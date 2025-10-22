- La Miami Fashion Week® regresa del 20 al 25 de octubre de 2025 con iconos globales, visionarios latinoamericanos y talentos de Miami

MIAMI, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La Miami Fashion Week® (MIAFW) regresa del 20 al 25 de octubre de 2025 con una semana de celebración del estilo, la sostenibilidad y la cultura. La edición de este año reúne a grandes figuras de la moda mundial, innovadores latinoamericanos y el talento más brillante de Miami, consolidando el papel de Miami como la encrucijada más vibrante de la moda internacional.

Miami Fashion Week

"La Miami Fashion Week es el punto de encuentro entre la creatividad y la oportunidad", afirma Lourdes Fernández-Velasco, directora ejecutiva de la Miami Fashion Week. "Desde talentos emergentes de Miami hasta iconos internacionales, buscamos inspirar la colaboración, impulsar la innovación y mostrar la moda como una fuerza impulsora de la cultura y la sostenibilidad".

El evento se inauguró oficialmente el lunes 20 de octubre con una conferencia de prensa en la Torre de la Libertad del Miami Dade College, un lugar emblemático que simboliza el patrimonio cultural y la energía creativa de Miami. Entre los oradores e invitados se encontraban Lourdes Fernández-Velasco (directora ejecutiva de la Semana de la Moda de Miami), el Comisionado Oliver G. Gilbert III, Madeline Pumariega (presidenta del Miami Dade College) y destacados diseñadores de moda.

Aspectos destacados del programa

Con el apoyo del Condado de Miami-Dade, MIAFW continúa promoviendo la inclusión y la diversidad cultural, a la vez que consolida la posición de Miami como centro global de la moda. Los diseñadores participantes tienen acceso al Mana Fashion Showroom, donde conectan directamente con compradores, minoristas y líderes de la industria a través de exclusivas mesas redondas de negocios y apoyo promocional compartido.

Acerca de Miami Fashion Week®

Reconocida por el Calendario de Moda del CFDA junto con Nueva York, Londres, París y Milán, la MIAFW se basa en el arte, la sostenibilidad y la innovación, y conecta continentes destacando a diseñadores latinoamericanos, figuras internacionales y el talento de Miami. Para más información, visite www.miamifashionweek.com y siga a @miamifashionweek.

CONTACTO DE MEDIOS:

LORA PR

Laura Neroulias

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2800687/Miami_Fashion_Week.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2059853/Miami_Fashion_Week_Logo.jpg