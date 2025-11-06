Milliken & Company obtient la note 2025 EcoVadis Gold et se classe dans les 5 % les plus performants au monde

SPARTANBURG, S.C., 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Milliken & Company, un leader mondial de la fabrication et de la science des matériaux, a obtenu une note d'or dans l'évaluation EcoVadis 2025 pour la quatrième année consécutive, ce qui place l'entreprise parmi les 5 % les plus performants de plus de 150 000 organisations évaluées dans le monde. Cette réalisation marque une nouvelle étape dans l'engagement continu de Milliken en faveur du développement durable, des pratiques commerciales éthiques et de l'innovation.

Milliken & Company has earned a gold rating in the 2025 EcoVadis assessment for the fourth consecutive year, placing the company among the top 5% of more than 150,000 organizations evaluated around the world. (PRNewsfoto/Milliken & Company)

« Nous sommes fiers d'avoir obtenu la note « or » d'EcoVadis pour la quatrième année consécutive », a déclaré Halsey Cook, président-directeur général de Milliken. « Cette reconnaissance reflète le dévouement de nos équipes dans le monde entier et l'importance que nous accordons à la transparence et à l'innovation dans l'ensemble de nos activités. »

EcoVadis fournit des évaluations fiables d'entreprises dans plus de 250 secteurs d'activité. La note « or » de Milliken reflète ses excellentes performances en matière de droits de l'homme et du travail, d'environnement, de pratiques d'approvisionnement et d'éthique. Les efforts de l'entreprise sont guidés par les objectifs vérifiés du SBTi en matière de consommation nette zéro, détaillés dans son dernier rapport.

« Des évaluations tierces telles qu'EcoVadis nous aident à mesurer nos progrès et à nous responsabiliser », a déclaré Kasel Knight, directeur juridique et responsable du développement durable chez Milliken. « Nous sommes fiers d'être reconnus pour notre transparence et notre impact, et nous restons concentrés sur l'avancement de nos engagements pour nos parties prenantes et les industries que nous servons. »

La note « or » de Milliken couvre ses activités dans les domaines de la chimie, du textile, des revêtements de sol et des soins de santé, ce qui témoigne d'un engagement à l'échelle de l'entreprise en faveur d'une activité responsable. L'approche proactive de l'entreprise en matière de partage des résultats rationalise l'engagement avec les clients et les partenaires, réduisant le besoin de questionnaires supplémentaires et renforçant la réputation de fiabilité de Milliken.

Pour en savoir plus sur les initiatives de Milliken en matière de développement durable et lire le dernier rapport sur le développement durable de l'entreprise, visitez le site sustainability.milliken.com.

À propos de Milliken

Milliken & Company est un chef de file mondial du secteur manufacturier, qui met l'accent sur la science des matériaux pour réaliser dès aujourd'hui les percées décisives pour la vie de demain. Des molécules de pointe aux innovations durables, Milliken crée des produits qui améliorent la vie des gens et apportent des solutions à ses clients et aux communautés. S'appuyant sur des milliers de brevets et sur un portefeuille d'applications dans les domaines du textile, des revêtements de sol, des produits chimiques et des soins de santé, l'entreprise base ses activités sur un engagement partagé pour l'intégrité et l'excellence, afin d'exercer un impact positif sur le monde au bénéfice des générations futures. Pour en savoir plus sur les esprits curieux et les solutions inspirées de Milliken, rendez-vous sur milliken.com et sur Facebook , Instagram et LinkedIn .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2814137/Milliken_Co_2025_EcoVadis_Gold_Raiting.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2254813/5602934/Milliken_and_Company_Logo.jpg