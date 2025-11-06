-Milliken & Company reconocida con la calificación Oro de EcoVadis 2025, situándose entre el 5% superior a nivel mundial

SPARTANBURG, S.C., 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Milliken & Company, líder mundial en fabricación y ciencia de los materiales, ha obtenido la calificación oro en la evaluación EcoVadis 2025 por cuarto año consecutivo, situándose entre el 5 % de las mejores organizaciones de entre más de 150.000 empresas evaluadas en todo el mundo. Este logro representa un nuevo hito en el compromiso constante de Milliken con la sostenibilidad, las prácticas empresariales éticas y la innovación.

Milliken & Company has earned a gold rating in the 2025 EcoVadis assessment for the fourth consecutive year, placing the company among the top 5% of more than 150,000 organizations evaluated around the world. (PRNewsfoto/Milliken & Company)

"Nos enorgullece haber obtenido la calificación oro de EcoVadis por cuarto año consecutivo", declaró Halsey Cook, presidente y consejero delegado de Milliken. "Este reconocimiento refleja la dedicación de nuestros equipos en todo el mundo y nuestro enfoque constante en fomentar la transparencia e impulsar la innovación en todas nuestras áreas de negocio".

EcoVadis ofrece calificaciones empresariales confiables para organizaciones de más de 250 sectores. La calificación oro de Milliken refleja un sólido desempeño en materia laboral y de derechos humanos, medio ambiente, prácticas de compras y ética. Los esfuerzos de la compañía se rigen por los objetivos verificados de cero emisiones netas de SBTi, detallados en su último informe.

"Las evaluaciones de terceros como EcoVadis nos ayudan a medir nuestro progreso y a rendir cuentas", afirmó Kasel Knight, director jurídico y responsable de sostenibilidad de Milliken. "Nos enorgullece este reconocimiento a nuestra transparencia e impacto, y seguimos enfocados en avanzar en nuestros compromisos con nuestros grupos de interés y las industrias a las que servimos".

La calificación Oro de Milliken abarca sus operaciones en los sectores químico, textil, de pavimentos y sanitario, lo que demuestra el compromiso de toda la empresa con la responsabilidad empresarial. El enfoque proactivo de la compañía para compartir resultados agiliza la interacción con clientes y socios, reduce la necesidad de cuestionarios adicionales y refuerza la reputación de fiabilidad de Milliken.

Para obtener más información sobre las iniciativas de sostenibilidad de Milliken y leer el informe de sostenibilidad corporativa más reciente de la compañía, visite sustainability.milliken.com.

Acerca de Milliken

Milliken & Company es líder mundial en fabricación, y su enfoque en la ciencia de los materiales impulsa los avances del mañana hoy. Desde moléculas líderes en la industria hasta innovaciones sostenibles, Milliken crea productos que mejoran la vida de las personas y ofrecen soluciones para sus clientes y comunidades. Con miles de patentes y una cartera de productos con aplicaciones en los sectores textil, de pavimentos, químico y sanitario, la empresa aprovecha un sentido compartido de integridad y excelencia para generar un impacto positivo en el mundo durante generaciones. Descubra más sobre las mentes curiosas y las soluciones innovadoras de Milliken en milliken.com y en Facebook, Instagram, y LinkedIn.

