patientinnen mit ER+/HER2- PI3K/AKT/PTEN-verändertem metastasiertem Brustkrebs (mBC) aus der Phase-1/2-Studie ELEVATE vorgestellt. Weitere Einzelheiten zu laufenden Studien über die Kombination von Elacestrant im fortgeschrittenen Stadium werden mitgeteilt: ADELA (zulassungsrelevante Phase-3-Kombination mit Everolimus); ELECTRA (Phase-1b/2-Kombination mit Abemaciclib bei Patienten mit Hirnmetastasen); und CAPELA (Phase-2-Kombination mit Capecitabin). Schließlich wird ein aktueller Bericht über die ELEGANT-Studie, die Elacestrant als adjuvante Behandlung bei knotenpositivem Brustkrebs im Frühstadium mit hohem Rezidivrisiko untersucht, auf dem Kongress vorgestellt werden.

Ebenfalls zur Präsentation angenommen wurden neue Phase-2-Daten zur Tagraxofusp-Kombination bei Patienten mit blastischen plasmazytoiden dendritischen Zellneoplasien (BPDCN), die von Naveen Pemmaraju, MD, Professor, Abteilung für Leukämie, Division of Cancer Medicine, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, vorgestellt werden. Darüber hinaus wird Stemlines Partner, Karyopharm Therapeutics, einen aktuellen Vortrag über die Phase-3-Studie SENTRY mit Selinexor bei JAKi-naiven Patienten mit Myelofibrose (MF) halten. Selinexor wird in den USA von Karyopharm Therapeutics und in der EU von Stemline vermarktet.

„Die umfangreichen Onkologiedaten, die präsentiert werden und sowohl solide Tumore als auch hämatologische Malignome umfassen, unterstreichen unser Engagement, die am schwierigsten zu behandelnden Krebsarten mit hohem ungedecktem Bedarf anzugehen", sagte Elcin Barker Ergun, CEO der Menarini Group. „Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Beschleunigung von Innovationen, um transformative, zielgerichtete Therapien bereitzustellen, die den Patienten und den Gesundheitsgemeinschaften, die sich um sie kümmern, bedeutende Fortschritte bieten".

Weitere Einzelheiten zu den bevorstehenden Präsentationen finden Sie unten:

2026 Jahrestagung der Amerikanischen Gesellschaft für Klinische Onkologie (ASCO) Hauptautor Titel und ID der Zusammenfassung Präsentation Einzelheiten Elacestrant Wassim McHayleh Elacestrant in Kombination mit Capivasertib bei Patientinnen mit

ER+/HER2- fortgeschrittenem Brustkrebs: Aktuelles zu ELEVATE, einer

offenen Phase-1b/2-Dachstudie Zusammenfassung: 1098 1. Juni 2026; 1:30 - 4:30 PM CT Plakatkarton 212 Aditya Bardia ELEGANT: Elacestrant im Vergleich zur endokrinen Standardtherapie bei

Frauen und Männern mit knotenpositivem, Östrogenrezeptor-positivem

(ER+), HER2-negativem (HER2-) Brustkrebs im Frühstadium mit hohem Risiko für

Wiederauftreten in einer globalen, multizentrischen, randomisierten, offenen Phase-3-Studie Zusammenfassung: TPS1153 1. Juni 2026; 1:30 - 4:30 PM CT Plakatkarton 262a Antonio Llombart-

Cussac ADELA: Eine doppelblinde, placebokontrollierte, randomisierte Phase 3 Studie von Elacestrant + Everolimus gegenüber Elacestrant + Placebo bei ER+/HER2-Patientinnen mit fortgeschrittenem Brustkrebs mit ESR1-mutierten

Tumoren, die unter endokriner Therapie fortschreiten + CDK4/6i*# Zusammenfassung: TPS1154 1. Juni 2026; 1:30 - 4:30 PM CT Plakatkarton 262b Nuhad Ibrahim ELECTRA: Eine offene, multizentrische Phase-1b/2-Studie mit Elacestrant in Kombination mit Abemaciclib bei Patienten mit Hirnschädigung Metastasierung von ER+/HER2- Brustkrebs Zusammenfassung: TPS1155 1. Juni 2026; 1:30 - 4:30 PM CT Plakatkarton 263a Kristina Fanucci CAPELA: Eine multizentrische, offene, randomisierte Studie der Phase II Capecitabin in Kombination mit Elacestrant versus Capecitabin allein bei fortgeschrittenem Östrogenrezeptor (ER)-positivem Brustkrebs (TBCRC 070)* Zusammenfassung: TPS1156 1. Juni 2026; 1:30 - 4:30 PM CT Plakatkarton 263b Tagraxofusp Naveen Pemmaraju Eine Phase-II-Studie mit Tagraxofusp, Hyper-CVAD und Venetoclax zur Patienten mit neu diagnostizierter oder rezidivierter/refraktärer BPDCN* Zusammenfassung: 6502 Mündliche Präsentation 2. Juni 2026; 10:09 - 10:21 Uhr CT Selinexor John Mascarenhas Selinexor plus Ruxolitinib bei JAK-Inhibitor-naiver Myelofibrose: SENTRY-Studie der Phase 3* Zusammenfassung: LBA6500 Mündliche Präsentation 2. Juni 2026; 9:45 Uhr - 12:45 Uhr CT *Hinweis auf vom Prüfer gesponserte Forschung oder Gemeinschaftsforschung

#Die ADELA Studie ist eine Zulassungsstudie, die gemeinsam mit MEDSIR gesponsert wird.

