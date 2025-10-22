La Miami Fashion Week® revient du 20 au 25 octobre 2025 avec des icônes mondiales, des visionnaires latino-américains et des talents de Miami.

MIAMI, 22 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Miami Fashion Week® (MIAFW) revient du 20 au 25 octobre 2025, avec une semaine de célébration du style, de la durabilité et de la culture. L'édition de cette année réunit des grands noms de la mode mondiale, des innovateurs latino-américains et les plus grands talents de Miami, renforçant ainsi le rôle de Miami en tant que carrefour de la mode internationale le plus coloré au monde.

Miami Fashion Week

« La Miami Fashion Week est le point de rencontre entre la créativité et les opportunités », déclare Lourdes Fernandez-Velasco, directrice exécutive de la Miami Fashion Week. « Des talents émergents de Miami aux icônes internationales, nous visons à inspirer la collaboration, à susciter l'innovation et à présenter la mode comme une force pour la culture et la durabilité. »

Le coup d'envoi officiel a été donné le lundi 20 octobre avec une conférence de presse à la Freedom Tower du Miami Dade College, qui symbolise l'héritage culturel et l'énergie créative de Miami. Parmi les intervenants et les invités figuraient Lourdes Fernandez-Velasco (directrice exécutive de la Miami Fashion Week), le commissaire Oliver G. Gilbert III, Madeline Pumariega (présidente du Miami Dade College) et d'éminents créateurs de mode.

Points forts du programme

Soutenue par le comté de Miami-Dade, la MIAFW continue de promouvoir l'inclusion et la diversité culturelle tout en renforçant la position de Miami en tant que centre mondial de la mode. Les créateurs participants ont accès à la salle d'exposition de mode Mana Fashion Showroom, où ils peuvent entrer en contact direct avec des acheteurs, des détaillants et des chefs de file du secteur grâce à des tables rondes commerciales exclusives et à un soutien promotionnel partagé.

À propos de la Miami Fashion Week®

Reconnue par le calendrier de la mode du CFDA aux côtés de New York, Londres, Paris et Milan, la MIAFW est ancrée dans l'art, la durabilité et l'innovation. Elle jette un pont entre les continents en mettant en lumière les créateurs latino-américains, les grands noms internationaux et les talents de Miami. Pour plus d'informations, visitez www.miamifashionweek.com et suivez @miamifashionweek.

CONTACT AVEC LES MÉDIAS :

LORA PR

Laura Neroulias

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2800687/Miami_Fashion_Week.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2059853/Miami_Fashion_Week_Logo.jpg