Milliken & Company 榮獲 2025 年 EcoVadis 黃金評級，躋身全球前 5% 企業之列

南卡羅來納州斯帕坦堡 2025年11月6日 /美通社/ -- 全球製造與材料科學領導企業 Milliken & Company 連續第四年榮獲 2025 年EcoVadis 評鑑金級認證，躋身全球超過 15 萬間獲評企業中前 5% 的頂尖行列。此項成就標誌著 Milliken 在可持續發展、道德商業實踐與創新領域持續耕耘的又一里程碑。

Milliken 主席兼行政總裁 Halsey Cook 表示：「我們很榮幸連續第四年獲得 EcoVadis 黃金評級。這項認可彰顯出我們全球團隊的奉獻精神，以及我們持續致力於促進業務透明度並推動創新。」

EcoVadis 為橫跨超過 250 個產業的機構提供值得信賴的企業評級。Milliken 的金級評級體現了其在勞工與人權、環境、採購實踐及道德規範方面的卓越表現。該公司遵循經驗證的 SBTi 淨零排放目標推進相關工作，相關細節詳載於其最新發佈的報告中。

Milliken 法律總監兼可持續發展主管 Kasel Knight 表示：「第三方評估機構如 EcoVadis 協助我們衡量進展，並確保自身責任落實。我們為獲得其認可的透明度與影響力深感自豪，並持續致力於推進對利益相關者及所服務產業的承諾。」

Milliken 的黃金評級涵蓋其化學、紡織、地板及醫療保健業務，彰顯出企業對負責任商業運作的全面承諾。該公司主動分享成果的做法，有效簡化了與客戶及合作夥伴的互動流程，減少了額外問卷的需求，同時鞏固了 Milliken 在可靠性方面的聲譽。

要了解更多有關Milliken可持續發展計劃的資料，並閱讀該公司最新的企業可持續發展報告，請造訪：sustainability.milliken.com。

Milliken 簡介

Milliken & Company 是全球製造業領導者，專注於材料科學，在今天實現未來的突破。Milliken 創造的產品（從業界領先分子科技到可持續發展創新設計）均改善人類的生活，並為客戶和社區提供解決方案。該公司擁有數千項專利和涵蓋紡織、地板、化學和醫療行業應用的組合，秉持誠信與卓越的共同理念，為後代世界帶來正面影響。