Über das klinische Entwicklungsprogramm von Elacestrant

Elacestrant wird auch in mehreren vom Unternehmen gesponserten klinischen Studien zur Behandlung von Brustkrebs untersucht, allein oder in Kombination mit anderen Therapien. ELEGANT (NCT06492616) ist eine Phase-3-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit von Elacestrant im Vergleich zur endokrinen Standardtherapie bei Frauen und Männern mit knotenpositivem, ER+, HER2-frühzeitigem Brustkrebs mit hohem Rezidivrisiko. ADELA (NCT06382948) ist eine randomisierte, doppelt verblindete Phase-3-Studie, in der Elacestrant in Kombination mit Everolimus bei Patienten mit ER+, HER2- und mBC mit ESR1-mutierten Tumoren untersucht wird. ELEVATE (NCT05563220) ist eine klinische Studie der Phase 1b/2 zur Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit von Elacestrant in Kombination mit Alpelisib, Everolimus, Capivasertib, Palbociclib, Ribociclib oder Abemaciclib. ELECTRA (NCT05386108) ist eine offene, multizentrische Phase-1b/2-Studie, die Elacestrant in Kombination mit Abemaciclib bei Patientinnen und Patienten mit HER2-Brustkrebs untersucht. Im Phase-2-Teil wird dieses Behandlungsschema bei Patientinnen und Patienten mit Hirnmetastasen untersucht. ELCIN (NCT05596409) ist eine Phase-2-Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit von Elacestrant bei Patientinnen und Patienten mit ER+, HER2-fortgeschrittenem/metastasiertem Brustkrebs, die zuvor eine oder zwei Hormontherapien und keine CDK4/6-Inhibitoren erhalten haben, wenn diese metastasiert sind. Elacestrant wird auch in weiteren, von Prüfärzten geleiteten Studien und in Studien, die in Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen durchgeführt werden, bei metastasierendem Brustkrebs sowie bei Erkrankungen im Frühstadium untersucht.

Um VERMUTETE NEBENWIRKUNGEN zu melden, kontaktieren Sie Stemline Therapeutics, Inc.

unter [email protected]. Alle relevanten Informationen finden Sie unter https://stemline.com/contact/.

Die vollständigen Verschreibungsinformationen für Elacestrant finden Sie unter https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/orserdu#product-info

Die vollständigen Verschreibungsinformationen für Selinexor finden Sie unter https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/nexpovio#product-info

Die vollständigen Verschreibungsinformationen für Tagraxofusp finden Sie unter https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/elzonris#product-info

Über die Menarini-Gruppe

Die Menarini-Gruppe ist ein führendes internationales Pharma- und Diagnostikunternehmen mit einem Umsatz von 5,5 Milliarden US-Dollar und über 17.000 Mitarbeitern. Menarini konzentriert sich auf Therapiegebiete mit hohem ungedecktem Bedarf an Produkten für Kardiologie, Onkologie, Pneumologie, Gastroenterologie, Infektionskrankheiten, Diabetologie, Entzündungen und Analgesie. Mit 18 Produktionsstandorten und 9 Forschungs- und Entwicklungszentren sind die Produkte von Menarini in 140 Ländern weltweit erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.menarini.com.

Informationen zu Stemline Therapeutics Inc.

Stemline Therapeutics, Inc. („Stemline"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Menarini Group, ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im kommerziellen Stadium, das sich darauf konzentriert, Patienten transformative onkologische Behandlungen zukommen zu lassen. Stemline vermarktet Elacestrant, eine orale endokrine Therapie, die für die Behandlung postmenopausaler Frauen oder erwachsener Männer mit Östrogenrezeptor (ER)-positivem, humanem epidermalem Wachstumsfaktor-Rezeptor 2 (HER2)-negativem, ESR1-mutiertem fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs mit Fortschreiten der Erkrankung nach mindestens einer Linie endokriner Therapie in den USA, Europa und anderen globalen Regionen angezeigt ist. Stemline vermarktet auch Tagraxofusp-erzs, eine neuartige, gegen CD123 gerichtete Therapie für Patienten mit blastischen plasmazytoiden dendritischen Zellneoplasien (BPDCN), einer aggressiven hämatologischen Krebserkrankung, in den Vereinigten Staaten, Europa und anderen globalen Regionen. Darüber hinaus vertreibt Stemline in Europa Selinexor, einen XPO1-Inhibitor zur Behandlung des multiplen Myeloms. Das Unternehmen führt außerdem mehrere Studien zur Erweiterung der Indikation mit Elacestrant und Tagraxofusp bei Brust- bzw. Blutkrebs durch und verfügt über eine umfangreiche klinische Pipeline mit weiteren Arzneimittelkandidaten in verschiedenen Entwicklungsstadien für eine Reihe von soliden und hämatologischen Krebsarten.

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