MEXC phân bổ 1.000 BTC vào quỹ dự trữ chiến lược trong báo cáo an ninh tháng 3 và 4

VICTORIA, Seychelles, ngày 27 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- MEXC, đơn vị tiên phong trong lĩnh vực giao dịch tài sản số không phí, đã công bố báo cáo an ninh định kỳ hai tháng cho tháng 3 và 4, bao gồm việc phân bổ chiến lược 1.000 BTC vào quỹ dự trữ kho bạc nhằm tăng cường bảo vệ người dùng.

MEXC Deploys 1,000 BTC to Strategic Reserves in March–April Security Report MEXC's Major Asset Reserve Ratios

Hạ tầng bảo mật của MEXC đã ngăn chặn và hạn chế 26.897 tài khoản liên quan đến các hoạt động gian lận có tổ chức trong vòng 60 ngày, tăng 18,9% so với kỳ báo cáo trước. Các công cụ tình báo mối đe dọa của MEXC đã xác định 6.903 tổ chức độc hại (tăng 33,6%), trong đó mức độ tập trung cao nhất được ghi nhận tại Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) và Indonesia, với lần lượt 3.567 và 1.524 cụm mối đe dọa được theo dõi. Tất cả các thực thể được xác định đều bị cấm ngay lập tức trên toàn nền tảng nhằm đảm bảo tính thanh khoản của hệ sinh thái và bảo vệ vốn của người dùng.

Trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 4, MEXC đã xử lý 254 yêu cầu tình báo và 50 lệnh phong tỏa từ cơ quan thực thi pháp luật. Thông qua hạ tầng hợp tác này, MEXC đã phong tỏa 17.084.031 USDT trong 47 vụ việc liên quan đến mối đe dọa, trong đó có 23 vụ có sự can thiệp trực tiếp của cơ quan thực thi pháp luật. Tất cả các biện pháp được triển khai đều tuân thủ quy định pháp luật tại nhiều khu vực pháp lý nhằm bảo đảm tính tuân thủ và phản ứng kịp thời. Trong cùng kỳ, MEXC đã xử lý thành công 819 sự cố nạp tiền lỗi, khôi phục 863.127 USDT sau quá trình kiểm tra thủ công và xác minh trên chuỗi một cách kỹ lưỡng.

Việc MEXC bổ sung thêm 1.000 BTC vào quỹ dự trữ tổ chức đã thiết lập một cấu trúc tài sản kép được chính thức hóa cho Quỹ Guardian để tận dụng USDT bảo đảm thanh khoản vận hành tức thì, còn phần phân bổ bằng Bitcoin đóng vai trò như một điểm neo kinh tế vĩ mô nhằm bảo toàn vốn qua các chu kỳ thị trường. Đồng thời, MEXC đã bắt đầu thực hiện kế hoạch mở rộng mạnh mẽ quy mô tổng vốn hóa của quỹ từ 100 triệu USD lên 500 triệu USD trong hai năm tới. Toàn bộ địa chỉ ví của tổ chức được công khai hoàn toàn, cho phép xác minh bằng chứng dự trữ theo thời gian thực thông qua mật mã học.

Tỷ lệ dự trữ của các tài sản chính tại MEXC như sau:

Trong thời gian tới, MEXC sẽ tiếp tục công bố các dữ liệu quan trọng thông qua các báo cáo an ninh hai tháng một lần, đồng thời tăng cường bảo vệ tài sản người dùng thông qua dự trữ có thể xác minh trên chuỗi, áp dụng các quy trình kiểm soát rủi ro được chuẩn hóa và hợp tác liên nền tảng.

Giới thiệu về MEXC

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hóa phát triển nhanh nhất thế giới, được hơn 40 triệu người dùng tại hơn 170 thị trường tin tưởng sử dụng. Được xây dựng dựa trên triết lý lấy người dùng làm trung tâm, MEXC cung cấp dịch vụ giao dịch không phí hàng đầu trong ngành cùng khả năng tiếp cận hơn 3.000 tài sản số. Với định vị là "Cánh cổng dẫn tới vô vàn cơ hội", MEXC mang đến một nền tảng duy nhất cho phép người dùng dễ dàng giao dịch tiền mã hóa bên cạnh các tài sản được token hóa, bao gồm cổ phiếu, ETF, hàng hóa và kim loại quý.

Website chính thức của MEXC｜ X ｜ Telegram ｜Hướng dẫn đăng ký tài khoản MEXC

SOURCE MEXC