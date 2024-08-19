Microland 任命 Sam Mathew 為總裁

Microland 創始人、董事長兼董事總經理 Pradeep Kar 歡迎 Sam 加入 Microland 的大家庭。「Sam 擁有豐富的領導經驗，對客戶的成功充滿熱誠。他將擔任推動 Microland 戰略轉型的核心角色，確保我們持續領先，成為企業技術轉型的不二之選。Sam 還將引領 Microland 在下一代基礎架構領域的創新，強化我們作為業界思維領袖的地位」，Kar 表示。

「我非常榮幸能加入 Microland 這家擁有 35 年深厚基礎架構管理經驗的公司，其在 AI 引領 IT 領域的專業知識與遠見卓識令我深感敬佩。Microland 憑藉其深厚的專業知識，能夠協助企業有效運用 AI 和 ML 等下一代技術，建立競爭優勢，實現商業價值。我非常期待能與 Microland 這支才華洋溢的團隊攜手合作，與我們的客戶和合作夥伴共同努力，開拓創新，實現新的卓越高度」，Microland Limited 總裁 Sam Mathew 表示。

Microland 簡介

Microland 是一家總部位於印度班加羅爾的創新 IT 基礎設施服務和顧問公司，35 年來持續為客戶創造真實的業務效益。隨著企業愈來愈重視網絡是現代化數碼系統的功能及效能基礎，有助於推動創新，我們提供 AI、自動化和平台驅動的解決方案，協助全球企業提升營運效率、敏捷性和創新能力。我們超過 4,600 位專家團隊在亞洲、澳洲、歐洲、中東和北美洲的 100 多個國家提供服務，提供網路、雲端、資料中心、網路安全、服務管理、應用程式和自動化領域的高科技解決方案。Microland 因創新策略而獲得領先業界分析師的肯定，致力於強化治理、環境永續發展，以及培養包容的工作環境，讓多元人才茁壯成長。當企業與 Microland 合作時，就是與最好的人才、技術和解決方案聯繫起來，創造無與倫比的價值。

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