MEXC zet 1.000 BTC in als strategische reserves in het beveiligingsrapport voor maart/april

VICTORIA, Seychellen, 27 mei 2026 /PRNewswire/ -- MEXC, een voorloper op het gebied van commissievrije handel in digitale activa, heeft zijn tweemaandelijkse beveiligingsrapport voor maart/april gepubliceerd, waaronder de strategische inzet van 1.000 BTC voor zijn treasuryreserves om de bescherming van gebruikers te versterken.

MEXC Deploys 1,000 BTC to Strategic Reserves in March–April Security Report MEXC's Major Asset Reserve Ratios

De beveiligingsinfrastructuur van MEXC heeft binnen 60 dagen 26.897 accounts onderschept en geblokkeerd die gekoppeld waren aan gecoördineerde fraude, een stijging van 18,9% ten opzichte van de vorige rapporteringsperiode. Systemen voor dreigingsanalyse brachten 6.903 kwaadaardige netwerken in kaart (een stijging van 33,6%), waarbij de grootste concentraties werden vastgesteld in het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (CIS) en Indonesië, met respectievelijk 3.567 en 1.524 dreigingsclusters. Alle geïdentificeerde entiteiten werden onmiddellijk van het platform verbannen om de liquiditeit van het ecosysteem veilig te stellen en het kapitaal van gebruikers te beschermen.

Tussen maart en april verwerkte MEXC 254 informatieverzoeken en 50 bevriezingsbevelen van wetshandhavingsinstanties. Via deze samenwerkingsinfrastructuur werd in 47 dreigingszaken in totaal 17.084.031 USDT bevroren, waarvan 23 zaken directe tussenkomst van wetshandhavingsinstanties betroffen. Alle maatregelen werden uitgevoerd in overeenstemming met wetgeving in meerdere jurisdicties om naleving en een snelle respons te garanderen. MEXC loste in deze periode 819 stortingsfouten op en recupereerde 863.127 USDT na grondige handmatige en on-chain-controles.

Met de toevoeging van nog eens 1.000 BTC in zijn institutionele reserves heeft MEXC een formele dual-asset-architectuur voor het Guardian Fund opgezet, waarbij USDT wordt ingezet om onmiddellijke operationele liquiditeit te garanderen, terwijl het Bitcoin-gedeelte fungeert als een macro-economisch anker om kapitaal te beschermen tijdens marktcycli. Tegelijkertijd heeft MEXC een mandaat ingesteld om de totale kapitalisatie van het fonds de komende twee jaar fors op te schalen van 100 miljoen naar 500 miljoen dollar. Alle institutionele walletadressen zijn volledig openbaar, waardoor realtime en cryptografisch verifieerbaar bewijs van reserves mogelijk is.

De reserveratio's van de belangrijkste activa van MEXC waren als volgt:

MEXC zal ook in de toekomst belangrijke gegevens blijven publiceren via zijn tweemaandelijkse beveiligingsrapporten en via on-chain verifieerbare reserves, gestandaardiseerde risicobeheerprocedures en samenwerking tussen platformen om de bescherming van gebruikersactiva verder te versterken.

Over MEXC

MEXC is de snelst groeiende cryptobeurs ter wereld en wordt vertrouwd door meer dan 40 miljoen gebruikers in meer dan 170 markten. MEXC is gebouwd op een gebruikersgerichte filosofie en biedt toonaangevende commissievrije handel en toegang tot meer dan 3.000 digitale activa. Als toegangspoort tot grenzeloze mogelijkheden biedt MEXC één platform waarop gebruikers eenvoudig cryptocurrencies kunnen verhandelen naast getokeniseerde activa, waaronder aandelen, ETF's, grondstoffen en edelmetalen.

Officiële website van MEXC｜X ｜ Telegram ｜Hoe u zich registreert bij MEXC

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2987665/PRN_1920x1080.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2987666/Group_2147231385.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2951979/LOGO_Light_v.jpg