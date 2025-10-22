La Miami Fashion Week® regresa del 20 al 25 de octubre de 2025 con iconos globales, visionarios latinoamericanos y talentos de Miami

MIAMI, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La Miami Fashion Week® (MIAFW) regresa del 20 al 25 de octubre de 2025, con una celebración de estilo, sostenibilidad y cultura de una semana de duración. La edición de este año une a las potencias mundiales de la moda, a los innovadores latinoamericanos y al talento más brillante de Miami, consolidando el papel de Miami como la encrucijada más colorida del mundo de la moda internacional.

Miami Fashion Week

"La Miami Fashion Week es donde la creatividad se encuentra con la oportunidad", dice Lourdes Fernández-Velasco, directora ejecutiva de la Miami Fashion Week. "Desde el talento emergente de Miami hasta los íconos internacionales, nuestro objetivo es inspirar la colaboración, generar innovación y mostrar la moda como una fuerza para la cultura y la sostenibilidad".

Comenzando oficialmente el lunes 20 de octubre con una conferencia de prensa en la Freedom Tower en el Miami Dade College, un hito que simboliza el patrimonio cultural y la energía creativa de Miami, los oradores e invitados incluyeron a Lourdes Fernández-Velasco (directora ejecutiva de la Miami Fashion Week), el comisionado Oliver G. Gilbert III, Madeline Pumariega (presidenta del Miami Dade College) y los principales diseñadores de moda.

Aspectos destacados del programa

Con el apoyo del condado de Miami-Dade, MIAFW continúa defendiendo la inclusión y la diversidad cultural, al tiempo que fortalece la posición de Miami como centro mundial de la moda. Los diseñadores participantes tienen acceso al Mana Fashion Showroom, conectándose directamente con compradores, minoristas y líderes de la industria a través de mesas redondas comerciales exclusivas y soporte promocional compartido.

Acerca de la Miami Fashion Week®

Reconocida por el Calendario de la Moda del CFDA junto con Nueva York, Londres, París y Milán, MIAFW tiene sus raíces en el arte, la sostenibilidad y la innovación, y une continentes al destacar a diseñadores latinoamericanos, potencias internacionales y talentos de Miami. Para más información, visite www.miamifashionweek.com y siga @miamifashionweek.

