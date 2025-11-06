Milliken & Company reconocido con la calificación EcoVadis Gold 2025, ubicándose en el 5 % más alto a nivel mundial

SPARTANBURG, Carolina del Sur, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Milliken & Company, líder mundial en fabricación y ciencia de materiales, obtuvo una calificación de oro en la evaluación EcoVadis 2025 por cuarto año consecutivo, lo que coloca a la compañía entre el 5 % superior de más de 150 000 organizaciones evaluadas en todo el mundo. Este logro marca otro hito en el compromiso continuo de Milliken con la sostenibilidad, las prácticas comerciales éticas y la innovación.

Milliken & Company ha obtenido una calificación de oro en la evaluación EcoVadis 2025 por cuarto año consecutivo, lo que coloca a la empresa entre el 5 % superior de más de 150 000 organizaciones evaluadas en todo el mundo.

"Nos enorgullece haber obtenido una calificación de oro de EcoVadis por cuarto año consecutivo", dijo Halsey Cook, presidenta y directora ejecutiva de Milliken. "Este reconocimiento refleja la dedicación de nuestros equipos en todo el mundo y nuestro enfoque continuo en fomentar la transparencia e impulsar la innovación en nuestros negocios".

EcoVadis proporciona calificaciones comerciales confiables para organizaciones en más de 250 industrias. La calificación de oro de Milliken refleja un sólido desempeño en derechos laborales y humanos, medio ambiente, prácticas de adquisición y ética. Los esfuerzos de la empresa se guían por los objetivos netos cero de SBTi verificados, detallados en su último informe.

"Las evaluaciones de terceros como EcoVadis nos ayudan a medir nuestro progreso y a responsabilizarnos", señaló Kasel Knight, directora legal y jefa de sostenibilidad de Milliken. "Nos enorgullece ser reconocidos por nuestra transparencia e impacto, y seguimos enfocados en avanzar en nuestros compromisos con nuestros grupos de interés y las industrias a las que servimos".

La calificación de oro de Milliken cubre sus operaciones químicas, textiles, de suelos y de atención médica, lo que demuestra el compromiso de toda la empresa con un negocio responsable. El enfoque proactivo de la compañía para compartir los resultados optimiza el compromiso con los clientes y socios, reduciendo la necesidad de cuestionarios adicionales y reforzando la reputación de confiabilidad de Milliken.

Para obtener más información sobre las iniciativas de sostenibilidad de Milliken y leer el informe de sostenibilidad corporativa más reciente de la empresa, visite sustainability.milliken.com .

Acerca de Milliken

Milliken & Company es un líder mundial en fabricación cuyo enfoque en la ciencia de los materiales proporciona hoy los avances del mañana. Desde moléculas líderes en la industria hasta innovaciones sostenibles, Milliken crea productos que mejoran la vida de las personas y ofrecen soluciones para sus clientes y comunidades. Gracias a miles de patentes y una cartera con aplicaciones en los sectores textil, suelos, productos químicos y atención médica, la empresa aprovecha un sentido compartido de integridad y excelencia para tener un impacto positivo en el mundo por varias generaciones. Descubra más sobre las mentes curiosas y las soluciones inspiradas de Milliken en milliken.com y en Facebook , Instagram y LinkedIn .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2814523/Milliken_Co_2025_EcoVadis_Gold_Rating.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2254813/5602934/Milliken_and_Company_Logo.jpg

FUENTE Milliken & Company