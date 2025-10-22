La Miami Fashion Week® revient du 20 au 25 octobre 2025 avec des icônes mondiales, des visionnaires latino-américains et des talents de Miami.
MIAMI, 22 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Miami Fashion Week® (MIAFW) revient du 20 au 25 octobre 2025, avec une semaine de célébration du style, de la durabilité et de la culture. L'édition de cette année réunit des grands noms de la mode mondiale, des innovateurs latino-américains et les plus grands talents de Miami, renforçant ainsi le rôle de Miami en tant que carrefour de la mode internationale le plus coloré au monde.
« La Miami Fashion Week est le point de rencontre entre la créativité et les opportunités », déclare Lourdes Fernandez-Velasco, directrice exécutive de la Miami Fashion Week. « Des talents émergents de Miami aux icônes internationales, nous visons à inspirer la collaboration, à susciter l'innovation et à présenter la mode comme une force pour la culture et la durabilité. »
Le coup d'envoi officiel a été donné le lundi 20 octobre avec une conférence de presse à la Freedom Tower du Miami Dade College, qui symbolise l'héritage culturel et l'énergie créative de Miami. Parmi les intervenants et les invités figuraient Lourdes Fernandez-Velasco (directrice exécutive de la Miami Fashion Week), le commissaire Oliver G. Gilbert III, Madeline Pumariega (présidente du Miami Dade College) et d'éminents créateurs de mode.
Points forts du programme
- Mardi 21 octobre - Beatriz de la Cámara (Mr. C Miami, 15h00) et Sitka Semsch (Shops at Merrick Park, 18h00).
- Mercredi 22 octobre - Sommet MIAFW avec le Miami Fashion Institute (Miami Dade College, 9h-18h), sur le thème « L'avenir de la mode se construit ici ». Avec Nicole Miller, Naeem Khan, Angel Sanchez et d'autres, il se terminera par le tout premier défilé de mode numérique de l'Institut.
- Jeudi 23 octobre - Gala de la Semaine de la mode de Miami et Naeem Khan Fashion Show (Queen Miami Beach, 17h30-22h30), un événement payant au profit du Miami Fashion Institute.
- Vendredi 24 octobre - Brenda Noy (17h30) et Jenny Polanco (19h) au Centre d'art Gary Nader.
- Samedi 25 octobre - Yenny Bastida (18h30) et Jhoan Sebastian Grey (20h) au Gale Miami Hotel & Residences.
Soutenue par le comté de Miami-Dade, la MIAFW continue de promouvoir l'inclusion et la diversité culturelle tout en renforçant la position de Miami en tant que centre mondial de la mode. Les créateurs participants ont accès à la salle d'exposition de mode Mana Fashion Showroom, où ils peuvent entrer en contact direct avec des acheteurs, des détaillants et des chefs de file du secteur grâce à des tables rondes commerciales exclusives et à un soutien promotionnel partagé.
À propos de la Miami Fashion Week®
Reconnue par le calendrier de la mode du CFDA aux côtés de New York, Londres, Paris et Milan, la MIAFW est ancrée dans l'art, la durabilité et l'innovation. Elle jette un pont entre les continents en mettant en lumière les créateurs latino-américains, les grands noms internationaux et les talents de Miami. Pour plus d'informations, visitez www.miamifashionweek.com et suivez @miamifashionweek.
