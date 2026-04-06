Mesabi Metallics garante $ 150 milhões do Grupo Macquarie

O financiamento mais recente se baseia no recente impulso de capital para um projeto de minério de ferro americano estruturalmente importante

NASHWAUK, Minnesota, 6 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Mesabi Metallics Company LLC(Mesabi Metallics), apoiada pelo Grupo Essar, anunciou hoje que garantiu $ 150 milhões de financiamento do Grupo Macquarie, apoiando o início do terceiro trimestre de 2026 de sua mina de minério de ferro e pelotas de grau de redução direta (DR) em escala mundial em Nashwauk, Minnesota.

O financiamento segue a linha de crédito garantida sênior de $ 520 milhões anunciada recentemente pela Mesabi com a Breakwall Capital, reforçando ainda mais o forte impulso por trás do projeto.

Edifício concentrador Mesabi Metallics (PRNewsfoto/Mesabi Metallics Co. LLC)

A Mesabi também recebeu recentemente apoio do Banco de Exportação e Importação dos EUA (EXIM), refletindo a crescente importância estratégica do projeto para a fabricação, infraestrutura, automotivo, construção naval e defesa dos EUA.

A Mesabi Metallics está construindo uma nova fonte americana estrategicamente importante de minério de ferro de grau DR em um momento em que os Estados Unidos estão trabalhando para fortalecer as cadeias de suprimentos industriais e reduzir a dependência de matérias-primas importadas.

Localizada em mais de 16.000 acres no norte de Minnesota, a Mesabi Metallics está concluindo uma mina de minério de ferro e usina de pelotas comercial de $ 2,5 bilhões em escala mundial que fornecerá a próxima geração de fornos de arco elétrico da siderurgia americana - a maneira mais limpa e eficiente em termos de energia de fabricar aço de alta qualidade.

Com mais de 800 trabalhadores da construção civil atualmente no local, o projeto é um dos maiores investimentos industriais do setor privado na história de Minnesota. O Grupo Essar já investiu mais de $ 2 bilhões em ações no projeto.

"Este financiamento da Macquarie marca outro grande passo à frente para a Mesabi Metallics e se baseia no forte impulso que estabelecemos com nossas parcerias financeiras recentemente anunciadas", disse Joe Broking, presidente e CEO da Mesabi Metallics. "Juntas, essas transações refletem a crescente confiança na qualidade, escala e importância estratégica de nosso projeto, à medida que construímos uma nova fonte americana de minério de ferro de grau DR para fortalecer as cadeias de fornecimento de aço domésticas e reduzir a dependência das importações."

"A Macquarie tem um relacionamento de financiamento de longa data com o Grupo Essar, e temos o prazer de estender esse relacionamento aos seus investimentos em metais e mineração nos EUA", disse Mike Burns, diretor administrativo sênior dos negócios de commodities e mercados globais do Grupo Macquarie. "A Mesabi está desenvolvendo um projeto de alta qualidade e estrategicamente importante para o setor siderúrgico dos EUA, e esperamos apoiar a empresa a longo prazo."

Sobre a Mesabi Metallics Company LLC

A Mesabi Metallics Company LLC, uma empresa do Grupo Essar, está construindo uma mina de última geração e uma planta de pelotas de minério de ferro de grau de Redução Direta (DR) para produzir pelotas de grau DR premium em mais de 16.000 acres em Nashwauk, Minnesota. Uma vez concluída, será a primeira nova mina e fábrica de pellets em Minnesota em quase 50 anos. As pelotas de minério de ferro de grau DR da Mesabi serão estrategicamente posicionadas para atender à demanda do mercado de fornos a arco elétrico, garantindo a segurança da cadeia de fornecimento de pelotas de ferro de grau DR nos Estados Unidos e substituindo as pelotas importadas do exterior. O empreendimento é um dos maiores investimentos do setor privado em Minnesota. A Mesabi Metallics já investiu mais de $ 2,2 bilhões no projeto.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2950275/Mesabi_Metallics_concentrator_building.jpg

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FONTE Mesabi Metallics Co. LLC