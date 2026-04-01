Mesabi MetallicsがBreakwall Capitalから5億2,000万ドルを確保、2026年第3四半期の米国の新たな鉄鉱石鉱山の操業開始に向け前進

資金調達が米国の重要鉱物の安定確保を支え、米国の鉄鋼サプライチェーンの国内回帰を後押し

ミネソタ州ナッシュウォーク, 2026年4月2日 /PRNewswire/ -- Essar Group傘下のMesabi Metallics Company LLC （Mesabi Metallics）は本日、Vitolと提携してBreakwall Capital LP（Breakwall）が運営する鉱業および重要鉱物向け信用ファンドであるValor Mining Credit Partners II, L.P.（VMP II）との間で、新たに5億2,000万ドルのシニア担保付信用枠契約を締結したと発表しました。これにより同社は、今年後半の商業操業開始に向けて前進します。

ミネソタ州北部の16,000エーカー超に位置するMesabi Metallicsは、25億ドルを投じ、米国の鉄鋼サプライチェーンの戦略的に重要な一角を国内に確保する、世界規模の市場向け直接還元（DR）グレード鉄鉱石鉱山およびペレット工場の建設を進めています。

Mesabi Metallics Company LLC, an Essar Group company, is constructing a state-of-the-art mine to support a seven million ton per year beneficiation plant and a seven million ton per year pellet plant to produce premium Direct Reduction grade pellets on over 16,000 acres in Nashwauk, Minnesota.

現在750人を超える建設作業員が現場で働いており、このプロジェクトは州史上最大級の民間部門による産業投資の1つです。Essar Groupはすでに本プロジェクトに20億ドル超の自己資本を投じています。このプロジェクトはまた、米国輸出入銀行（EXIM）からの支援も受けており、これは、米国の製造業、自動車、インフラ、造船、防衛各分野にとって本プロジェクトが戦略的に重要であるとの連邦政府の認識が高まっていることを示しています。

Mesabi Metallicsの社長兼CEOであるJoe Brokingは次のように述べています。「Breakwallとのパートナーシップは、Mesabi Metallicsにとって重要なマイルストーンです。当社のDRグレード鉄鉱石ペレットは、米国の製鉄業者が輸入原材料や国際サプライチェーンへの依存を低減するのに資する、最高品質のDRグレード鉄鉱石ペレットを国内供給する体制を整えるものです。米国はすでに、最もクリーンで最もエネルギー効率の高い製鋼方法である次世代の電気アーク炉ベース製鋼で世界をリードしています。Mesabi Metallicsは、今後数十年にわたりミネソタ州北部で数百件の質の高い雇用を創出し、米国産業の優位性回復を後押ししていくでしょう。」

「Mesabi Metallicsは、当社が提携を目指す、長寿命の資源を基盤とし、開発が進んだ段階にあり、重要産業にとって戦略的重要性を持つ高品質企業および大規模鉱業プロジェクトの好例です。私たちは、このパートナーシップを基盤としてMesabi Metallicsとの関係をさらに発展させ、同社の歩みを支援していくことを楽しみにしています」と、Breakwallの社長兼マネージング・パートナーであるDaniel Flanneryは述べました。さらに、「本件は、Vitolとの当社パートナーシップの厚みをさらに示すものです。このパートナーシップにより、グローバルな資源マーケティングの知見と信用ソリューションを組み合わせ、Mesabi Metallicsのような一流企業やEssar Groupのような世界的事業者に対して、多様なソリューションを提供することができます」と、Breakwallの共同CEO兼マネージング・パートナーであるJamie Brodskyは付け加えました。

Mesabi Metallics Company LLCについて

Essar Group傘下のMesabi Metallics Company LLCは、ミネソタ州Nashwaukの16,000エーカー超の敷地で、最新鋭の鉱山および直接還元（DR） グレードの鉄鉱石ペレット工場を建設しており、高品質のDR グレードペレットを生産する予定です。完成すれば、ミネソタ州では約50年ぶりの新たな鉱山およびペレット工場となります。Mesabi MetallicsのDRグレード鉄鉱石ペレットは、電気アーク炉市場の需要を満たす戦略的な位置付けにあり、米国内におけるDRグレード鉄鉱石ペレットの安定供給を確保し、海外から輸入されるペレットの代替となります。この取り組みは、ミネソタ州における民間部門最大級の投資の1つです。Mesabi Metallicsはすでに22億ドル超を投じています。

Breakwall Capital LPについて

Breakwall Capitalは、中堅市場企業および成長段階にあるエネルギー企業向けの直接融資資本ソリューションに特化した、エネルギー分野の有力専門会社です。独立系資産運用会社であり従業員所有企業でもあるBreakwallは、他の資金提供者が対応に消極的な領域の空白を埋めることを目指しています。BreakwallはChristopher Abbate、Jamie Brodsky、Daniel Flanneryが率いており、2014年以来、エネルギークレジットに特化したクレジット投資基盤を築いてきました。12年の歴史の中で、同チームは70件を超える取引を通じて、エネルギー関連の企業やプロジェクトに約75億ドルを拠出してきました。Breakwallはニューヨークに本社を置き、テキサス州とロードアイランド州にオフィスを構えています。詳しくは、Breakwallのウェブサイトの www.breakwallcap.com をご覧ください。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2947345/Mesabi_Metallics_Company_Mine_Nashwauk_Minnesota.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2947344/Mesabi_Logo.jpg

SOURCE Mesabi Metallics Co. LLC