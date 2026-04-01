Mesabi Metallics garante $ 520 milhões da Breakwall Capital - Avança para o início do terceiro trimestre de 2026 da Nova Mina Americana de Minério de Ferro

O financiamento apoia a segurança mineral crítica dos EUA e ajuda a restaurar a cadeia de fornecimento de aço americana

NASHWAUK, Minn., 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Mesabi Metallics Company LLC(Mesabi Metallics), apoiada pelo Grupo Essar, anunciou hoje que firmou uma nova linha de crédito garantida sênior de $ 520 milhões com a Valor Mining Credit Partners II, L.P. (VMP II), um fundo de crédito dedicado a mineração e minerais críticos administrado pela Breakwall Capital LP (Breakwall) em parceria com a Vitol, à medida que avança em direção a operações comerciais no final deste ano.

A Mesabi Metallics Company LLC, uma empresa do Grupo Essar, está construindo uma mina de última geração para apoiar uma planta de beneficiamento de sete milhões de toneladas por ano e uma planta de pelotas de sete milhões de toneladas por ano para produzir pelotas premium de Redução Direta em mais de 16.000 acres em Nashwauk, Minnesota. (PRNewsfoto/Mesabi Metallics Co. LLC)

Localizada em mais de 16.000 acres no norte de Minnesota, a Mesabi Metallics está concluindo uma mina de minério de ferro e usina de pelotas de $ 2,5 bilhões em escala mundial de Redução Direta (DR) que irá onshore um segmento estrategicamente importante da cadeia de fornecimento de aço dos EUA.

Com mais de 750 trabalhadores da construção civil atualmente no local, o projeto representa um dos maiores investimentos industriais do setor privado na história do estado. O Grupo Essar já investiu mais de $ 2 bilhões em ações no projeto. O projeto também recebeu apoio do Banco de Exportação e Importação dos EUA (EXIM), ressaltando o crescente reconhecimento federal da importância estratégica do projeto para a segurança da fabricação e da cadeia de suprimentos dos EUA para os setores de fabricação, automóvel, infraestrutura, construção naval e defesa dos EUA.

"A parceria com a Breakwall é um marco importante para a Mesabi Metallics", disse Joe Broking, presidente e CEO da Mesabi Metallics. "Estamos trazendo ao mercado uma nova fonte americana de minério de ferro de grau DR da mais alta qualidade que ajudará as siderúrgicas dos EUA a reduzir a dependência de matérias-primas importadas e cadeias de suprimentos internacionais. A América já é líder global na fabricação de aço baseada na próxima geração de fornos elétricos a arco — a maneira mais limpa e eficiente em termos energéticos de fabricar aço. A Mesabi Metallics criará centenas de empregos de alta qualidade no norte de Minnesota nas próximas décadas e apoiará o relançamento do domínio industrial americano."

"A Mesabi Metallics é um ótimo exemplo do tipo de empresa de alta qualidade e do projeto de mineração de grande escala em que buscamos parceria — ancorada por um recurso de longa vida em estágio avançado de desenvolvimento, com importância estratégica para o desenvolvimento industrial crítico. Estamos ansiosos para aproveitar essa parceria com a Mesabi Metallics e apoiá-los em sua jornada ", disse Daniel Flannery, presidente e sócio-gerente da Breakwall. "Este acordo demonstra ainda mais a amplitude de nossa parceria com a Vitol, combinando soluções de crédito com a perspicácia global de marketing de recursos, para fornecer uma infinidade de soluções para empresas de primeira linha, como a Mesabi Metallics, e operadoras de classe mundial, como o Grupo Essar", acrescentou Jamie Brodsky, Co-CEO e sócio-gerente da Breakwall.

Sobre a Mesabi Metallics Company LLC

A Mesabi Metallics Company LLC, uma empresa do Grupo Essar, está construindo uma mina de última geração e uma planta de pelotas de minério de ferro de grau de Redução Direta (DR) para produzir pelotas de grau DR premium em mais de 16.000 acres em Nashwauk, Minnesota. Uma vez concluída, será a primeira nova mina e fábrica de pellets em Minnesota em quase 50 anos. As pelotas de minério de ferro de grau DR da Mesabi serão estrategicamente posicionadas para atender à demanda do mercado de Fornos de Arco Elétrico, garantindo a segurança da cadeia de fornecimento de pelotas de ferro de grau DR nos Estados Unidos e substituindo as pelotas importadas do exterior. O empreendimento é um dos maiores investimentos do setor privado em Minnesota. A Mesabi Metallics já investiu mais de $ 2,2 bilhões.

Sobre a Breakwall Capital LP

A Breakwall Capital é uma especialista líder em energia focada em soluções de capital de empréstimo direto para empresas de energia de médio porte e em desenvolvimento. Como gestora de ativos independente e empresa de propriedade de funcionários, a Breakwall procura preencher a lacuna que outros provedores de financiamento parecem relutantes em atender. A Breakwall é liderada por Christopher Abbate, Jamie Brodsky e Daniel Flannery e, desde 2014, a equipe da Breakwall construiu uma franquia de investimento em crédito que se concentra exclusivamente no crédito de energia. Durante seus 12 anos de história, a equipe comprometeu aproximadamente $ 7,5 bilhões com empresas ou projetos relacionados a energia e energia em mais de 70 transações. A Breakwall tem sede em Nova York, com escritórios no Texas e em Rhode Island. Para obter mais informações, acesse o site da Breakwall em www.breakwallcap.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2947524/Mesabi_Metallics_Company_Mine_Nashwauk_Minnesota.jpg

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FONTE Mesabi Metallics Co. LLC