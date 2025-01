Microland wird in der ISG Providers Lens Study 2024 als führendes Unternehmen für intelligente Automatisierungsdienste ausgezeichnet

BENGALURU, Indien, 18. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Microland, ein führendes globales Unternehmen für digitale Transformation, wurde im Artificial Intelligence for IT Operations (AIOps) Quadrant der ISG Providers Lens Study 2024 für intelligente Automatisierungsdienste als führendes Unternehmen in der US-Region anerkannt.

Microland Recognized as a Leader in ISG Providers Lens Study 2024 for Intelligent Automation Services Leader in the Artificial Intelligence for IT Operations (AIOps) Quadrant

Die ISG Providers Lens Study 2024 hebt die umfassenden Automatisierungsstrategien hervor, die von Anbietern von intelligenten Automatisierungsdiensten angeboten werden und die sich entwickelnde technologische Fähigkeiten mit dem Potenzial der Skalierung auf ganze Unternehmen verbinden. Die Studie unterstreicht die Bedeutung von kundenorientiertem Design, zweckmäßiger Automatisierung und Geschäftserfahrung für den Aufbau herausragender Leistungsmetriken.

Intelligeni, die AIOps-Plattform von Microland, bietet KI-gesteuerte Automatisierung für den IT-Betrieb und Echtzeit-Analysen, die das hybride IT-Management verbessern, die Problemlösung optimieren und die Skalierbarkeit erhöhen. Das innovative Automated-Ops-Modell des Unternehmens, das auf der Intelligeni-Plattform basiert, baut belastbare IT-Umgebungen auf, die sich ohne Unterbrechung an Veränderungen anpassen können. Intelligeni bietet eine vollständige Integration mit einer Vielzahl von Überwachungsquellen durch seine umfassende Observability-Plattform, die genaue Zustandsbewertungen und einen ganzheitlichen Einblick in den IT-Betrieb bietet.

„Wir fühlen uns geehrt, in der ISG Providers Lens Study 2024 als führendes Unternehmen für intelligente Automatisierungsdienste anerkannt zu werden", sagt Satish Sukumar, leitender Vizepräsident und globaler Leiter für Plattformen bei Microland. „Diese Anerkennung ist ein Beweis für unser Engagement, unseren Kunden durch unsere innovativen, KI-gestützten Lösungen, die die IT-Resilienz und -Effizienz steigern, ein unverfälschtes Erlebnis zu bieten und ihr Geschäftswachstum zu fördern."

„Diese Anerkennung unterstreicht unseren kontinuierlichen Fokus, Unternehmen mit intelligenten, KI-gesteuerten Lösungen zu unterstützen, die nicht nur den IT-Betrieb optimieren, sondern auch die Grundlage für eine nachhaltige und skalierbare digitale Transformation schaffen. Dies ist ein stolzer Moment für uns, da wir unsere Kunden weiterhin in die Lage versetzen, die Komplexität zu bewältigen und mit Zuversicht Widerstandsfähigkeit zu erreichen", so Sam Mathew, Präsident von Microland.

„Microland bietet eine komplette Suite von Plattformen und Anleitungen für Kunden, die AIOps implementieren und so einen umfassenden Einblick in ihre IT-Infrastruktur erhalten", sagt Ashwin Gaidhani, der Hauptautor dieser Studie.

Die ISG Providers Lens Study 2024 dient als wichtige Entscheidungsgrundlage für Geschäfts- und IT-Entscheider. Sie bietet Transparenz über die Stärken und Schwächen relevanter Anbieter, eine differenzierte Positionierung nach Segmenten und eine Fokussierung auf verschiedene Märkte, darunter die USA und Europa. Die Studie gibt auch Aufschluss über die hohe Nachfrage nach multimodalen Talenten und die Bedeutung verantwortungsvoller Automatisierungspraktiken.

Weitere Informationen über die AIOps-Lösungen von Microland und die ISG Providers Lens Study 2024 finden Sie unter https://www.microland.com/analyst-insights/isg-provider-lens-study-intelligent-automation-services-2024.

Informationen zu Microland

Microland ist ein bahnbrechendes IT-Infrastrukturdienstleistungs- und Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Bengaluru, Indien, das seit 35 Jahren nachweislich greifbare Geschäftsergebnisse erzielt hat. Heutzutage erkennen Unternehmen, dass Netzwerke die Funktionalität und Effizienz moderner digitaler Systeme unterstützen und Innovationen fördern. Wir bieten Technologien der nächsten Generation wie KI, automatisierte Abläufe und plattformgesteuerte Lösungen an, die die betriebliche Exzellenz, Agilität und Produktivität von Unternehmen weltweit fördern. Unser Team mit über 4.600 Experten erbringt Dienstleistungen in über 100 Ländern in Asien, Australien, Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika und bietet innovative Lösungen in den Bereichen Netzwerke, Cloud, Rechenzentren, Cybersicherheit, Servicemanagement, Anwendungen und Automatisierung. Microland wird von führenden Branchenanalysten für seine innovativen Strategien anerkannt und setzt sich für eine solide Unternehmensführung, ökologische Nachhaltigkeit und die Förderung eines integrativen Arbeitsumfelds ein, in dem vielfältige Talente Erfolg haben. Wenn Unternehmen mit Microland zusammenarbeiten, können sie auf die besten Talente, Technologien und Lösungen zurückgreifen, um einen unvergleichlichen Mehrwert zu schaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.microland.com

Pressekontakt:

[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2599676/ISG_Providers_Lens.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2599677/IT_Operations_AIOps.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2483706/Microland_Logo.jpg