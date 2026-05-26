MEXC affecte 1 000 BTC à ses réserves stratégiques dans son rapport de sécurité de mars-avril

VICTORIA, Seychelles, 26 mai 2026 /PRNewswire/ -- MEXC, pionnier du trading d'actifs numériques sans frais, a publié son rapport bimestriel sur la sécurité pour mars-avril, qui fait notamment état de l'affectation stratégique de 1 000 BTC à ses réserves de trésorerie afin de renforcer la protection des utilisateurs.

MEXC Deploys 1,000 BTC to Strategic Reserves in March–April Security Report MEXC's Major Asset Reserve Ratios

En l'espace de 60 jours, l'infrastructure de sécurité de MEXC a intercepté et bloqué 26 897 comptes liés à des fraudes organisées, soit une augmentation de 18,9 % par rapport au cycle de reporting précédent. Les moteurs de renseignement sur les menaces ont cartographié 6 903 syndicats malveillants (en hausse de 33,6 %), les plus fortes concentrations provenant de la Communauté des États indépendants (CEI) et de l'Indonésie, avec respectivement 3 567 et 1 524 groupes de menaces. Toutes les entités identifiées ont été immédiatement interdites sur la plateforme afin de garantir la liquidité de l'écosystème et de protéger le capital des utilisateurs.

Entre mars et avril, MEXC a traité 254 demandes de renseignements et 50 mandats de gel de l'application de la loi. Grâce à cette infrastructure collaborative, 17 084 031 USDT ont été gelés dans le cadre de 47 cas de menaces, dont 23 ont donné lieu à une intervention directe des forces de l'ordre. Toutes les actions ont respecté les lois multi-juridictionnelles afin de garantir la conformité et la rapidité de la réponse. Au cours de cette période, MEXC a résolu 819 erreurs de dépôt et récupéré 863 127 USDT à l'issue de vérifications manuelles et sur la blockchain approfondies.

L'ajout par MEXC de 1 000 BTC supplémentaires à ses réserves institutionnelles a permis de mettre en place une architecture à deux actifs pour le Guardian Fund : l'USDT sert à garantir une liquidité opérationnelle immédiate, tandis que la tranche en bitcoins fait office de point d'ancrage macroéconomique pour préserver le capital tout au long des cycles de marché. Parallèlement, MEXC s'est fixé pour objectif de faire passer la capitalisation totale du fonds de 100 millions de dollars à 500 millions de dollars au cours des deux prochaines années. Toutes les adresses des portefeuilles institutionnels sont entièrement publiques, ce qui permet d'obtenir en temps réel une preuve cryptographique vérifiable des réserves.

Les principaux ratios de réserves de MEXC étaient les suivants :

À l'avenir, MEXC continuera à divulguer des données clés dans ses rapports de sécurité bimestriels, et par le biais de réserves vérifiables sur la chaîne, de procédures normalisées de contrôle des risques et d'une collaboration entre plates-formes pour renforcer la protection des actifs des utilisateurs.

À propos du MEXC

MEXC est la plateforme d'échange de cryptomonnaies qui connaît la croissance la plus rapide au monde ; elle bénéficie de la confiance de plus de 40 millions d'utilisateurs répartis sur plus de 170 marchés. Fondée sur une philosophie axée sur l'utilisateur, MEXC propose des transactions sans frais à la pointe de l'industrie et un accès à plus de 3 000 actifs numériques. En tant que passerelle vers des opportunités infinies, MEXC représente une plateforme unique où les utilisateurs peuvent facilement échanger des crypto-monnaies avec des actifs tokenisés, y compris des actions, des ETF, des matières premières et des métaux précieux.

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