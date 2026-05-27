VICTORIA, Seychelles, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- MEXC, pionera en operaciones de activos digitales sin comisiones, publicó su informe de seguridad bimensual de marzo-abril, que incluye el despliegue estratégico de 1.000 BTC para sus reservas de tesorería, con el fin de reforzar la protección de los usuarios.

MEXC despliega 1.000 BTC para reservas estratégicas en el informe de seguridad de marzo-abril Principales índices de reserva de activos de MEXC

La infraestructura de seguridad de MEXC interceptó y restringió 26.897 cuentas vinculadas a fraudes coordinados en un plazo de 60 días, lo que supone un aumento del 18,9 % con respecto al ciclo de informes anterior. Los sistemas de inteligencia sobre amenazas detectaron 6.903 organizaciones maliciosas (un aumento del 33,6 %), donde la mayoría provenía de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) e Indonesia, que registraron 3.567 y 1.524 grupos de amenazas, respectivamente. Todas las entidades identificadas se vetaron de inmediato en toda la plataforma para garantizar la liquidez del ecosistema y proteger el capital de los usuarios.

Entre marzo y abril, MEXC tramitó 254 solicitudes de inteligencia y 50 órdenes de congelación de activos a las fuerzas del orden. Gracias a esta infraestructura de colaboración, se logró congelar 17.084.031 USDT en 47 casos de amenazas, de los cuales 23 requirieron la intervención directa de las fuerzas del orden. Todas las acciones se ajustaron a las leyes de las distintas jurisdicciones para garantizar el cumplimiento y dar una respuesta rápida. MEXC resolvió 819 errores de depósito y recuperó 863.127 USDT tras exhaustivas comprobaciones manuales y en la cadena de bloques durante el período.

El despliegue por parte de MEXC de los 1.000 BTC adicionales a sus reservas institucionales ha establecido una arquitectura formalizada de doble activo para que el Fondo Guardián aproveche los USDT para garantizar la liquidez operativa inmediata, mientras que el tramo de Bitcoin funciona como un ancla macroeconómica para preservar el capital a lo largo de los ciclos del mercado. Al mismo tiempo, MEXC ha puesto en marcha un plan para aumentar drásticamente el capital total del fondo en los próximos dos años, a fin de que pase de 100 millones a 500 millones de dólares. Todas las direcciones de monederos institucionales son totalmente públicas, lo que permite obtener una prueba de reservas verificable a nivel criptográfico en tiempo real.

Los principales índices de reserva de activos de MEXC fueron los siguientes:

De cara al futuro, MEXC seguirá divulgando datos clave a través de sus informes de seguridad bimensuales, así como mediante reservas verificables en la cadena de bloques, procedimientos estandarizados de control de riesgos y colaboración entre plataformas para reforzar la protección de los activos de los usuarios.

Acerca de MEXC

MEXC es la plataforma de intercambio de criptomonedas de más rápido crecimiento en el mundo y cuenta con la confianza de más de 40 millones de usuarios en más de 170 mercados. Basada en una filosofía centrada en el usuario, MEXC ofrece operaciones sin comisiones líderes en el sector y acceso a más de 3.000 activos digitales. Como puerta de entrada a un sinfín de oportunidades, MEXC ofrece una plataforma única en la que los usuarios pueden operar con gran facilidad criptomonedas junto con activos tokenizados, incluyendo acciones, ETF, materias primas y metales preciosos.

Sitio web oficial de MEXC｜X ｜Telegram ｜Cómo registrarse en MEXC

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2987706/PRN_1920x1080.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2987707/Group_2147231385.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2951979/LOGO_Light_v.jpg

FUENTE MEXC