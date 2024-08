Microland ernennt Sam Mathew zum President

BENGALURU, Indien, 19. August 2024 /PRNewswire/ -- Microland, Indiens führendes Unternehmen für IT-Infrastrukturdienstleistungen, hat Sam Mathew zu seinem President ernannt. Mathew wird in der Microland-Niederlassung in New Jersey in den USA tätig sein und die globale Wachstumsstrategie des Unternehmens, die Zusammenarbeit mit Kunden, Technologiepartnerschaften und die Lieferkompetenz überwachen.

Mathew bringt über 29 Jahre Erfahrung in den Bereichen IT-Infrastruktur, Cloud und Consulting Services mit zu Microland. Er war in leitenden Positionen bei Wipro Technologies und DXC tätig, und zwar als SVP und Global Business Head für Cloud- und Infrastrukturdienste. Er verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Förderung der digitalen Transformation in großem Maßstab für Kunden aus verschiedenen Branchen und Regionen.

Pradeep Kar, Gründer, Vorsitzender und Geschäftsführer von Microland Limited, hieß Sam in der Microland-Familie willkommen. „Sam ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit einem reichen Erfahrungsschatz und einer Leidenschaft für den Kundenerfolg. In seiner Rolle wird er maßgeblich an der strategischen Umgestaltung von Microland beteiligt sein und unsere Position als bevorzugter Partner für Unternehmen auf dem Weg zu neuen Technologien festigen. Sam wird auch die Vordenkerrolle von Microland bei der Neuentwicklung von Infrastrukturen der nächsten Generation stärken, die alle Facetten eines Unternehmens vorantreiben können", so Kar.

„Ich freue mich, bei Microland einzusteigen, einem Unternehmen mit 35 Jahren einschlägiger Erfahrung im Infrastrukturmanagement und einer starken Vision für die Zukunft der KI-gestützten IT. Microland ist gut positioniert, um Unternehmen dabei zu helfen, die Leistung von Technologien der nächsten Generation wie KI und ML zu nutzen, um Wettbewerbsvorteile und Geschäftswert zu schaffen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten Microland-Team sowie mit unseren Kunden und Partnern, um neue Spitzenleistungen und Innovationen zu erreichen", so Sam Mathew, President, Microland Limited.

Informationen zu Microland

Microland ist ein bahnbrechendes IT-Infrastrukturdienstleistungs- und Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Bangalore, Indien, das seit 35 Jahren nachweislich greifbare Geschäftsergebnisse erzielt. Heute, da Unternehmen erkannt haben, dass Netzwerke die Funktionalität und Effizienz moderner digitaler Systeme untermauern und Innovationen unterstützen, bieten wir die nächste Generation von Technologien wie KI, automatisierte Abläufe und plattformgesteuerte Lösungen an - , die operative Exzellenz, Agilität und Produktivität für Unternehmen weltweit fördern. Unser Team mit über 4.600 Experten erbringt Dienstleistungen in über 100 Ländern in Asien, Australien, Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika und bietet innovative Lösungen in den Bereichen Netzwerke, Cloud, Rechenzentren, Cybersicherheit, Servicemanagement, Anwendungen und Automatisierung. Microland wird von führenden Branchenanalysten für seine innovativen Strategien anerkannt und setzt sich für eine solide Unternehmensführung, ökologische Nachhaltigkeit und die Förderung eines integrativen Arbeitsumfelds ein, in dem vielfältige Talente Erfolg haben. Wenn Unternehmen mit Microland zusammenarbeiten, können sie auf die besten Talente, Technologien und Lösungen zurückgreifen, um einen unvergleichlichen Mehrwert zu schaffen.

