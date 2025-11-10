METLEN ENERGY & METALS: ACTUALIZACIÓN DE NUEVE MESES DE COMERCIALIZACIÓN DE 2025

ATENAS, Grecia y LONDRES, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Metlen Energy & Metals (LSE: MTLN) (RIC: MTLN.L) (Bloomberg: MTLN.LN) (Atenas: MTLN) (RIC: MTLNr.AT) (Bloomberg: MTLN.GA) (ADR: MYTHY US) Hoy, se anuncian los resultados de comercialización correspondientes al periodo de nueve meses finalizado el [30 de septiembre de 2025].

El volumen de ventas aumentó a 5. 1 1 5 millones de euros, en comparación con 4.203 millones en los 9 meses de 2024 (más del 22 %).

a en comparación con 4.203 millones en los 9 meses de 2024 (más del 22 %). La empresa continúa con el plan de alcanzar el objetivo de ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA, por sus siglas en inglés) para todo el año.

de alcanzar el objetivo de ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA, por sus siglas en inglés) para todo el año. En septiembre de 2025, METLEN fue incluida en el índice FTSE 100 , un hito que refleja su continua expansión, la confianza de los inversores y el fortalecimiento de su presencia en los mercados de capitales internacionales.

, un hito que refleja su continua expansión, la confianza de los inversores y el fortalecimiento de su presencia en los mercados de capitales internacionales. Recientemente, Fitch reafirmó su calificación crediticia "BB+" con perspectiva estable para METLEN, lo que destaca el sólido perfil financiero de la empresa.

con perspectiva estable para METLEN, lo que destaca el sólido perfil financiero de la empresa. Se confirmó la decisión final de inversión para la mayor unidad independiente de almacenamiento de energía de Grecia. Se espera que en Grecia, el proyecto de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS, por sus siglas en inglés) de 330 MW / 790 MWh de Thessaly esté terminado en el segundo trimestre de 2026, lo que promoverá la estabilidad y flexibilidad del sistema eléctrico como parte de la transición energética más amplia.

de Thessaly esté terminado en el segundo trimestre de 2026, lo que promoverá la estabilidad y flexibilidad del sistema eléctrico como parte de la transición energética más amplia. Se hicieron acuerdos de compra de energía a largo plazo y alianzas estratégicas con Copec EMOAC en Chile, ENGIE en el Reino Unido y HRE (Brookfield Renewable Partners) en Corea del Sur.

Evangelos Mytilineos, presidente y director ejecutivo señaló:

"En los primeros nueve meses de 2025, la empresa realizó un cambio radical en materia de inversiones y, al mismo tiempo, obtuvo excelentes resultados en todas sus unidades de negocio principales.

"La incertidumbre geopolítica, las tensiones comerciales y la mayor volatilidad en los mercados mundiales de la energía y los metales no han obstaculizado la trayectoria de crecimiento de la empresa.

"Las inversiones estratégicas que forman parte de nuestra estrategia a mediano plazo reflejan los compromisos adquiridos en nuestro Capital Markets Day celebrado en Londres en abril de 2025. Estas inversiones, que ya están en marcha o a punto de alcanzar la fase de decisión final de inversión, se centran en áreas clave para el crecimiento futuro y la transformación industrial.

"Los proyectos más avanzados son el de bauxita, alúmina y galio, la planta piloto Circular Metals, que se encuentra actualmente en fase de puesta en marcha; la 3.a planta de nuestro centro M Technologies en Volos, que se pondrá en marcha en el segundo trimestre de 2026 y la mencionada unidad autónoma de almacenamiento de baterías de 330 MW, que se espera que comience a funcionar en el segundo trimestre de 2026.

"En conjunto, estas iniciativas están diseñadas para fortalecer las sinergias entre los sectores empresariales de METLEN y apoyar el logro de nuestros ambiciosos objetivos estratégicos y financieros".

Los datos financieros y operativos presentados en esta actualización comercial son una representación fiel del rendimiento de Metlen Energy & Metals SA durante los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2025. No hubo diferencias importantes entre los resultados financieros y operativos de Metlen Energy & Metals PLC y Metlen Energy & Metals SA durante este periodo.

METLEN Energy & Metals Plc (METLEN) es la empresa matriz del grupo industrial y de energía internacional, líder en los sectores de la metalurgia y la energía, enfocada en la sostenibilidad y en la economía circular. METLEN es un punto de referencia de metalurgia "verde" competitiva, tanto a nivel europeo como mundial, ya que opera la única planta de producción de bauxita, alúmina y aluminio primario totalmente integrada de la Unión Europea, con instalaciones portuarias privadas. En el sector energético, la empresa ofrece soluciones integradas mediante la implementación de proyectos de energía térmica y renovable, distribución y suministro de electricidad, así como inversiones en infraestructura de red, almacenamiento de baterías y otras tecnologías ecológicas. METLEN opera en los cinco continentes y en más de 40 países, emplea a más de 9.000 personas en todo el mundo y aplica un modelo totalmente sinérgico en sus actividades de metalurgia, energía y desarrollo integral de proyectos energéticos.

Aspectos financieros destacados de METLEN

La empresa cotiza principalmente en la Bolsa de Londres y en segundo lugar en la Bolsa de Atenas, y forma parte del índice FTSE 100. En 2024, METLEN informó ingresos consolidados por 5.680 millones de euros y EBITDA de 1.080 millones de euros, un aumento interanual del 7 %, con ganancias netas de 615 millones de euros. La deuda neta ajustada se situó en 1.780 millones de euros, con una relación de deuda neta/EBITDA de 1,7 veces, lo que refleja una resiliencia financiera sólida. METLEN ha sido calificada por las principales agencias internacionales de sostenibilidad y criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), ocupa una posición única en Grecia en el índice Dow Jones de mejor sostenibilidad de su tipo en mercados emergentes y se destaca en MSCI, Sustainalytics, ISS ESG, S&P Global, LSEG, CDP, FTSE Russell, ESG Book, EcoVadis, Bloomberg e IdealRatings.

