Microland nomme Sam Mathew au poste de président

BENGALURU, Inde, 19 août 2024 /PRNewswire/ -- Microland, la principale société indienne de services d'infrastructure informatique, a nommé Sam Mathew au poste de président. M. Mathew sera basé au bureau de Microland dans le New Jersey (États-Unis) et supervisera la stratégie de croissance mondiale de l'entreprise, l'engagement client, les partenariats technologiques et l'excellence dans la prestation.

M. Mathew apporte à Microland plus de 29 ans d'expérience dans les domaines de l'infrastructure informatique, du cloud et des services de conseil. Il a occupé des postes de direction chez Wipro Technologies et DXC, en tant que vice-président directeur et responsable commercial international pour les services d'infrastructure et d'informatique en nuage. Il a fait ses preuves dans la conduite de la transformation numérique à grande échelle pour des clients dans tous les secteurs et toutes les zones géographiques.

Pradeep Kar, fondateur, président et directeur général de Microland Limited, a souhaité la bienvenue à Sam dans la famille Microland. "Sam est un leader chevronné, possédant une vaste expérience et une passion pour la réussite des clients. Dans ses fonctions, il jouera un rôle déterminant dans le pilotage de la transformation stratégique de Microland, consolidant sa position de partenaire privilégié des entreprises dans leur parcours technologique. Sam contribuera également aux réflexions éclairées de Microland en repensant la manière dont l'infrastructure de nouvelle génération peut dynamiser toutes les facettes d'une entreprise", a déclaré M. Kar.

"Je suis ravi de rejoindre Microland, une entreprise qui a 35 ans d'orientation profonde et d'expertise dans la gestion d'infrastructures et une vision forte pour l'avenir de l'informatique pilotée par l'IA. Microland est bien positionnée pour aider les entreprises à tirer parti de la puissance des technologies de nouvelle génération telles que l'IA et l'apprentissage machine pour créer un avantage concurrentiel et de la valeur commerciale. Je me réjouis de travailler avec l'équipe talentueuse de Microland et avec nos clients et partenaires pour atteindre de nouveaux niveaux d'excellence et d'innovation", a déclaré Sam Mathew, président de Microland Limited.

À propos de Microland

Microland est une société pionnière de services et de conseils en matière d'infrastructure informatique, dont le siège se trouve à Bengaluru, en Inde, et qui a fait ses preuves depuis 35 ans en matière de résultats commerciaux tangibles. Aujourd'hui, alors que les entreprises reconnaissent que les réseaux sous-tendent la fonctionnalité et l'efficacité des systèmes numériques modernes et soutiennent l'innovation, nous fournissons des technologies de nouvelle génération telles que l'IA, les opérations automatisées et les solutions axées sur des plateformes - qui favorisent l'excellence opérationnelle, l'agilité et la productivité pour les organisations du monde entier. Notre équipe de plus de 4 600 experts fournit des services dans plus de 100 pays en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, offrant des solutions de pointe en matière de réseaux, de cloud, de centres de données, de cybersécurité, de gestion des services, d'applications et d'automatisation. Reconnue par les principaux analystes de l'industrie pour ses stratégies innovantes, Microland s'engage en faveur d'une gouvernance forte, d'une durabilité environnementale et de la promotion d'un lieu de travail inclusif où la diversité des talents s'épanouit. Lorsque les entreprises travaillent avec Microland, elles bénéficient des meilleurs talents, technologies et solutions pour créer une valeur inégalée.

