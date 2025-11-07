METLEN ENERGY & METALS : ACTUALITÉS ET CHIFFRES COMMERCIAUX DES NEUF PREMIERS MOIS DE 2025

ATHÈNES, Grèce, et LONDRES, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Metlen Energy & Metals (LSE : MTLN) (RIC : MTLN.L) (Bloomberg : MTLN.LN) (Athènes : MTLN) (RIC : MTLNr.AT) (Bloomberg : MTLN.GA) (ADR : MYTHY US) annonce aujourd'hui ses actualités et chiffres commerciaux pour la période de neuf mois close le [30 septembre 2025].

S'établissant à 5, 1 1 5 millions d'euros, le chiffre d'affaires est en hausse par rapport aux 4,203 millions d'euros des 9 premiers mois de 2024 (+ 22 %).

est en hausse par rapport aux 4,203 millions d'euros des 9 premiers mois de 2024 (+ 22 %). La société demeure en bonne voie pour atteindre son objectif d'excédent brut d'exploitation sur l'ensemble de l'année.

pour atteindre son objectif d'excédent brut d'exploitation sur l'ensemble de l'année. En septembre 2025, la société METLEN a été intégrée à l' indice FTSE 100 , un tournant qui illustre son expansion continue, la confiance des investisseurs et le renforcement de sa présence sur les marchés financiers internationaux.

, un tournant qui illustre son expansion continue, la confiance des investisseurs et le renforcement de sa présence sur les marchés financiers internationaux. Récemment, Fitch a maintenu la note de crédit attribuée à METLEN, « BB+ » , avec une perspective stable, ce qui souligne le solide profil financier de la société.

, avec une perspective stable, ce qui souligne le solide profil financier de la société. La décision finale d'investissement pour la plus grande unité autonome de stockage d'énergie en Grèce a été confirmée. La construction d'un système de stockage énergétique par batterie de 330 MW/790 MWh en Thessalie, Grèce, devrait être achevée au deuxième trimestre de 2026. Ce projet vise à favoriser la stabilité et la souplesse du système électrique dans le cadre d'une transition énergétique plus large.

en Thessalie, Grèce, devrait être achevée au deuxième trimestre de 2026. Ce projet vise à favoriser la stabilité et la souplesse du système électrique dans le cadre d'une transition énergétique plus large. Conclusion de contrats d'achat d'électricité à long terme et de partenariats stratégiques avec Copec EMOAC au Chili, ENGIE au Royaume-Uni et HRE (Brookfield Renewable Partners) en Corée du Sud.

Evangelos Mytilineos, président-directeur général, a déclaré :

« Au cours des neuf premiers mois de l'année 2025, la société a opéré un changement radical en matière d'investissement, tout en réalisant de solides performances dans l'ensemble de ses principales unités fonctionnelles.

L'incertitude géopolitique, les tensions commerciales et la volatilité accrue des marchés mondiaux de l'énergie et des métaux n'ont pas entravé la trajectoire de croissance de l'entreprise.

Les investissements cruciaux qui font partie de notre stratégie à moyen terme reflètent les engagements pris lors de notre journée des investisseurs à Londres, en avril 2025. Ces investissements, qui sont soit en cours, soit proches du stade de la décision finale d'investissement, sont tous axés sur des domaines clés de la croissance future et de la transformation industrielle.

Les projets les plus avancés sont le projet Bauxite – Alumine – Gallium, l'usine pilote de métaux circulaires qui est maintenant en phase de mise en service, la 3e usine de notre pôle de technologies militaires à Volos, qui sera mise en service au deuxième trimestre de 2026, et l'immense unité de stockage par batterie autonome de 330 MW déjà mentionnée, qui devrait être opérationnelle au deuxième trimestre de 2026.

Collectivement, ces initiatives sont conçues pour renforcer les synergies entre les secteurs d'activité de METLEN et soutenir la réalisation de nos objectifs stratégiques et financiers ambitieux. »

Les actualités et les chiffres commerciaux complets pour les neuf premiers mois de l'année 2025 peuvent être consultés ICI.

Les données financières et opérationnelles indiquées représentent fidèlement les performances de Metlen Energy & Metals SA au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2025. Il n'y a pas eu de différences significatives entre les performances financières et opérationnelles de Metlen Energy & Metals PLC et de Metlen Energy & Metals SA pendant cette période.

Leader des secteurs de la métallurgie et de l'énergie axé sur la croissance durable et l'économie circulaire, METLEN Energy & Metals Plc (METLEN) est la société mère du groupe industriel et énergétique international. METLEN est une référence en matière de métallurgie « verte » compétitive, tant au niveau européen que mondial. Elle exploite la seule usine de production de bauxite, d'alumine et d'aluminium primaire entièrement intégrée de l'Union européenne, dotée d'installations portuaires privées. Dans le secteur de l'énergie, l'entreprise fournit des solutions intégrées grâce à la mise en œuvre de projets de production d'énergie thermique et renouvelable, à la distribution et à la fourniture d'électricité, ainsi qu'à des investissements dans l'infrastructure de réseau, le stockage par batterie ou d'autres technologies vertes. Appliquant un modèle entièrement synergique dans ses activités de métallurgie, d'énergie et de développement de projets énergétiques de bout en bout, METLEN opère dans plus de 40 pays sur cinq continents, et emploie plus de 9 000 personnes dans le monde.

Faits saillants financiers de METLEN

La société est cotée en premier lieu à la Bourse de Londres et en second lieu à la Bourse d'Athènes. Elle fait partie de l'indice FTSE 100. En 2024, METLEN a déclaré un chiffre d'affaires consolidé de 5,68 milliards d'euros et un excédent brut d'exploitation de 1,08 milliard d'euros, en hausse de 7 % en glissement annuel, avec un bénéfice net de 615 millions d'euros. La dette nette ajustée s'élève à 1,78 milliard d'euros, et le ratio dette nette/excédent brut d'exploitation de 1,7x témoigne d'une forte résilience financière. Seule société grecque de l'indice Dow Jones Sustainability Index Best-in-Class Emerging Market, METLEN est évaluée par les principales agences internationales de notation de la durabilité et des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et a été distinguée par MSCI, Sustainalytics, ISS ESG, S&P Global, LSEG, CDP, FTSE Russell, ESG Book, EcoVadis, Bloomberg et IdealRatings.

www.metlengroup.com | Facebook | X | YouTube | LinkedIn

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2768481/METLEN_Energy_Metals_Logo.jpg