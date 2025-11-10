Metlen Energy & Metals: actualización comercial de nueve meses de 2025

ATENAS, Grecia y LONDRES, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Metlen Energy & Metals (LSE: MTLN) (RIC: MTLN.L) (Bloomberg: MTLN.LN) (Atenas: MTLN) (RIC: MTLNr.AT) (Bloomberg: MTLN.GA) (ADR: MYTHY US) anuncia hoy la actualización comercial para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2025.

La facturación aumentó hasta los 5.115 millones de euros, frente a los 4.203 millones de euros de los 9M 2024 (+22%).

frente a los 4.203 millones de euros de los 9M 2024 (+22%). La Compañía sigue en camino de alcanzar el objetivo de EBITDA para todo el año.

de alcanzar el objetivo de EBITDA para todo el año. En septiembre de 2025, METLEN fue incluida en el índice FTSE 100 , un hito que refleja su continua expansión, la confianza de los inversores y el fortalecimiento de su presencia en los mercados de capital internacionales.

, un hito que refleja su continua expansión, la confianza de los inversores y el fortalecimiento de su presencia en los mercados de capital internacionales. Recientemente Fitch reafirmó su calificación crediticia 'BB+' con Perspectiva Estable para METLEN, destacando el sólido perfil financiero de la Compañía.

con Perspectiva Estable para METLEN, destacando el sólido perfil financiero de la Compañía. Se confirma la Decisión Final de Inversión para la unidad independiente de almacenamiento de energía más grande de Grecia. Se espera que el proyecto, del sistema de almacenamiento de energía en batería (BESS) de 330 MW / 790 MWh en Tesalia, Grecia, se complete en el segundo trimestre de 2026, promoviendo la estabilidad y flexibilidad del sistema eléctrico como parte de una transición energética más amplia.

en Tesalia, Grecia, se complete en el segundo trimestre de 2026, promoviendo la estabilidad y flexibilidad del sistema eléctrico como parte de una transición energética más amplia. PPA de largo plazo y alianzas estratégicas acordadas con Copec EMOAC en Chile, ENGIE en Reino Unido y HRE (Brookfield Renewable Partners) en Corea del Sur

Evangelos Mytilineos, president y consejero delegado, declaró:

"En los primeros nueve meses de 2025, la Compañía logró un cambio radical en la inversión y, al mismo tiempo, produjo un sólido desempeño en todas las unidades de negocios principales.

"La incertidumbre geopolítica, las tensiones comerciales y la mayor volatilidad en los mercados globales de energía y metales no han obstruido la trayectoria de crecimiento de la compañía.

"Las inversiones estratégicas que forman parte de nuestra estrategia a medio plazo reflejan los compromisos asumidos en nuestro Día de los Mercados de Capitales en Londres en abril de 2025. Estas inversiones, que están en marcha o cerca del estatus de FID, se centran todas en áreas clave de crecimiento futuro y transformación industrial.

"Los más avanzados son el proyecto de bauxita, alúmina y galio, la planta piloto de metales circulares que ahora se encuentra en la fase de puesta en servicio, la tercera planta de nuestro centro de M Technologies en Volos, que se pondrá en marcha en el segundo trimestre de 2026 y la enorme unidad de almacenamiento de batería independiente de 330 MW, que se espera que esté operativa en el segundo trimestre de 2026.

"En conjunto, estas iniciativas están diseñadas para fortalecer las sinergias entre los sectores comerciales de METLEN y apoyar el logro de nuestros ambiciosos objetivos estratégicos y financieros".

La actualización comercial completa de los nueve meses de 2025 se puede encontrar AQUÍ .

Los datos financieros y operativos presentados en esta actualización comercial representan fielmente el desempeño de Metlen Energy & Metals SA durante los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2025. No hubo diferencias materiales entre el desempeño financiero y operativo de Metlen Energy & Metals PLC y Metlen Energy & Metals SA durante este período.

METLEN Energy & Metals Plc (METLEN) es la empresa matriz del grupo industrial y energético internacional, líder en los sectores metalúrgico y energético, centrado en el crecimiento sostenible y la economía circular. METLEN es un referente en metalurgia "verde" competitiva tanto a nivel europeo como global, operando la única planta de producción de bauxita, alúmina y aluminio primario totalmente integrada en la Unión Europea, con instalaciones portuarias de propiedad privada. En el sector energético, la Compañía brinda soluciones integradas a través de la implementación de proyectos de generación de energía térmica y renovable, distribución y suministro de electricidad, así como inversiones en infraestructura de red, almacenamiento de baterías y otras tecnologías verdes. METLEN opera en los cinco continentes y en más de 40 países, emplea a más de 9.000 personas en todo el mundo y aplica un modelo totalmente sinérgico en sus actividades de desarrollo de proyectos energéticos, metalúrgicos y de extremo a extremo.

Aspectos financieros destacados de METLEN

La Compañía cotiza principalmente en la Bolsa de Valores de Londres y cotiza secundariamente en la Bolsa de Valores de Atenas, y es un componente del índice FTSE 100. En 2024, METLEN registró unos ingresos consolidados de 5.680 millones de euros y un EBITDA de 1.080 millones de euros, un aumento interanual del 7%, con un beneficio neto de 615 millones de euros. La deuda neta ajustada se situó en 1.780 millones de euros, con un ratio Deuda Neta/EBITDA de 1,7x, lo que refleja una fuerte resiliencia financiera. METLEN está calificado por las principales agencias internacionales de sostenibilidad y ESG, ocupando la posición única de Grecia en el mejor mercado emergente del índice de sostenibilidad Dow Jones y distinguido en MSCI, Sustainalytics, ISS ESG, S&P Global, LSEG, CDP, FTSE Russell, ESG Book, EcoVadis, Bloomberg e IdealRatings.

www.metlengroup.com | Facebook | X | YouTube | LinkedIn