Microland nomeia Sam Mathew como presidente

BANGALORE, Índia, 19 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Microland, principal empresa de serviços de infraestrutura de TI da Índia, nomeou Sam Mathew como seu presidente. Mathew trabalhará no escritório da Microland em Nova Jersey, nos EUA, e supervisionará a estratégia de crescimento global da empresa, a participação do cliente, as parcerias tecnológicas e a excelência na entrega.

Microland names Sam Mathew as President

Mathew traz mais de 29 anos de experiência em infraestrutura de TI, nuvem e serviços de consultoria para a Microland. Ele ocupou cargos de liderança sênior na Wipro Technologies e na DXC, como Vice-Presidente Sênior e Chefe de Negócios Globais para Serviços de Nuvem e Infraestrutura. Ele tem um histórico comprovado de promoção da transformação digital em escala para clientes em todos os setores e regiões geográficas.

Pradeep Kar, fundador, presidente e diretor administrativo da Microland Limited, deu a Sam as boas-vindas à família Microland. "Sam é um líder experiente, com vasta experiência e paixão pelo sucesso do cliente. Em sua função, ele será fundamental na condução da transformação estratégica da Microland, solidificando nossa posição como o parceiro preferencial para as empresas que percorrem suas jornadas tecnológicas. Sam também fortalecerá a liderança de pensamento da Microland em reimaginar como a infraestrutura de próxima geração pode turbinar todas as facetas de uma empresa ", disse Kar.

"Estou muito feliz por me juntar à Microland, uma empresa que tem 35 anos de profundo foco e experiência em gestão de infraestruturas e uma forte visão para o futuro da TI liderada por IA. A Microland está bem posicionada para ajudar as empresas a aproveitar o poder das tecnologias de próxima geração, como IA e ML, para criar vantagem competitiva e valor comercial. Estou ansioso para trabalhar com a talentosa equipe da Microland e nossos clientes e parceiros para alcançar novos níveis de excelência e inovação ", disse Sam Mathew, Presidente da Microland Limited.

Sobre a Microland

A Microland é uma empresa pioneira de serviços e consultoria de infraestrutura de TI com sede em Bangalore, na Índia, com um histórico comprovado de entrega de resultados comerciais tangíveis por 35 anos. Hoje, à medida que as empresas reconhecem que as redes sustentam a funcionalidade e a eficiência dos sistemas digitais modernos e apoiam a inovação, fornecemos tecnologias de última geração, como IA, operações automatizadas e soluções orientadas por plataformas – que promovem excelência operacional, agilidade e produtividade para organizações em todo o mundo. Nossa equipe de mais de 4.600 especialistas oferece serviços em mais de 100 países na Ásia, Austrália, Europa, Oriente Médio e América do Norte, oferecendo soluções de ponta em redes, nuvem, data centers, segurança cibernética, gerenciamento de serviços, aplicativos e automação. Reconhecida pelos principais analistas do setor por suas estratégias inovadoras, a Microland está comprometida com uma forte governança, sustentabilidade ambiental e promoção de um local de trabalho inclusivo, onde diversos talentos prosperam. Quando as empresas trabalham com a Microland, elas se conectam com os melhores talentos, tecnologias e soluções para criar valor incomparável.

