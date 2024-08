TAIPEI, 13 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial em computadores, tem o orgulho de anunciar as conquistas notáveis de seus mais recentes monitores de jogos OLED. O AORUS FO32U2P e GIGABYTE MO34WQC2 conquistaram o prestigiado Red Dot Design Award pela excepcionalidade de seu design e funcionalidade. Além disso, modelos como o AORUS FO32U2 e FO27Q3 receberam muitos elogios da IGN, RTINGS, Tom's Hardware e outras mídias de renome mundial.

Monitores& OLED para Jogos da GIGABYTE Ganham o Red Dot Design Award e são Aclamados pela Mídia

O FO32U2P conquistou o estimado Red Dot Design Award, com o júri elogiando-o por combinar recursos inovadores com um design atemporal. Além disso, o FO32U2P foi nomeado o Melhor Monitor 4K para Jogos pela Tom's Hardware, ganhando o prêmio Editor's Choice. A Tom's Hardware observou: "É difícil encontrar um monitor 'ruim' nos dias de hoje, mas o FO32U2P acerta tanto que se destaca significativamente em relação a outros monitores 4K disponíveis no mercado." Como o primeiro monitor para jogos com suporte a DP2.1 UHBR20 do mundo, ele oferece até 80 Gbps de largura de banda sem DSC, proporcionando uma experiência de jogo autêntica e suportando daisy chain para configurações com múltiplos monitores. Outro vencedor do Red Dot, GIGABYTE MO34WQC2, se destaca por sua tela levemente curva e suporte que integram habilmente tecnologia, forma e funcionalidade, segundo o júri.

O AORUS FO32U2 foi nomeado o Melhor Monitor OLED para Jogos pela IGN, recebendo também o prêmio Editor's Choice. O AORUS FO27Q3 ganhou o título de Melhor Monitor de Jogos de 27 Polegadas da RTINGS em junho de 2024.

Todos os monitores OLED da GIGABYTE possuem painéis QD-OLED, de 27 a 49 polegadas, proporcionando uma experiência visual realista com 99% de cobertura do DCI-P3, relação de contraste quase infinita de 1,5 M:1 e certificação VESA DisplayHDR True Black 400 para uma precisão superior de imagem escura. Com um tempo de resposta ultrarrápido e taxa de atualização de até 360 Hz, certos monitores são certificados até a classificação ClearMR 13.000, a mais alta atualmente pela VESA, representando qualidade de imagem de primeira linha e desfoque mínimo. Além disso, o GIGABYTE OLED Care utiliza soluções baseadas em IA para minimizar os riscos de burn-in em OLED, garantindo a longevidade do painel. A maioria dos modelos AORUS contam com o Tactical Switch, que oferece funções de acesso rápido para jogadores, aprimorando a jogabilidade com recursos como Troca de Resolução e Visão Noturna.

Além disso, o AORUS CO49DQ de 49 polegadas oferece o espaço de tela equivalente a duas telas de 27 polegadas 1440p lado a lado, com uma proporção de 32:9, perfeita para jogos de simulação e multitarefas.

Além dos modelos mencionados, a linha de monitores de jogos GIGABYTE OLED, incluindo o AORUS FO27Q2, FO32U e GIGABYTE MO34WQC, está disponível nos principais varejistas. Para mais informações, visite o site oficial.

