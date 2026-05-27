VICTORIA, Seychelles, 27 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A MEXC, pioneira em negociação de ativos digitais sem taxas, divulgou seu relatório bimestral de segurança referente a março-abril, incluindo a alocação estratégica de 1.000 BTC às suas reservas de tesouraria para aumentar a proteção dos usuários.

MEXC destina 1.000 BTC às reservas estratégicas no Relatório de Segurança de março-abril Principais coeficientes de reserva de ativos da MEXC

A infraestrutura de segurança da MEXC interceptou e restringiu 26.897 contas ligadas a fraudes coordenadas em 60 dias, um aumento de 18,9% em relação ao ciclo de relatório anterior. Os mecanismos de inteligência contra ameaças identificaram 6.903 grupos criminosos (um aumento de 33,6%), com as maiores concentrações registradas na Comunidade dos Estados Independentes (CEI) e na Indonésia, onde foram rastreados 3.567 e 1.524 grupos de ameaças, respectivamente. Todas as entidades identificadas foram imediatamente banidas em toda a plataforma para proteger a liquidez do ecossistema e o capital dos usuários.

Entre março e abril, a MEXC atendeu a 254 solicitações de informações e 50 ordens de bloqueio emitidas por autoridades policiais. Por meio dessa infraestrutura colaborativa, foram congelados 17.084.031 USDT em 47 casos de ameaças, dos quais 23 envolveram uma ação direta das autoridades policiais. Todas as medidas foram tomadas em conformidade com as legislações de várias jurisdições, a fim de garantir o cumprimento das normas e uma resposta rápida. A MEXC resolveu 819 erros de depósito, recuperando 863.127 USDT após checagens minuciosas, manuais e na blockchain, durante o período.

A alocação pela MEXC de 1.000 BTC adicionais às suas reservas institucionais estabeleceu uma arquitetura formalizada de dois ativos para o Guardian Fund, permitindo que este utilize o USDT para garantir liquidez operacional imediata, enquanto a parcela em Bitcoin funciona como uma âncora macroeconômica para preservar o capital ao longo dos ciclos de mercado. Ao mesmo tempo, a MEXC lançou uma iniciativa para ampliar significativamente a capitalização total do fundo, passando de US$ 100 milhões para US$ 500 milhões ao longo dos próximos dois anos. Todos os endereços de carteiras institucionais são totalmente públicos, permitindo uma prova de reservas em tempo real e verificável criptograficamente.

Os principais coeficientes de reserva de ativos da MEXC foram os seguintes:

No futuro, a MEXC continuará a divulgar dados essenciais por meio de seus relatórios de segurança bimestrais, bem como por meio de reservas verificáveis na blockchain, procedimentos padronizados de controle de risco e colaboração entre plataformas, a fim de aumentar a proteção dos ativos dos usuários.

Sobre a MEXC

A MEXC é a corretora de criptomoedas que mais cresce no mundo, contando com a confiança de mais de 40 milhões de usuários em mais de 170 mercados. Com base em uma filosofia que coloca o usuário em primeiro lugar, a MEXC oferece trading sem taxas, líder no setor, e acesso a mais de 3.000 ativos digitais. Como porta de entrada para oportunidades infinitas, a MEXC oferece uma plataforma única onde os usuários podem negociar facilmente criptomoedas e ativos tokenizados, incluindo ações, ETFs, commodities e metais preciosos.

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FONTE MEXC