Microland est reconnu comme un leader dans l'étude ISG Providers Lens 2024 pour les services d'automatisation intelligents

BENGALURU, Inde, 17 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Microland, une société de transformation numérique mondiale de premier plan, a été reconnue comme un leader dans la région des États-Unis dans le quadrant de l'intelligence artificielle pour les opérations informatiques (AIOps) de l'étude ISG Providers Lens 2024 pour les services d'automatisation intelligents.

L'étude ISG Providers Lens 2024 met en évidence les stratégies d'automatisation complètes proposées par les fournisseurs de services d'automatisation intelligents, qui intègrent des capacités technologiques en constante évolution avec le potentiel de mise à l'échelle d'organisations entières. L'étude souligne l'importance d'une conception centrée sur le client, d'une automatisation adaptée à l'objectif et de l'expérience professionnelle dans l'élaboration d'indicateurs de performance distingués.

Intelligeni, la plateforme AIOps de Microland, offre une automatisation pilotée par l'IA pour les opérations informatiques et des analyses en temps réel, améliorant la gestion de l'informatique hybride, rationalisant la résolution des incidents et améliorant l'évolutivité. Le modèle innovant Automated Ops de la société, basé sur la plateforme Intelligeni, permet de construire des environnements informatiques résilients qui peuvent s'adapter aux changements sans interruption. Intelligeni offre une intégration complète avec une gamme variée de sources de surveillance grâce à sa plateforme d'observabilité complète, offrant des évaluations précises de l'état de santé et une visibilité globale des opérations informatiques.

« Nous sommes honorés d'être reconnus comme leader dans l'étude ISG Providers Lens 2024 pour les services d'automatisation intelligents », a déclaré Satish Sukumar, Senior Vice President & Global Head of Platforms chez Microland. « Cette reconnaissance témoigne de notre engagement à fournir des expériences inaltérables et à stimuler la croissance commerciale de nos clients grâce à nos solutions innovantes alimentées par l'IA qui favorisent la résilience et l'efficacité de l'informatique. »

« Cette reconnaissance souligne l'importance que nous accordons sans relâche à l'autonomisation des entreprises avec des solutions intelligentes, axées sur l'IA, qui non seulement optimisent les opérations informatiques, mais jettent également les bases d'une transformation numérique durable et évolutive. C'est un moment de fierté pour nous, car nous continuons à permettre à nos clients de s'orienter dans la complexité et d'atteindre la résilience en toute confiance », a déclaré Sam Mathew, président de Microland.

« Microland fournit une suite complète de plateformes et de conseils aux clients qui mettent en œuvre des AIOps, offrant une vision de bout en bout de leur infrastructure informatique », a déclaré Ashwin Gaidhani, l'auteur principal de cette étude.

L'étude ISG Providers Lens 2024 constitue une base de décision importante pour les décideurs commerciaux et informatiques, car elle offre une transparence sur les forces et les faiblesses des fournisseurs concernés, un positionnement différencié par segments et une focalisation sur différents marchés, dont les États-Unis et l'Europe. L'étude donne également un aperçu de la forte demande de talents multimodaux et de l'importance de pratiques d'automatisation responsables.

Pour plus d'informations sur les solutions AIOps de Microland et sur l'étude ISG Providers Lens 2024, rendez-vous sur https://www.microland.com/analyst-insights/isg-provider-lens-study-intelligent-automation-services-2024.

À propos de Microland

Microland est une société pionnière de services et de conseils en matière d'infrastructure informatique, dont le siège se trouve à Bengaluru, en Inde, et qui a fait ses preuves depuis 35 ans en matière de résultats commerciaux tangibles. Aujourd'hui, alors que les entreprises reconnaissent que les réseaux sous-tendent la fonctionnalité et l'efficacité des systèmes numériques modernes et soutiennent l'innovation, nous fournissons des technologies de nouvelle génération telles que l'IA, les opérations automatisées et les solutions axées sur des plateformes - qui favorisent l'excellence opérationnelle, l'agilité et la productivité pour les organisations du monde entier. Notre équipe de plus de 4 600 experts fournit des services dans plus de 100 pays en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, offrant des solutions de pointe en matière de réseaux, de cloud, de centres de données, de cybersécurité, de gestion des services, d'applications et d'automatisation. Reconnue par les principaux analystes de l'industrie pour ses stratégies innovantes, Microland s'engage en faveur d'une gouvernance forte, d'une durabilité environnementale et de la promotion d'un lieu de travail inclusif où la diversité des talents s'épanouit. Lorsque les entreprises travaillent avec Microland, elles bénéficient des meilleurs talents, technologies et solutions pour créer une valeur inégalée.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.microland.com

