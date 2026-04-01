Mesabi Metallics obtiene $ 520 millones de Breakwall Capital - Avances hacia el inicio del tercer trimestre de 2026 de la nueva mina de mineral de hierro estadounidense

El financiamiento respalda la seguridad mineral crítica de EE. UU. y ayuda a reestructurar la cadena de suministro de acero estadounidense

NASHWAUK, Minnesota, 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Mesabi Metallics Company LLC(Mesabi Metallics), respaldada por el Grupo Essar, anunció hoy que ha firmado una nueva línea de crédito garantizada sénior de $ 520 millones con Valor Mining Credit Partners II, L.P. (VMP II), un fondo de crédito dedicado a la minería y los minerales críticos administrado por Breakwall Capital LP (Breakwall) en asociación con Vitol, a medida que avanza hacia las operaciones comerciales a finales de este año.

Mesabi Metallics Company LLC, una empresa del Grupo Essar, está construyendo una mina de última generación para apoyar una planta de beneficio de siete millones de toneladas por año y una planta de pellets de siete millones de toneladas por año para producir pellets de primera calidad de reducción directa en más de 16,000 acres en Nashwauk, Minnesota. (PRNewsfoto/Mesabi Metallics Co. LLC)

Ubicada en más de 16,000 acres en el norte de Minnesota, Mesabi Metallics está completando una mina de mineral de hierro y pellets de reducción directa (DR) de $ 2.5 mil millones para comerciantes a escala mundial que desembarcará en un segmento estratégicamente importante de la cadena de suministro de acero de EE. UU.

Con más de 750 trabajadores de la construcción actualmente en el sitio, el proyecto representa una de las mayores inversiones industriales del sector privado en la historia del estado. Essar Group ya ha invertido más de $ 2 mil millones de capital en el proyecto. El proyecto también ha recibido el apoyo del Banco de Exportación e Importación de EE. UU. (EXIM), lo que subraya el creciente reconocimiento federal de la importancia estratégica del proyecto para la fabricación y la seguridad de la cadena de suministro de EE. UU. para los sectores de fabricación, automóviles, infraestructura, construcción naval y defensa de EE. UU.

"La asociación con Breakwall es un hito importante para Mesabi Metallics", afirmó Joe Broking, presidente y director ejecutivo de Mesabi Metallics. "Estamos trayendo al mercado una nueva fuente estadounidense de mineral de hierro de grado DR de la más alta calidad que ayudará a los fabricantes de acero de EE. UU. a reducir la dependencia de las materias primas importadas y las cadenas de suministro internacionales. Estados Unidos ya es el líder mundial en la fabricación de acero a base de hornos de arco eléctrico de próxima generación, la forma más limpia y eficiente de fabricar acero. Mesabi Metallics creará cientos de empleos de alta calidad en el norte de Minnesota durante varias décadas y apoyará la relocalización del dominio industrial estadounidense ".

"Mesabi Metallics es un gran ejemplo del tipo de empresa de alta calidad y proyecto minero a gran escala en el que buscamos asociarnos, anclado por un recurso de larga duración en una etapa avanzada de desarrollo, con importancia estratégica para el desarrollo industrial crítico. Esperamos seguir construyendo sobre esta asociación con Mesabi Metallics y apoyarlos en su camino ", dijo Daniel Flannery, presidente y socio gerente de Breakwall. "Este acuerdo demuestra aún más la amplitud de nuestra asociación con Vitol, que combina soluciones de crédito con la perspicacia de marketing de recursos globales, para ofrecer una multitud de soluciones para empresas de primer nivel como Mesabi Metallics y operadores de clase mundial como el Grupo Essar", agregó Jamie Brodsky, co-CEO y socio gerente de Breakwall.

Acerca de Mesabi Metallics Company LLC

Mesabi Metallics Company LLC, una empresa del Grupo Essar, está construyendo una planta de pellets de mineral de hierro de grado de reducción directa (DR) y mina de última generación para producir pellets de grado DR de primera calidad en más de 16,000 acres en Nashwauk, Minnesota. Una vez completado, será la primera nueva planta minera y de pellets en Minnesota en casi 50 años. Los pellets de mineral de hierro de grado DR de Mesabi se posicionarán estratégicamente para satisfacer la demanda del mercado de hornos de arco eléctrico, garantizando la seguridad de la cadena de suministro de pellets de hierro de grado DR en los Estados Unidos y reemplazando los pellets importados del extranjero. El esfuerzo es una de las mayores inversiones del sector privado en Minnesota. Mesabi Metallics ya ha invertido más de 2.200 millones de $.

Acerca de Breakwall Capital LP

Breakwall Capital es un especialista líder en energía centrado en soluciones de capital de préstamos directos para empresas de energía de mercado medio y en desarrollo. Como gestor de activos independiente y empresa propiedad de los empleados, Breakwall busca llenar el vacío que otros proveedores de financiamiento parecen reacios a atender. Breakwall está dirigido por Christopher Abbate, Jamie Brodsky y Daniel Flannery y, desde 2014, el equipo de Breakwall ha creado una franquicia de inversión crediticia que se centra exclusivamente en el crédito energético. Durante sus 12 años de historia, el equipo ha comprometido aproximadamente $ 7.5 mil millones a empresas o proyectos de energía y relacionados con la energía en más de 70 transacciones. Breakwall tiene sede en Nueva York y oficinas en Texas y Rhode Island. Para más información, visite el sitio web de Breakwall en www.breakwallcap.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2947525/Mesabi_Metallics_Company_Mine_Nashwauk_Minnesota.jpg

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FUENTE Mesabi Metallics Co. LLC