Miami Fashion Week® retorna de 20 a 25 de outubro de 2025 com ícones globais, visionários latino-americanos e talentos de Miami
22 out, 2025, 15:24 GMT
MIAMI, 22 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Miami Fashion Week® (MIAFW) retorna de 20 a 25 de outubro de 2025, com uma celebração de uma semana de estilo, sustentabilidade e cultura. A edição deste ano une potências globais da moda, inovadores latino-americanos e o talento mais brilhante de Miami - consolidando o papel de Miami como a encruzilhada mais colorida do mundo da moda internacional.
"A Miami Fashion Week é onde a criatividade encontra a oportunidade", diz Lourdes Fernandez-Velasco, diretora executiva da Miami Fashion Week. "De talentos emergentes de Miami a ícones internacionais, nosso objetivo é inspirar a colaboração, estimular a inovação e mostrar a moda como uma força para a cultura e a sustentabilidade."
Começando oficialmente na segunda-feira, 20 de outubro, com uma coletiva de imprensa na Freedom Tower no Miami Dade College, um marco que simboliza a herança cultural e a energia criativa de Miami, os palestrantes e convidados incluíram Lourdes Fernandez-Velasco (Diretora Executiva da Miami Fashion Week), o Comissário Oliver G. Gilbert III, Madeline Pumariega (Presidente do Miami Dade College) e os principais designers de moda.
Destaques do Programa
- Terça-feira, 21 de outubro – Beatriz de la Cámara (Sr. C Miami, 15:00) e Sitka Semsch (Lojas no Merrick Park, 18:00).
- Quarta-feira, 22 de outubro – MIAFW Summit com o Miami Fashion Institute (Miami Dade College, 9:00 - 18:00), com o tema "O futuro da moda é construído aqui". Com Nicole Miller, Naeem Khan, Angel Sanchez e outros, fechará com o primeiro Desfile de Moda Digital do Instituto.
- Quinta-feira, 23 de outubro – Miami Fashion Week Gala e Naeem Khan Fashion Show (Queen Miami Beach, 17:30–22:30), um evento com ingressos que beneficia o Miami Fashion Institute.
- Sex., 24 de outubro – Brenda Noy (17:30) e Jenny Polanco (19:00) no Gary Nader Art Centre.
- Sábado, 25 de outubro – Yenny Bastida (18:30) e Jhoan Sebastian Grey (20:00) no Gale Miami Hotel & Residences.
Com o apoio do Condado de Miami-Dade, a MIAFW continua a defender a inclusão e a diversidade cultural, ao mesmo tempo em que fortalece a posição de Miami como um centro global de moda. Os designers participantes ganham acesso ao Mana Fashion Showroom, conectando-se diretamente com compradores, varejistas e líderes do setor por meio de mesas redondas de negócios exclusivas e suporte promocional compartilhado.
Sobre a Miami Fashion Week ®
Reconhecida pelo Calendário de Moda do CFDA ao lado de Nova York, Londres, Paris e Milão, a MIAFW está enraizada na arte, sustentabilidade e inovação, unindo continentes, destacando designers latino-americanos, potências internacionais e talentos de Miami. Para mais informações, acesse www.miamifashionweek.com e siga @miamifashionweek.
