Mesabi Metallics 從 Breakwall Capital 獲得 5.2 億美元資金 - 推進美國全新鐵礦於 2026 年第三季度投產

此融資有助保障美國關鍵礦產安全，並協助將美國鋼鐵供應鏈回流本土

明尼蘇達州納什沃克2026年4月2日 /美通社/ -- Mesabi Metallics Company LLC (Mesabi Metallics) 在 Essar Group 支持下，今日宣佈與 Valor Mining Credit Partners II, L.P. (VMP II) 簽訂一項總值 5.2 億美元的全新優先擔保信貸安排。其為礦業及關鍵礦物基金，由 Breakwall Capital LP (Breakwall) 與 Vitol 合作管理，配合公司於今年稍後推進的商業營運。

Mesabi Metallics 項目位於明尼蘇達州北部，佔地超過 16,000 英畝，目前正完成耗資 25 億美元的世界級商業直接還原 (DR) 級鐵礦及球團廠，將美國鋼鐵供應鏈中一個策略性重要環節遷回本土。

Mesabi Metallics Company LLC 為 Essar Group 旗下公司，現正於明尼蘇達州納什沃克超過 16,000 英畝的土地上興建一座先進礦場，用於支援年產 700 萬噸的選礦廠及年產 700 萬噸的球團廠，生產優質的直接還原級球團礦。

目前現場有超過 750 名建築工人，該項目是該州史上規模數一數二的私營工業投資。 Essar Group 已為該項目投入超過 20 億美元的股權投資。 該項目亦獲得 U.S. Export-Import Bank (EXIM) 支持，反映聯邦政府日益重視項目對美國製造業，以及對美國製造、汽車、基建、造船及國防等行業供應鏈安全的策略意義。

Mesabi Metallics 總裁兼行政總裁 Joe Broking 表示：「與 Breakwall 的合作，是 Mesabi Metallics 的一大重要里程碑。我們正將全新美國本土的頂級質素直接還原級鐵礦石引入市場，這將有助美國鋼鐵製造商減少依賴進口原材料及國際供應鏈。 美國在下一代電弧爐煉鋼技術上，早已領先全球。這種煉鋼方式，既是最潔淨，亦是最具能源效益。 Mesabi Metallics 將在未來數十年為明尼蘇達州北部創造成百上千的優質就業職位，並有助美國工業重拾主導地位。」

Breakwall 總裁兼管理合夥人 Daniel Flannery 表示：「Mesabi Metallics 堪稱典範，完美體現我們尋求合作的優質企業及大型採礦項目——以長壽資源為根基，開發階段已臻成熟，對關鍵工業發展極具策略價值。 我們期待在與 Mesabi Metallics 的合作基礎上攜手並進，並在其發展歷程中給予支持。」Breakwall 聯席行政總裁兼管理合夥人 Jamie Brodsky 補充道：「此交易進一步展現我們與 Vitol 的廣泛合作，結合信貸解決方案與全球資源市場推廣智慧，為 Mesabi Metallics 這類頂尖企業及 Essar Group 此等世界級營運商提供多元解決方案。」

關於 Mesabi Metallics Company LLC

Mesabi Metallics Company LLC 為 Essar Group 旗下公司，現正於明尼蘇達州納什沃克超過 16,000 英畝的土地上，興建先進礦場及直接還原級鐵礦球團廠，生產優質的直接還原級球團礦。 項目竣工後，將成為明尼蘇達州近 50 年來首個全新的礦場及球團廠。 Mesabi 的直接還原級鐵礦球團將以策略性定位，滿足電弧爐市場需求，保障美國直接還原級鐵球團的供應鏈安全，並替代外國進口球團。 此舉是明尼蘇達州規模最龐大的私營投資項目之一。 Mesabi Metallics 已投資超過 22 億美元。

關於 Breakwall Capital LP

Breakwall Capital 是領先的能源領域專家，專注為中型市場及發展中能源公司提供直接借貸的資本解決方案。 作為獨立資產管理公司及員工持股企業，Breakwall 致力填補其他融資機構似乎不願涉足的市場空缺。 Breakwall 由 Christopher Abbate、Jamie Brodsky 及 Daniel Flannery 領導，自 2014 年起 Breakwall 團隊已建立專注於能源信貸領域的信貸投資業務。 在 12 年發展歷程中，該團隊已通過超過 70 項交易，向能源及能源相關公司或項目投入約 75 億美元資金。 Breakwall 總部位於紐約，在德州及羅德島州設有辦事處。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 Breakwall 的網站：www.breakwallcap.com。

SOURCE Mesabi Metallics Co. LLC